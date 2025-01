Stovky žiakov každý týždeň po vyučovaní trávia svoj voľný čas varením

Na slovenské školy sa vďaka známemu reťazcu opäť vrátili krúžky varenia. (Zdroj: Kaufland)

Predstavte si, že by vaše dieťa prišlo po škole domov a oznámilo, že dnes upieklo lepší koláč ako babka. A jablká doň nakrájalo úplne samé! Podobné situácie od jesene zažívajú desiatky domácností po celom Slovensku. Ako to vyzerá, keď učitelia vymenia kriedu za zástery a varešky?

Tento školský rok sa začal mimoriadne chutne. 25 základných škôl spustilo voľnočasové Krúžky varenia, vďaka ktorým sa žiaci postupne menia na malých šéfkuchárov. V dobe, keď tisíce z nich trpia nielen obezitou, ale aj poruchami príjmu potravy, je pozitívny vzťah k jedlu mimoriadne dôležitý. Svetová zdravotnícka organizácia tiež odporúča podporovať kulinárske zručnosti detí cez školské programy, pretože práve tie môžu efektívne budovať zdravé stravovacie návyky.

WHO odporúča podporovať kulinárske zručnosti detí cez školské programy. (Zdroj: Kaufland)

Recept na zdravý život začína už v škole

Na detskom menu vďaka krúžkom varenia pribudlo mnoho jedál, ktoré vznikli priamo v školských kuchynkách. Mnohé z nich už „zahviezdili“ aj na základnej škole Za vodou v Starej Ľubovni. „Vždy sa snažíme niečo s deťmi pripraviť – od nátierok, koláčikov, ovocných mís až po štrúdľu,“ hovorí PaedDr. Ivana Zimová, ktorá krúžok vedie. Škola sa tento rok zapojila do pilotného projektu reťazca Kaufland. Vďaka Nadačnému fondu Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu získala finančný príspevok na nákup kuchynských pomôcok, potravín, metodiku vedenia krúžku a receptár zdravých jedál. Žiaci sa tak učia nielen variť, ale aj pochopiť význam sezónnych potravín. „Zo začiatku to pre deti nebolo jednoduché, keďže sú zvyknuté vidieť ovocie a zeleninu v obchodoch celoročne. Najskôr nechceli veriť, že cvikla s čokoládou môže byť taká chutná, a nakoniec si ich veľmi pochvaľovali.“ A keďže každé varenie sa začína nákupom, svojich zverencov vzala aj do obchodu. Deti si v Kauflande vyskúšali váženie ovocia a zeleniny a dozvedeli sa, ako si vybrať kvalitné suroviny. Pani učiteľka pritom neľutuje voľný čas, ktorý vedeniu krúžku venuje. „Deti často prídu s tým, že recept vyskúšali aj doma, alebo prinesú tipy na obľúbené rodinné jedlá. Máme dokonca malé receptáriky od Kauflandu, kam si všetko zapisujú. Vďaka tomu sa nám darí meniť stravovacie návyky aj v celých rodinách.“

Prečo by deti mali tráviť viac času v kuchyni?

Keď deti samy nakrájajú zeleninu alebo osmažia cibuľku, jedlo im nielen chutí viac, ale aj lepšie chápu, z čoho sa skladá. Školské varenie však nie je iba o receptoch. Žiaci sa naučia, ako správne držať nôž či vyhnúť sa popáleniu o horúci hrniec. Navyše zistia, že chutné a výživné jedlá zo sezónnych potravín nemusia byť vôbec drahé. „Krúžky varenia sú skvelým spôsobom, ako dostať deti zo školských lavíc do kuchyne. Praktické zručnosti, ktoré sa naučia v mladosti, si prenesú do dospelosti a vlastných rodín,“ hovorí Nikoleta Lőrincová, Projektová manažérka pre spoločenskú zodpovednosť spoločnosti Kaufland Slovensko.

Deti by mali tráviť viac času v kuchyni. (Zdroj: Kaufland)

Malý krok za sporákom, veľký krok ku zdraviu

Stravovať sa vyvážene bez varenia jednoducho nejde – a práve preto Kaufland podporuje deti a školy nielen pravidelným darovaním čerstvého ovocia a zeleniny žiakom materských a základných škôl po celom Slovensku, ale najnovšie tiež projektom „Krúžky varenia“. V spolupráci s občianskym združením Skutočne zdravá škola umožnil viac ako 400 žiakom objaviť radosť z varenia, spoznať zdravé jedlá, a pritom sa aj zabaviť.

„Ohlas u našich žiakov je nad očakávania. Momentálne sa krúžku zúčastňuje vyše 40 detí a záujem stále rastie. Deti sa učia pripravovať zdravé raňajky či desiaty – pre niekoho drobnosť, ale my to vnímame ako veľké pozitívum,“ vysvetľuje PhDr. Ladislav Prešinský, PhD., zo základnej školy sv. Marka v Nitre. Aj keď krúžky varenia na školách fungujú iba prvý rok, už teraz ich možno považovať za malú stravovaciu revolúciu. Deti sa vďaka nim cítia v kuchyni oveľa istejšie, čo ocenia aj v budúcnosti.

- reklamná správa -