Ako vybrať originálne darčeky na poslednú chvíľu? Zľavomat má riešenie

24. december sa blíži, nákupné centrá sú preplnené a vy stále nemáte darčeky pre svojich najbližších? Nemusíte prepadať panike a ani kupovať “záchranu” z najbližšej pumpy. Zľavomat ponúka zážitky, ktoré potešia každého, a to pohodlne z vášho domova. A čo je najlepšie - darček máte obratom na vašom e-maile.

Radosť bez stresu a hneď

Niekedy sa stane, že aj pri najlepších úmysloch nám chýba čas alebo nápad na originálny darček. Práve preto je tu Zľavomat, kde nájdete širokú ponuku zážitkov, wellness pobytov, gurmánskych večerí či poukážok na rôzne služby a produkty. Stačí pár kliknutí a váš darček je pripravený na vytlačenie – ideálne pre tých, ktorí potrebujú darček okamžite.

Darčekové balenie: Detail, na ktorom záleží

Ak chcete, aby váš darček vyzeral naozaj originálne, pozrite si praktické tipy na balenie darčekov priamo na stránke Zľavomatu. V článku Darčekové balenie nájdete inšpiráciu, ako zabaliť poukážku, zážitok alebo drobný dar tak, aby očaril hneď na prvý pohľad.

Pre každého niečo

Na Zľavomate si vyberiete darček pre každého – od rodiny, cez priateľov až po kolegov. Nech už hľadáte niečo osobné, zábavné alebo praktické, určite nájdete to pravé. Veľkou výhodou je, že mnohé ponuky majú dlhú dobu, takže obdarovaný si môže sám vybrať, kedy si svoj darček užije. A ak naozaj neviete čo vybrať, darujte peňažnú poukážku a obdarovaný to využije na to, čo má rád.

Ako na to?

Navštívte stránku Zľavomat.sk Prezrite si kategóriu „ Darčeky na poslednú chvíľu “. Vyberte poukážku, zážitok alebo konkrétnu službu. Stiahnite a vytlačte poukážku alebo ju pošlite priamo obdarovanému e-mailom.

Potešte rýchlo a originálne

Vďaka Zľavomatu už darčeky na poslednú chvíľu nemusia byť stresujúce. Venujte niečo výnimočné, čo rozžiari oči vašich blízkych a ukáže im, že na nich myslíte – aj keď ste darček vybavili len pár hodín pred Štedrým večerom. Nezáleží na tom, či darujete wellness, pobyt, kulinárske dobrodružstvo alebo otvorený voucher – so Zľavomatom to bude vždy trefa do čierneho.

