Coco Chanel: Ikona zo sirotinca... Malé čierne aj nezabudnuteľný parfum

Vo francúzskom Saumure sa narodila 19. augusta 1883 ako Gabrielle Bonheur Chanel. Po smrti matky vyrastala v sirotinci. Už v mladosti získala povesť vynikajúcej krajčírky. Financie na otvorenie prvého obchodu s klobúkmi v roku 1912 jej poskytol milenec. V roku 1916 už mala módny salón aj so športovými odevmi vo francúzskom letovisku Biarritz.

Od začiatku vytvárala odevy, ktoré na rozdiel od dovtedajších zvyklostí v ženskom odievaní boli príjemné, ľahké, jednoduché a pohodlné, akoby symbolizovali nezávislosť žien po 1. svetovej vojne. Zaviedla nové typy nohavíc, vesty a v roku 1926 navrhla nadčasové "malé čierne" šaty, v ktorých je žena pekná a elegantná a ktoré sú vhodné na všetky príležitosti a nemali by chýbať v žiadnom dámskom šatníku.

Zdroj: YouTube

Skrátila sukne nad kolená a vymyslela pružný pletený odev na kúpanie. Verejne priznala syntetické komponenty v parfume Chanel 5, distribuovanom v jednoduchom kubickom flakóne. Lakované topánky s čiernou špičkou pochádzajú tiež z jej dielne.

Coco Chanel túžila, aby sa ženy v jej modeloch cítili mladé, príťažlivé a boli samy sebou. Jej šaty boli vždy praktické, ale pritom zmyselné, a napriek tomu, že používala prvky mužskej módy, pôsobili žensky.



V roku 1936 už zamestnávala 4000 pracovníkov a žala úspech za úspechom. Obliekala herecké hviezdy ako Audrey Hepburnovú, Grace Kellyovú, alebo prvú dámu USA Jacquelin Kennedyovú. Priatelila sa s Picassom, Maxom Jacobom, či s Igorom Stravinským.

Zdroj: YouTube



Počas 2. svetovej vojny sa skompromitovala s nacistickým milencom. Krajania jej to nemohli odpustiť a po vojne bola dokonca krátko uväznená. Z následného niekoľkoročného exilu vo Švajčiarsku sa triumfálne vrátila v roku 1954 s nesmrteľným chanelovským kostýmom. Návrhárka do konca života akúkoľvek spoluprácu s nacistami popierala.

Vo Francúzsku v parížskom hoteli Ritz si prenajala apartmán, v ktorom žila nasledujúcich 30 rokov až do svojej smrti 10. januára 1971. Dožila sa 87 rokov.



V biografii s názvom "Sleeping With the Enemy. Coco Chanel, Nazi Agent" z roku 2011 od amerického novinára Hala Vaughana jej autor tvrdí, že nemecká rozviedka Abwehr získala vtedy 57-ročnú Coco Chanel pre spoluprácu v roku 1940. Stala sa agentkou s číslom F-7124 a krycím menom Westminster, čo bolo meno jej niekdajšieho milenca a priateľa vojvodu westminsterského.