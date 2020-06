Slovenský hokejista zomrel na predávkovanie: Dnes by mal 38 rokov!

Marek Svatoš sa narodil 17. júna 1982 v Košiciach. V mládežníckych kategóriách patril k najväčším talentom slovenského hokeja. Ako 18-ročný sa z materského klubu pobral do zámoria.

Po prvej sezóne vo Western Hockey League ho draftovalo Colorado v 7. kole z 227. miesta. Na MS juniorov v roku 2002 sa stal spoločne s Kanaďanom Mikeom Cammallerim najlepším strelcom turnaja, keď v siedmich zápasoch strelil rovnaký počet gólov. Sezónu 2001/2002 zakončil víťazstvom prestížneho Memorial cupu, ale nasledujúci ročník ho hviezdami nabité "lavíny" opäť nechali v nižšej súťaži.

Zdroj: TASR

Vstup do najprestížnejšej ligy sveta mu skomplikovala aj výluka v sezóne 2004/2005, ale potom sa už v NHL naplno presadil. V sezóne 2005/2006 patril k najlepším nováčikom súťaže, v 61 zápasoch strelil 32 gólov a zaznamenal celkovo 50 kanadských bodov. Len tesne sa nedostal do All-star tímu nováčikov, keďže vynikajúce premiérové sezóny zaznamenali aj vtedy začínajúci Sidney Crosby, Alexander Ovečkin či Brad Boyes. Svatoš sa už na hranicu 50 kanadských bodov odvtedy nedostal, hoci sezóna 2007/2008 bola z jeho strany solídna, keď v 62 zápasoch strelil 26 gólov. Bolo to najmä vinou zranení a operácií, pre ktoré vynechal množstvo zápasov.

V roku 2006 reprezentoval Slovensko na ZOH v Turíne a predstavil sa aj na MS 2010 v nemeckom Kolíne nad Rýnom. V sezóne 2010/2011 sa objavil v tímoch Nashville Predators a Ottawa Senators, ale to už bola v NHL jeho labutia pieseň. V zámorskej profilige odohral celkovo 358 zápasov, v ktorých strelil 102 gólov a pridal 77 asistencií.

Zdroj: TASR

V rovnakej sezóne nastúpil aj v KHL v drese Avangardu Omsk. Sezónu 2011/2012 úplne vynechal a o reštart kariéry sa pokúsil o rok neskôr v Slovane Bratislava. Predtým neuspel v kempe Floridy Panthers a ani pôsobenie v Slovane mu nevyšlo podľa jeho predstáv. Jeho posledným pôsobiskom sa tak symbolicky stal materský klub HC Košice. V drese "oceliarov" odohral v ročníku 2013/2014 celkovo 36 zápasov, v ktorých strelil 7 gólov a pridal 16 asistencií a sezónu zakončil ziskom majstrovského titulu.

V roku 2008 sa v Chorvátsku oženil s americkou dizajnérkou Dianou, s ktorou sa usadili v Denveri. Podľa medializovaných informácií hokejistova žena bojovala s rakovinou.

Svatoš zomrel 5. novembra 2016 vo veku 34 rokov. V posteli ho našla mŕtveho jeho manželka, s ktorou po ukončení kariéry žil aj s dvoma deťmi v Denveri. Už vtedy zámorské médiá priniesli verziu s predávkovaním, ktorú napokon potvrdil vo svojej pitevnej správe koroner z Douglas County.

Svatoša zabila smrteľná kombinácia kodeínu, morfínu a Xanaxu, ktorý slúži ako liek proti úzkosti. Podľa koronera Svatoš v minulosti užíval heroín a prešiel odvykacím programom. Takisto trpel depresiami, mal samovražedné sklony a iba nedávno prežil "veľmi stresujúce obdobie". Polícia našla na mieste činu príslušenstvo na užívanie drog. V správe koronera sa uvádza aj to, že bývalý reprezentant v minulosti bral heroín a prešiel aj odvykacou liečbou.

Zdroj: TASR

"Dúfam, že ho ľudia za to nebudú súdiť, pretože to bol vynikajúci človek," povedal Matt Duchene, s ktorým hrával v Colorade. "Mal to veľmi ťažké - veľa zranení a operácií. Ako športovec, je ťažké nemať občas depresie. Je to výsledok, čím všetkým si musel prejsť a je to smutné. Jediné, čo môžem urobiť, je poslať kondolencie jeho rodine a dúfam, že budú silní. Modlíme sa za nich," dodal.