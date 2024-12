Vojvoda z Argyllu, dedič významného šľachtického rodu v Škótsku: Mnoho ľudí sa dnes zaujíma o to, aké a kde sú ich korene!

(Zdroj: Clan Campbell )

Aké to je byť hlavou klanu, ktorý má 14 miliónov členov po celom svete?

Je to veľká zodpovednosť, ale zároveň aj skvelá príležitosť. Samozrejme, nepoznám všetkých členov klanu, neposielam im pohľadnice na Vianoce (smiech), ale venujem sa veľa turizmu a cestovaniu, pretože mnoho členov Clan Campbell cestuje po svete, navštevujú svojich rodinných príslušníkov alebo príbuzných a zisťujú, aký je odkaz klanu Campbell. S touto funkciou sú spojené veľké očakávania. Žijeme v technickom svete a mnoho ľudí sa dnes zaujíma o to, aká je ich DNA, aké sú ich korene. Je veľa ľudí, ktorí nemajú možnosť to zistiť a možno ani nevedia, kto boli ich starí rodičia. Ja sa môžem pozrieť do záznamov, kníh a zistiť, kto boli moji predkovia až do roku 1600, pretože je to zapísané. Takže je to vlastne príležitosť, kedy môžem propagovať našu rodinu, náš klan. Hovoriť ľuďom, aký je ich pôvod a vzdelávať ich o tej histórii. Moja zodpovednosť a úloha je propagovať rodinné meno, starať sa oň a tento odkaz odovzdať svojim deťom, aby to bol odkaz do budúcnosti.

Aké hodnoty sú pre váš klan najdôležitejšie? Sú podobné hodnotám značky Clan Campbell?

Áno, rozhodne sú si podobné. Tieto hodnoty možno opísať mnohými slovami ako sila, bratstvo, história, odkaz. Whisky má veľký podiel v našej osobitosti, v našom odkaze. Takže áno, hodnoty značky aj klanu sú úzko prepojené. Potom je tu autenticita, ušľachtilosť, súdržnosť. Sú to hodnoty, ktoré sa spájajú s veľkou rodinou.

Ktoré zvyky sú najpodstatnejšie pre Váš klan?

Škótske klany boli tradične vojenské, bojovné rodiny, ktoré sa vzájomne zabíjali a bojovali proti sebe. Takže dlhú dobu sme sa tu vzájomne zabíjali (smiech). Našťastie tomu tak dnes už nie je, ale tie hodnoty, ktoré sme mali v histórii, sa preniesli do dnešných čias. Či už je to zmysel pre rodinu, blízkosť, spolupatričnosť, zdieľanie alebo starostlivosť o rodinných príslušníkov. Radi spolu trávime čas, sme k sebe štedrí a zdieľame všetko spoločne. A to by som povedal, že sú hodnoty, ktoré sú spoločné pre všetky škótske klany.

Každý zo škótskych klanov má svoje špecifické farby. Čo znamenajú vaše farby modrá a zelená?

Ako vidíte, mám na sebe kockovaný vzor klanu Campbell. Tieto kockované vzory sú relatívne nová vec, objavili sa až v období Viktoriánskeho 19. storočia, bol to vlastne spôsob maskovania a odkazujú na to, odkiaľ pochádzam. Pochádzam zo západu Škótska, z časti, ktorá sa volá Argyll, kde veľa prší, a preto je tam aj veľa zelene. Preto je naša farba zelená. Keby ste išli do niektorých suchších oblastí Škótska, kde toľko neprší, stretli by ste skôr farby hnedé, červené alebo žlté. Aj keď je tartan (kockovaný vzor) moderný trend, reprezentuje moju rodinu, sú tam väzby na históriu. Naša Campbellská kocka je veľmi populárna aj vo svete módy. Keď sa pozriete na najväčšie značky, nájdete túto modro-zelenú farbu v jesenných kolekciách. Je to populárnejšie ako hnedá alebo červená.

