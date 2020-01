Známa slovenská speváčka sa v živote riadi heslom: Mysli globálne, konaj lokálne

Známej interpretky sa popri témach týkajúcich sa budúcnosti našej krajiny hlboko dotýkajú aj ekologické otázky. „Odkedy som ako dieťa začala chodiť na skauting, tak sa u nás doma minimálne recyklovalo, to sa snažíme robiť stále. Nie sme síce zero waste rodina, ani asi nikdy nebudeme, no existuje veľa drobností, ktoré môže podľa mňa urobiť každý a ani to nenaruší jeho komfortnú zónu. A niekedy je podľa mňa potrebné z nej aj vyjsť, nie všetko je totiž o tom, čo chceme my...,“ zamyslela sa Koščová, ktorá rokmi dospela k záveru, že sama napríklad nepotrebuje veľa oblečenia. „Uvedomila som si, že nosím veci, ktoré majú aj sedem rokov a nepotrebujem si toho veľa dokupovať . S tým, čo mám, si vystačím naozaj dlhú dobu a podobne to má nastavené aj môj muž,“ prezradila speváčka.

Pri deťoch zas podľa jej slov veľa recyklujú. „Keď som nedávno balila veci a posúvala ich kamoške, uvedomila som si, že tie tepláčiky, ktoré držím v ruke, už prešli piatimi deťmi a sú úplne v poriadku, nemajú diery ani nič, v pohode ich vynosí ďalšie decko. My si takto s kamoškami posúvame veci, a keď potrebujem niečo, čo nemajú, snažím sa zohnať si to z nejakého bazárika alebo sa idem pozrieť do sekáča. Netvrdím, že nekupujeme nič nové, ale nových máme naozaj minimum vecí. Možno je to pre mňa o to ľahšie, že nie som nejaký veľký módny fanatik... Pre toho, kto módu jednoducho miluje, je asi ťažké sa toho vzdávať, tomu rozumiem. My to máme v rodine tak trošku inak...,“ uviedla.

Dlhé roky však s nadšením kupovala zas veci do domu. „Teraz už kupujem tých blbostí do domácnosti menej. Kedysi som bola taká, že 'Jeeej, toto sa mi páči, to si vezmem a toto si kúpim tiež...' Tú potrebu už nemám, jediné, čoho sa neviem zbaviť, je nákup kníh. To zatiaľ neviem úplne uťať...,“ zasmiala sa 37-ročná rodáčka z Prešova. „No snažím sa robiť aspoň také veci, ako nosiť si na nákupy vlastnú tašku alebo mať doma vrecúška na potraviny, to sme už ako rodina zaradili do života. Také úplne základné hovadinky... Alebo keď Adamko (syn, pozn. red.) chce v obchode džúsik v krabičke, vždy mu vysvetlím, že ma to mrzí, ale radšej mu ho objednám niekde v reštike do skla a nebudem mu každý deň kupovať džúsiky v tetrapaku s plastovými slamkami. Snažíme sa to vysvetliť aj deťom. Viem, že ich to niekedy štve a mňa tiež občas mrzí, keď im niečo už po stý raz nedovolím, ale tieto veci považujem za správne,“ vyznala sa Koščová. „Nie som nejaká šialená eko, bio, neviem čo, ale sú veci, ktoré nemusím mať vždy a zakaždým. Stačí, keď si to doprajeme raz za týždeň. Musíme sa vedieť občas v niečom aj obmedziť a môžeme predsa po niečom aj dlhšie túžiť a dopriať si to len raz za čas, nie?,“ podotkla speváčka.

Známa interpretka pritom zároveň uznáva, že len vlastnou snahou všetko nevyrieši. „Ďalšia vec je, že v rámci toho stavu, v ktorom sme, treba nevyhnutne prijať aj niektoré zákony. Už nestačí len tá lokálna úroveň, musí sa to začať hýbať aj globálne, v rámci zákonodarstva a nie je čas nad tým len tak postávať. To, že obmedzíme slamky a nezoberieme si sáčok v obchode, je jedna vec, no niektoré veci, ktoré sa dejú vo svete, z tej našej lokálnej pozície skrátka ovplyvniť nevieme. Preto je podľa mňa veľmi dôležité pozrieť sa aj na to, ktorí poslanci riešia tieto ekologické témy a vo voľbách ich podporiť. Dnes je v ponuke niekoľko aktivistov, odborníkov, ktorí kandidujú na poslancov a zaoberajú sa práve týmito témami. Z toho sa veľmi teším. Príde mi super, že sú tu ľudia, ktorí týmto témam naozaj rozumejú a neplávajú po povrchu, ale fakt vidia do toho, čo treba robiť a ako to treba robiť a nie sú to populisti. Teším sa, že je teraz po rokoch marazmu z čoho vyberať,“ uviedla Koščová.