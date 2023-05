Pariškovej začiatky v Markíze: Bolo to strašné!

Aneta Parišková sa narodila 26. mája 1973. Vyštudovala angličtinu a slovenčinu, no už počas štúdia si vyskúšala prácu hlásateľky.

Neskôr sa na základe inzerátu prihlásila na konkurz do súkromnej televízie, ktorá plánovala svoje vysielanie odštartovať koncom augusta 1996. Aneta pracovala v Markíze už pol roka predtým a pripravovala sa na pozíciu moderátorky hlavnej spravodajskej relácie.

Z tréningov však občas odchádzala aj s plačom. „Najviac mi zostala v spomienkach pani Macháčová, ktorá nás trénovala a ktorá ma rozplakala. Jej prvé tréningy boli o tom, že - Je to strašné. Je to naozaj strašné! Ty musíš ísť po myšlienke. Zabudni na to, čo si robila doteraz. Je to strašné. Zmeníme to,” prezradila Aneta pri príležitosti 25. výročia markizáckeho vysielania.

Televízia Markíza kedysi organizovala anketu TOM, kde diváci hlasovali za svojich najobľúbenejších moderátorov. Aneta odišla až z piatich galavečerov so soškou v ruke.

V roku 2007 však Parišková zmenila pôsobisko a začala pracovať pre konkurenčnú Jojku. Okrem spravodajských relácií sa tam predstavila aj ako moderátorka zoznamovacej šou Farmár hľadá ženu. Ako súťažiaca účinkovala v šou Celebrity Camp.

Aneta Parišková má troch synov a za sebou dve nevydarené manželstvá. Do tretice sa vydala za pracovníka v oblasti IT technológií Miroslava Polakoviča, ktorý pôsobí v USA.

Pred tromi rokmi jej bola diagnostikovaná rakovina lymfatických uzlín. „Pacienti, ktorí majú lymfóm, vedia, že človek môže otvoriť šampanské až 5 rokov po liečbe, keď sa podarí byť 5 rokov v remisii. Vtedy je šanca, že sa to nevráti. Ja som po remisii ešte len rok, takže samozrejme počítam s tým, že sa to vrátiť môže. Som na to psychicky pripravená. Samozrejme, bola by som radšej, keby sa to nestalo. Veď, kto by si to prial. Ale môže sa stať,” povedala nám Aneta pred pár mesiacmi.