Werichov parťák Voskovec: Uplatnil sa aj v Hollywoode po boku najväčších hviezd!

Jiří Voskovec sa ako Jiří Wachsmann narodil 19. júna 1905 v Sázave vo vtedajšom Rakúsko – Uhorsku ako najmladšie dieťa nadaného kapelníka československých vojenských légií.

V mladosti ho formovalo umelecké rodinné prostredie i trojročné štúdium na Carnotovom lýceu vo francúzskom Dijone. Po návrate do vlasti sa aktívne zapojil do spoločenského života a stal sa členom hnutia avantgardných umelcov známeho pod názvom Devětsil. V roku 1926 vstúpil spoločne s Janom Werichom do pražského Osvobozeného divadla, kde prostredníctvom trefného humoru reagovali na vtedajšiu politickú a sociálnu situáciu. Zo spolupráce svojského dua za asistencie hudobného skladateľa Jaroslava Ježeka vzišlo dokopy 27 hier.

Zdroj: CT

V roku 1932 uviedli hru Caesar, krátko na to prišla ostrá kritika nemeckého fašizmu v inscenácii Osel a stín, domáce fašistické tendencie dvojica kritizovala v hre Kat a blázen. V roku 1935 vznikla inscenácia inšpirovaná osudmi francúzskeho básnika Francoisa Villona Balada z hadrů, nasledovali hry Rub a líc, Těžká Barbora či Pěst na oko. Najväčší úspech u divákov mali Voskovcove a Werichove improvizácie pred oponou, ktorých satira mala veľmi často výrazný politický podtón. Na striebornom plátne zažiarili v dodnes obľúbených komédiách Pudr a benzin (1931), Peníze nebo život (1932), Hej-rup! (1934) alebo Svět patří nám (1937).

V roku 1938 trojica Jiří Voskovec, Jan Werich a Jaroslav Ježek emigrovali do Spojených štátov amerických (USA), kde sa napriek ťažkým začiatkom presadili na newyorskom Broadwayi.

Zdroj: Columbia Pictures

Po návrate do Československa sa pokúsili o obnovenie Osvobozeného divadla, avšak nakoniec sa ich pracovné cesty rozišli a Voskovec po roku 1948 opäť odišiel. Dva roky žil vo Francúzsku a od roku 1950 v USA, kde si po boku Henryho Fondu zahral napríklad v známom americkom filme 12 Angry Men (Dvanásť rozhnevaných mužov, 1957), vo westerne The Bravados (1958) v hlavnej úlohe s Gregorym Peckom aj v dráme Butterfield 8 (1960) so zvodnou Elizabeth Taylor. Neskôr sa objavil v thrilleri The Spy Who Came in from the Cold (1965) po boku Richarda Burtona alebo v mysterióznom thrilleri Bostonský škrtič (1968) s Tonym Curtisom a Henrym Fondom. Uplatnil sa tiež ako divadelný režisér.

Jiří Voskovec zomrel 1. júla 1981 (niektoré zdroje uvádzajú ako deň úmrtia aj 4. júl) v Pearblossom v americkej Kalifornii vo veku 76 rokov. Stalo sa tak len necelý rok potom, ako zomrel Jan Werich, jeho "siamske dvojča", ako si obaja neraz hovorili.