TELO známej speváčky nikdy neomrzí: Táto žena by mala nosiť bikiny stále!

Nicole Scherzinger sa narodila 29. júna 1978 v meste Honolulu. Jej rodičia sa rozviedli, ešte keď bola bábätkom. Ako šesťročná sa spolu so sestrou, mamou a jej novým partnerom presťahovali. Nicole prijala jeho priezvisko a on si ju adoptoval. Tmavovláska bežne spomína, že nemali veľa peňazí, avšak mama ju v jej snoch stále podporovala a bola jej veľkou oporou.

Nicole Scherzinger ako dieťa. Zdroj: Instagram

A stálo to za to. Veď Nicole bola súčasťou jedneho z najsexi zoskúpenia, a to tanečno-speváckej formácie Pussycat Dolls. Tá dosiahla slušné úspechy a Scherzinger sa darilo, aj ako sólovej umelkyni.

Paradoxne, v čase, keď bola tmavovláska na vrchole, v súkromí prežívala peklo. Trpela totiž bulímiou, v dôsledku čoho dokonca začala strácať hlas.

Pussycat Dolls - najsexi tanečno-spevácka formácia. Zdroj: SITA

Nicole Scherzinger pôsobí od roku 2011 aj ako koučka v speváckej šou X Factor. Svojich priaznivcov pravidelne ohuruje fotkami v bikinách, ktoré pravidelne zverejňuje na instagrame. Božské krivky však nemá zadarmo a na pravidelný pohyb nedá dopustiť.

Nicole Scherzinger má takéto božské krivky. Zdroj: Instagram