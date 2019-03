Vdova už v 31 rokoch: Sestrička z Básnikov pochovala dvoch manželov

Jana Hlaváčová sa narodila 26. marca 1938. V divadle aj televízii sa stala obľúbenou herečkou, ktorá má na konte množstvo úloh. Televíznym divákom môže byť známa z filmov o Básnikoch, objavila sa aj v snímkach Učiteľ tanca, Námestíčko, Hraběnky. Jej posledným filmov je Viditeľný svet z roku 2011, kedy ukončila aj divadelnú kariéru. Hovorilo sa o depresiách a začala sa u nej prejavovať Parkinsonova choroba.

Zdroj: YouTube

Práve pre zdravotné problémy sa Jana nezúčastnila poslednej rozlúčky so svojím manželom a zároveň hereckým kolegom Luďkom Munzarom. Ten zomrel koncom januára. „Všetko je teraz depresívne. teraz vám môžem povedať len jedno - stále spím,” zverila sa niekoľko dní po jeho smrti českým novinárom. „Môj manžel? Pre mňa to bol predovšetkým slušný človek a to som si cenila najviac,” povedala.

Munzar bol pre Hlaváčovú druhým manželom. O toho prvého prišla, keď mala len 31 rokov. Jiří Michna zomrel po ťažkej chorobe ako 34-ročný v roku 1969. Dvojica mala spolu dcéru Terezu. S Munzarom, ktorý už predtým bol tiež raz ženatý, má Jana dcéru Barboru, ktorá je tiež herečkou.

Jana Hlaváčová v čase, keď prišla o prvého manžela. Zdroj: CT