Pamätáte si DJ-a Boba? Stále spieva a... Takto teraz vyzerá!

DJ Bobo sa vlastným menom volá Peter René Baumann a narodil sa 5. januára 1968. Jeho otec bol Talian a mama Švajčiarka.

Kariérne sa najprv venoval tancu, potom sa stal DJ-om. Už po roku na tomto poli siahal po víťazstve v súťaži švajčiarskych DJ-ov a ušlo mu len tesne. Koncom 80. rokov sa ale rozhodol produkovať vlastné skladby.

Úspech na seba nenechal dlho čakať. Popularita prišla koncom roku 1992, keď vypustil hit Somebody Dance with me. Pieseň bodovala v rôznych rebríčkoch a singel sa výborne predával.

Zdroj: YouTube

Podobne zafungoval aj ďalší singel Keep on Dancing. A na jeseň 1993 prišiel dlhoočakávaný prvý album Dance with me.

Zanedlho ho nasledoval druhý album a potom celosvetové turné. DJ Bobo si vydobyl popularitu aj ďalšími piesňami ako Take control, Everybody, Love is all around, Freedom, Pray, What a Feeling, Chihuahua.

Počas kariéry zmenil imidž, známym sa stal s dlhými vlasmi, ktoré postupne skracoval.

Zdroj: YouTube

Dnes má spevák 53 rokov a hoci mnohí o ňom možno už roky nepočuli, stále je aktívny. V posledných rokoch niekoľkokrát koncertoval aj v Prahe. V začiatkoch miešal pop a dancefloor s pokusmi o rap, v poslednom čase už do jeho tvorby preniká viac popu a občas aj čosi z rockového prúdu.

O jeho popularite svedčí aj to, že v rodnom Švajčiarsku sa stále dobre predáva a často sa umiestňuje v rebríčkoch hitparád v prvej desiatke, občas aj v prvej päťke.