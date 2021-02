Záhadná smrť českej herečky: Alkohol alebo vražda?!

Eva Jakoubková sa narodila 8. februára 1952. Od malička sa zaujímala o divadlo, no jej otec to nebral vážne a nikdy jej talent neuznal. Podľa informácií na stránkach českej televízie mali preto zlý vzťah až do jej predčasnej smrti.

Ako malá sa venovala tancu, spevu, hre na gitaru aj klavír. Neskôr nastúpila na konzervatórium. Po skončení DAMU začala pôsobiť v divadle. To bolo jej láskou a bola na seba ako herečku mimoriadne prísna a kritická.

V 70. rokoch sa začala objavovať aj v televízii, neskôr aj v pár filmoch. Hrala napríklad v snímkach Lásky mezi kapkami deště, Tisícročná včela, Južná pošta a seriáloch Inženýrská odysea, Bakaláři či Synové a dcery Jakuba Skláře.

Zdroj: ČT

V súkromnom živote mala väčšinou vzťahy so staršími mužmi. Vydala sa za rockera Petra Nováka, neskôr sa formálne rozviedli, ale naďalej spolu žili. Keď plánovali druhú svadbu, Novák zomrel.

Eva začala viac piť a stretávať sa s pochybnými existenciami. Jedným z nich, tentokrát o dosť mladším, začala aj chodiť. Ako uvádza Česká televízia, okolnosti jej smrti sú dodnes nejasné. Podľa lekárskej správy 53-ročná herečka zomrela na celkové vyčerpanie organizmu so zastavením srdcovej činnosti. Údajne na tom malo podiel nadmerné pitie alkoholu. Z jej bytu ale zmizli všetky peniaze. A tak najbližší priatelia špekulovali aj o vražde. Jej posledný milenec sa totiž rovnako vyparil...