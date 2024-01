POHREB 2 týždne po smrti Jany Hlaváčovej (†85): Dojemný DETAIL a... Úprimná SPOVEĎ opatrovateľky!

(Zdroj: FS Barrandov)

Informácia o úmrtí známej českej herečky sa na verejnosť dostala v pondelok 14. januára. „Krátko pred polnocou zo soboty na nedeľu zomrela Jana Hlaváčová,“ potvrdil vtedy Blesku hovorca Národného divadla Tomáš Staněk. Čo bolo dôvodom jeho skonu, nie je známe, no umelkyňa vraj roky bojovala so zdravotnými problémami - či fyzickými alebo duševnými.

Od tragickej správy uplynuli už takmer 2 týždne. A až dnes o 11. hodine predpoludním sa v Národnom divadle v Prahe koná pohreb. Miestom pietneho aktu jej splnili posledné prianie. „Na jej prianie a prianie rodiny bude pohreb organizovaný Národným divadlom,“ píše sa na stránke Divadla na Vinohradech. Čestnú stráž pri rakve budú držať osobnosti ako Miroslav Donutil či Jiřina Bohdalová. Zaujímavosťou je tiež výber dátumu - práve dnes je totiž presne 5. výročie úmrtia herečkinho manžela Luďka Munzara.

Pár dní pred pohrebom sa verejnosti prihovorila aj dlhoročná opatrovateľka Jany Hlaváčovej, Jana. A opísala posledné roky herečkinho života. „Chodili za ňou občas kolegyne z Národného divadla, napríklad Tánička Medvecká, Jana Boušková alebo Bára Hrzánová. A najviac sem chodila Helenka Tuháčková, ktorá vždy prišla s bábovkou a rozprávali sa s Janou o divadle, spomínali a preberali divadelné drby,“ prezradila opatrovateľka.

Jana Hlaváčová (Zdroj: ČT)

Hlaváčová bola podľa jej slov vtipná, s nadhľadom a so svojským humorom. Rady vraj spoločne pozerali televíziu. „A keď dávali nejaký jej alebo Luďkov (Munzarov, pozn. red.) film, tak sme spolu pozerali a ona to komentovala alebo hovorila: No, na túto inscenáciu si vôbec nepamätám, že by som ju točila,“ opísala spoločné chvíle Jana. „Ale najviac milovala "Naše furianty" a keď Luděk zomrel, sedeli sme všetci okolo Janinej postele a sledovali sme ich s dojatím a nostalgiou v televízii.“

Izbu mala vraj plnú zelených rastlín a spoločnosť jej robil kocúr Rubín. „Spal do klbka Jane na perine a miloval ju. Bol to taký mačací Metuzalem. Vyziabnutý, vypelichaný, bez zubov, skoro slepý, skoro hluchý a vďaka veterinárom, ktorí mu liečili jeho mnohopočetné mačacie neduhy, to bol najdrahší kocúr v strednej Európe,“ dodala opatrovateľka.

(Zdroj: Národné divadlo)