Ešte viac sexi: Barbora Švidraňová parádne schudla!

Barbora Švidraňová sa narodila 12. mája 1988. Odmalička sa venovala ľudovému tancu, hre na klavír a neskôr aj spevu. Na gymnáziu sa potom dostala do kontaktu aj s herectvom, neskôr študovala na VŠMU. Je známa zo seriálov Panelák či Búrlivé víno. Ako speváčka sa predstavila v šou Hlas Česko Slovenska. Dnes má aj vlastnú kapelu Basie Frank Band.

Zdroj: Instagram B.Š.

Minulý rok si k narodeninám dala ten najkrajší darček, keď necelý týždeň po svojej tridsiatke priviedla na svet svoje prvé dieťatko, synčeka Gabriela. Tento rok sa „obdarovala” štíhlejšou postavou.

Ako takmer každej žene, aj ryšavke ostali po pôrode nejaké tie kilá na bokoch. Navyše sa musela popasovať s diastázou, ktorá ju poriadne potrápila. Barbora sa však rozhodla, že sa nadbytočných kíl zbaví a za posledné 3 mesiace prešla výraznou zmenou.

Zdroj: Instagram B.Š.

Začiatkom mája sa speváčka a herečka pochválila, že k ideálnej váhe jej chýbajú už len posledné 3 kilogramy. A my nepochybujeme, že sa jej už podarilo zhodiť aj tie. Švidraňová stavila na vysokoproteínové stravovanie a to prinieslo svoje ovocie. Dnes je tak štíhlejšia a zas o niečo viac sexi. A neváha to fanúšikom ukázať.

Zdroj: Instagram BŠ