Aká je pre Vás, ako vojvodu, najväčšia výzva?

V histórii to znamenalo, že sme boli v čele vojska, bojovali sme za britskú korunu a boli sme zástupcami britskej koruny v Škótsku. Dnes už je to inak. Som vlastne akýsi CEO nášho rodinného podniku. Náš podnik má dlhú tradíciu a snažíme sa ho diverzifikovať, zvyšovať jeho význam, samozrejme zarobiť peniaze, ktoré potom môžeme investovať. Vďaka týmto peniazom môžeme starať o naše dedičstvo, dedičstvo našej rodiny a podnikov. Snažíme sa robiť zmysluplné veci, napríklad investujeme do obnoviteľných zdrojov energie, či už je to veterná energia, vodné elektrárne, vysádzame lesy, biomasa a podobne. Investujeme do nášho odkazu a dedičstva. Myslím si, že každá generácia má takýto údel.

Pripravujete svoje deti na ich budúcu pozíciu a ak áno, ako?

Každá generácia je iná. To, čo bolo dôležité predtým, sa mení. Môj otec sa o náš podnik staral, ako najlepšie mohol, ja sa oň starám tiež podľa súčasných požiadaviek a trendov. O mnoho rokov neskôr môj najstarší syn sa o náš rodinný podnik bude starať zasa trochu inak, podľa doby, v ktorej bude žiť, a tiež najlepšie ako bude vedieť. Syn sa o naše podnikanie zaujíma, sprevádza ma, pracuje so mnou. Zároveň študuje na univerzite udržateľnosť a business management, takže až príde tá chvíľa, o firmu sa postará. Myslím si však, že najdôležitejšie je robiť veci, ktoré máte radi a aby vás to bavilo, pretože iba tak sa môžete plne zapojiť a zároveň pre vás môže byť práca odmenou. Vidím, že to syna baví, takže si myslím, že bude pracovať zodpovedne a ako najlepšie dokáže. Nemôžem mu povedať, ako má čo robiť alebo ako by to mal robiť v budúcnosti, pretože dnešok nie je taký, aký bude zajtrajšok. Nie je to tak, že by ste napísali manuál a on sa tým riadil. Bude to musieť robiť podľa toho, aká bude doba. Napríklad, keď som vyrastal, tak sa vôbec nehovorilo o otázkach životného prostredia alebo udržateľnosti, ale teraz je všetko inak. Musíme sa pozerať na to, čo chce zákazník, aké sú požiadavky dnešnej doby a tieto trendy sa neustále vyvíjajú.

Čo by ste poradili ľuďom, ako člen klanu, ktorí nie sú členmi klanu?

Klan je vlastne veľmi škótska záležitosť, ale keď sa pozrieme pozorne, nájdeme klany všade po svete. Je to taká širšia rodina. Aké sú výhody toho mať širšiu rodinu? Je to priateľstvo, sila, dôvera. A aj v modernom svete, keď máte napríklad skupinku priateľov, s ktorými chodíte do barov, reštaurácií, vzájomne sa o seba staráte a zdieľate s nimi svoj život, tak ste svojím spôsobom klan. A to robíme vlastne všetci. Všetci máme svoj malý klan, len v Škótsku je to silný pojem a je to takto zavedené. Klan môže byť aj vaša skupinka kamarátov na WhatsAppe. Výhodou je, že ste súčasťou nejakej komunity.

Počas rôznych stretnutí určite popíjate škótsku whisky, čo je tradícia. Prečo je whisky pre váš klan taká dôležitá?

Whisky je alkoholický nápoj, ktorý patrí medzi pálenky a ďalšie silné alkoholické nápoje k tým najstarším, čo vôbec existujú. V Škótsku sa z jačmeňa a vody vyrábala whisky podľa archeologických nálezov už takmer pred tisíc rokmi, je zdokumentované, že minimálne pred stovkami rokov ju vyrábali mnísi. Má naozaj veľmi dlhú históriu a myslím si, že jej hodnota spočíva v tom, že spája ľudí. Škótska whisky je súčasťou našej identity, nášho odkazu. A ešte by som dodal, že whisky je veľmi dôležitá, pretože škótska whisky sa dá vyrábať len v Škótsku, a to je na tom tá zvláštnosť. Vodku alebo gin môžete vyrábať kdekoľvek na svete, ale škótska whisky je len zo Škótska. To tvorí odkaz Škótska.

