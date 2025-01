Hľadali sme prémiový TV pre fajnšmekrov, rodiny aj gamerov. Tieto modely LG spĺňajú ešte viac

Sledujte krištáľovo čistý obraz UHD televízoru LG 50UT73006LA v realistickej čistote. (Zdroj: LG)

Keď hovoríme o televízoroch LG, hovoríme o technologickom pokroku, ktorý posúva hranice kvality obrazu, kontrastu a funkcionality. LG je synonymom špičkovej OLED technológie, ale rovnako exceluje aj v oblasti QNED, či smart riešení pre každodenné používanie. Platforma webOS patrí medzi najviac intuitívne a ponúka plynulý prístup k aplikáciám, hlasové ovládanie a pravidelné aktualizácie. Od OLED a QNED technológií až po spoľahlivé Smart TV s HDR – LG poskytuje široké spektrum možností pre rôzne požiadavky.

Zľava 50€ a k tomu cashback až 1000 €

LG televízory predstavujú investíciu, ktorá sa oplatí. Od špičkových OLED modelov pre filmových nadšencov, cez QNED pre tých, ktorí hľadajú kompromis medzi cenou a kvalitou, až po cenovo dostupné Smart TV – LG dokáže uspokojiť potreby každej domácnosti. So zárukou kvalitného obrazu, modernými funkciami a špičkovým servisom v PLANEO sú tieto televízory darčekom, ktorý ocenia všetci členovia rodiny. Navyše teraz ich doma môžete mať aj so zľavou 50 eur a cashbackom az 1000 eur.

Dominancia na veľkej uhlopriečke + cashback 800 eur

S uhlopriečkou 83 palcov je model LG OLED83C44LA absolútnym šampiónom pre milovníkov domáceho kina. Technológia OLED zabezpečuje samostatné podsvietenie každého pixelu, čo znamená dokonalú čiernu a nekonečný kontrast. Výsledkom je obraz, ktorý nemá konkurenciu v realistickosti farieb a dynamickom rozsahu. Procesor α9 Gen7 AI 4K dokáže analyzovať obsah v reálnom čase a optimalizovať detaily, čo je viditeľné najmä v scénach s vysokým pohybom alebo extrémnymi svetelnými rozdielmi.

Regulácia jasu rozpoznáva svetlo v priestore a podľa toho vyvažuje obraz, aby bol ostrý a jasný vo dne aj v noci. (Zdroj: LG)

LG OLED83C44LA je ako stvorený pre filmových fanúšikov, ktorí ocenia dokonalú reprodukciu farieb a presné podanie filmárskej vízie. Herná podpora či rýchlosť obnovovania obrazu na úrovni 144 Hz robí tento televízor ideálnym aj pre gamerov. Tento model je ideálny pre milovníkov veľkoformátového sledovania filmov, športových zápasov alebo hrania hier v režime 4K 120 Hz.

Quantum NanoCell s LED precíznosťou

Pre tých, ktorí chcú kombináciu živých farieb a vysokého jasu, je model 55QNED77R výbornou voľbou. Spojenie technológií QNED a NanoCell zlepšuje reprodukciu farieb pomocou kvantových bodov a ponúka kontrolu svetla a tieňov, živé farby a výnimočný jas. Nanočastice filtrujú svetlo a zvyšujú presnosť farieb, zatiaľ čo pokročilé lokálne stmievanie Diming Pro vám zabezpečí jemné detaily a realistický obraz.

Služba AI Concierge odporúča kľúčové slová na mieru na základe vašej histórie vyhľadávania hlasom, aby ste mohli sledovať viac toho, čo máte radi. (Zdroj: LG)

Technológia Dolby Vision IQ navyše automaticky upravuje obrazové nastavenia podľa okolitého osvetlenia, čo zaručuje dokonalý vizuálny zážitok počas dňa aj v noci. Tento 55-palcový televízor LG NanoCell je vynikajúcou voľbou pre stredne veľké obývačky, kde si môžete vychutnať filmy, seriály či hry s detailmi, ktoré vás vtiahnu priamo do deja. Teraz v PLANEO s okamžitou zľavou až 50 eur!

Cenovo dostupná voľba so 4K rozlíšením

Ak hľadáte kvalitný televízor za prijateľnú cenu, model 50UT73006LA je šikovná voľba. Cenovo dostupné riešenie prináša technológiu Direct LED a rozlíšením 4K Ultra HD a podporu HDR, vďaka ktorej si vychutnáte lepšie svetelné aj tmavé scény.

Tento model je výborný pre rodiny, ktoré hľadajú spoľahlivý Smart TV s prístupom k populárnym aplikáciám ako Netflix, YouTube alebo Disney+. Je to voľba ideálneho riešenia pre spálne či menšie izby, resp. ako sekundárny televízor do domácnosti.

Teraz v PLANEO s okamžitou zľavou až 50 eur!

Kompromis veľkosti a výkonu + cashback 600 eur

Ak hľadáte niečo medzi najväčšími uhlopriečkami a kompaktnými modelmi, nájdete to v modeli OLED77C44LA. Je ideálny pre ľudí, ktorí chcú luxusný obraz vo veľkom formáte, no nemajú priestor pre 83-palcové modely. Tento 77-palcový OLED televízor LG ponúka rovnakú kvalitu obrazu ako jej väčší súrodenec, no je vhodnejší do štandardne veľkých obývačiek.

Režim FILMMAKER MODE™ oživuje filmové scény optimalizáciou obrazu, aby nedochádzalo ku skresľovaniu. (Zdroj: LG)

Obraz v tomto televízore poháňa procesor α9 Gen7 AI, ktorý zlepšuje každý pixel pomocou umelej inteligencie. V spolupráci s AI prináša tento model nielen realistický obraz, ale aj priestorový zvuk, zatiaľ čo herný režim s technológiou G-SYNC zodpovedá za plynulé hranie bez tearingu a oneskorenia. Ak patríte medzi hráčov, tento televízor bude pre vás dokonalým spoločníkom. Herná podpora so 4K 144 Hz, technológia G-SYNC a Filmmaker Mode z neho robí univerzálny prístroj pre filmy aj hry.

S LG máte každý rok nový televízor: LG webOS Re:New Program

Televízory LG posúvajú zážitok zo sledovania na novú úroveň vďaka inovatívnemu LG webOS Re:New Program. Tento unikátny prístup vám garantuje, že váš televízor LG bude aktuálny až 5 rokov, počas ktorých získate štyri aktualizácie, teda celkovo päť verzií systému webOS vrátane aktuálnej v čase nákupu. Vďaka tomu bude mať váš televízor celých 5 rokov vždy najnovšie funkcie a nové praktické možnosti. Navyše, s podporou aplikácie Oktagon.tv si fanúšikovia tohto športu môžu vychutnať turnaje a zápasy v tej najlepšej kvalite obrazu, vrátiť sa k tým, ktoré už prebehli, alebo si pozrieť relácie, spojené s MMA.

S LG smart TV máte istotu, že sledujete budúcnosť už dnes.

- reklamná správa -