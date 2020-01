Toto nie je jeho pravé meno: Ups, ešteže si Peter Sklár zmenil priezvisko!

Peter Sklár sa narodil 25. januára 1968 v Modre ako Peter Perďoch. Priezvisko si zmenil počas vysokej školy, no nesiahol po žiadnom vymyslenom variante – ide o rodinné priezvisko zo strany jeho mamy. Dôvodom bola vraj lepšia zapamätateľnosť a ľahšia výslovnosť.

Jeho herecká kariéra sa začala v Detskej rozhlasovej dramatickej družine. Neskôr navštevoval bratislavské Divadlo Ludus, ktoré tvorí divadelné diela a iné formy dramatického, vzdelávacieho a zábavného umenia pre deti a mládež. Vyštudoval Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení (DAMU) v Prahe.

Herecký um preukázal na javisku Divadla a.ha aj v Štúdiu L+S, jeho domovskou scénou sa však stalo bratislavské divadlo GUnaGU, ktoré uvádza výlučne vlastné, autorské hry. Do pozornosti divákov sa herec dostal najmä vďaka legendárnemu predstaveniu English is easy, Csaba is dead, čiernej komédii o slovenskej mafii. Práve táto hra poslúžila ako námet na vznik seriálu Mafstory.





Po divadelných a dabingových skúsenostiach sa Peter Sklár presadil aj na televíznej obrazovke. Najskôr zažiaril v skečovej šou SOS (2004), potom sa stal mafiánskym bossom Alim Krasňanským v spomínanom komediálnom seriáli Mafstory (2006). Účinkoval tiež v seriáloch Panelák (2008 - 2017) a Tajné životy (2015 - 2017), v televíznych filmoch Niekedy by som ťa zabila (1997) a Čajová šálka lásky (2000) a zahral si aj v komédii Vojtech (2015). V posledných rokoch bol súčasťou populárneho seriálu Horná Dolná (2015 - 2019). Hlas Petra Sklára je často počuť prostredníctvom dabingu.

Zdroj: TV MARKÍZA

V súkromí bol ženatý s Annou, s ktorou má dvoch synov. Ich manželstvo však dávno skončilo a po rokoch vysvitlo, že jeho manželka mala finančné problémy a bola obvinená z podvodov, v ktorých sa točili naozaj veľké sumy.

Už niekoľko rokov je Peter Sklár šťastný po boku Moniky Wagnerovej – jej dcéra Linda vystupovala kedysi v známej reklame a istý čas bola moderátorkou Telerána.