Navštívili hrad klanu Campbell nejaké slávne osobnosti?

Môj rod žije na tom istom mieste viac ako 1000 rokov, takže počas tejto doby hrad navštívilo množstvo slávnych osobností. Máme jednu tradíciu: keď príde nejaká dôležitá návšteva, zasadí strom. Vďaka tomu u nás nájdete stromy, ktoré zasadila kráľovná Viktória, neskôr kráľovná Alžbeta II., kráľ Karol III., slávni premiéri a mnoho ďalších. Pomáhali sme britskej korune spravovať Škótsko v mene britskej koruny, teda všetky dôležité oficiálne návštevy, ktoré smerovali do Škótska, išli cez nás. Tradícia sadenia stromov pokračuje aj dnes; keď nastane nejaká vzácna príležitosť, zasadíme strom.

Čím myslíte, že sa whisky Clan Campbell líši od ostatných škótskych whisky na trhu?

Neznám žiadnu zle chutnajúcu škótsku whisky na trhu, ale Clan Campbell je jednoducho príjemné piť. Je to zábavná, prístupná, ľahká whisky, ktorá sa ľahko kombinuje do kokteilov. Takže je to naozaj príjemná záležitosť, nie je to nič ťažké, nie je príliš silná, nie je príliš ostrá. Je prístupná pre všetky typy dospelých ľudí, aj pre tých, ktorí s pitím whisky len začínajú. V rámci našej značky sa nesnažíme predstierať, že sme nejaká strašne stará škótska whisky, na nič sa nehráme. Naopak, chceme produkt, ktorý je dostupný a príjemný zákazníkom, čo naša whisky naozaj je. Dá sa piť pri akejkoľvek príležitosti, ale samozrejme s mierou a zodpovedne.

Ako párujete whisky Clan Campbell? Aké dobroty by ste odporučili k tejto whisky?

Párovanie rozhodne závisí od krajiny, v ktorej sa nachádzate, ale naša whisky je veľmi variabilná. Boli sme na večeri, kde nám brand ambassador pároval chody. Mali sme slimáky a k tomu whisky Clan Campbell v kokteile s čerešňovým džúsom, whisky s uhorkou a ginom, s čajom sencha a s jahodami. Clan Campbell Honey sme mali s orechmi a perníčkom. Takže je to naozaj na vás, môžete dať priestor svojej fantázii. Keď ochutnáte našu whisky alebo si k nej privoniate, nájdete tam množstvo chutí: kvetinová, vanilková, sladká, medová, karamelová, ovocná, kokosová, sušené ovocie. A práve vďaka tomu je veľmi ľahko kombinovateľná a funguje s mnohými rôznymi typmi jedál.

Máte radšej klasickú whisky alebo ochutenú a ako si ju rád dávate?

Záleží to od klímy, či som v teplom alebo studenom prostredí, a tiež na časti dňa, kedy si ju dám, a pri akej príležitosti. Napríklad, keď som v teplej klíme na večierku, rád si dám whisky, napríklad v kombinácii so zázvorom alebo kolou. Keď ide o whisky, ktorá sa páruje s jedlom, mám radšej menší pohárik v rámci koktejlu. A keď je to neskôr večer, rád si dám niekedy čistú whisky alebo s kockou ľadu. Je to veľmi variabilné, mám rád whisky na mnoho spôsobov. Avšak vždy, keď sa ma niekto opýta, rád hovorím, že záleží na každom, ako ju má najradšej, a tak by ju mal piť, aby mu chutila. Ja ju mám rád na mnoho spôsobov.

