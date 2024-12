Starostlivosť o zrak ako novoročné predsavzatie: začnite rok so správnym cieľom

(Zdroj: Očná klinika NeoVízia)

Každý rok vstupujeme do januára s predsavzatiami, ktoré začneme so silnou motiváciou, ale častokrát ich nedokončíme. Január sa charakterizuje ako najdepresívnejší mesiac roka a nie je to prekvapujúce vzhľadom na nesplnené ciele.

,,Tento rok bude iný“ si povieme pri štrngnutí šampanského prvého januára. Ak naozaj chcete mať predsavzatie, ktoré bude tento rok iné, tak pre vás máme ideálny tip - laserovú operáciu očí.

Splňte si zrak vašich snov

Pri nosení dioptrií alebo kontaktných šošoviek sa stretávame s rôznymi problémami, ktoré nás každodenne obmedzujú. Okuliare sa šmýkajú z nosa, zahmlievajú sa a kontaktné šošovky sa neprakticky nasadzujú a dávajú dole. Je tu ale možnosť, ktorá vás zbaví týchto ťažkostí a tou je laserová operácia očí. V renomovanej Očnej klinike NeoVízia majú najkvalitnejšie lasery na trhu ako VISUMAX 800. ,,Unikátny femtosekundový laser VISUMAX 800 využívame pri laserových metódach NeoSMILE PRO a NeoLASIK HD. Vďaka nemu je ochranná vrstva vytváraná jemným a precíznym laserom, bez použitia akýchkoľvek ostrých alebo rezných nástrojov a s bezbolestným pooperačným stavom," opisuje očný lekár a primár NeoVízie Bratislava MUDr. Radovan Piovarči. Femtosekundový laser svojou dokonalou precíznosťou a výnimočnou rýchlosťou odstraňuje krátkozrakosť aj astigmatizmus bezbolestne, šetrne, bez rezu na rohovke.

Slobodný pocit máte na dosah

Vždy je ťažké spraviť prvý krok k tomu, aby nám bolo lepšie a mali sme kvalitnejší život. Avšak čo sa týka zdravia, tak by ste nemali váhať dlho. Ak náhodou trpíte krátkozrakosťou a astigmatizmom, tak máte možnosť zbaviť sa dioptrických pomôcok s refrakčnou laserovou operáciou NeoSMILE PRO. Ide o veľmi precíznu, nebolestivú operáciu vykonávanú femtosekundovým laserom. Tento laser funguje na základe presných výpočtov priamo vo vnútri rohovky, kde separuje tenkú vrstvu tkaniva, a to bez narušenia jej pevnosti a stability. Uvoľnené tkanivo chirurg z oka potom odstráni. Povrch rohovky zostáva nepoškodený. Vďaka tomu je rekonvalescencia rýchla a doba hojenia veľmi krátka. Operácia trvá len 10 sekúnd a na prípadnú laserovú dokorekciu máte doživotnú záruku. ,,Metóda NeoSMILE PRO v sebe spája to najlepšie z doterajších laserových postupov. Som hrdý na to, že s našim tímom sme priniesli na Slovensko aktuálne tú najšetrnejšiu a najpresnejšiu 3. generáciu laserových zákrokov," dodáva primár MUDr. Piovarči informácie o operácií, ktorú v NeoVízii používajú.

Lepší zrak, krajší svet

Skúste si predstaviť, že by ste začali rok s lepším zrakom. Pacienti po laserovej operácii očí opisujú svoj zážitok v pozitívnom zmysle a dodávajú, ako sa im zmenil život k lepšiemu. Napríklad pri laserovej operácii NeoLasik HD mal už spomenutý očný lekár MUDr. Piovarči nezabudnuteľnú skúsenosť: „Bezbolestnú operáciu touto metódou som podstúpil aj ja a môj nový zrak mi do života priniesol novú slobodu a novú precíznosť. Sloboda bez okuliarov priniesla nové pohodlie pri práci očného chirurga.“ Ak máte prácu, kde zrak zohráva veľkú rolu, tak je dôležité zvážiť laserovú operáciu očí, aby ste mohli podávať čo najlepší pracovný výkon bez obmedzení.

Prvým krokom je vyšetrenie

Keď sa nakoniec rozhodnete pre operáciu, tak ako prvé musíte podstúpiť komplexné odborné vyšetrenie. Avšak nie každá očná klinika na Slovensku spĺňa vysokú úroveň lekárskej starostlivosti. Niektoré ponúkajú rýchle predoperačné vyšetrenie, ktoré trvá približne len 30 minút a odporučia na operáciu aj pacienta, ktorý nie je vhodným kandidátom. „Každému jednému zákroku predchádzajú prísne predoperačné vyšetrenia, výsledky ktorých rozhodnú o tom, či bude pacient vhodným kandidátom na operáciu. Na operačnú sálu sa dostane len tá osoba, ktorá splní všetky kritériá,“ vysvetľuje MUDr. Piovarči. „Neexistujú dve rovnaké oči, s rovnakými vlastnosťami a parametrami. Vybrať pacientovi metódu zákroku len podľa všeobecných tabuliek nie je vhodné. V NeoVízii sme zástancami individuálneho prístupu a o metóde by mali rozhodnúť dôkladné merania a vyšetrenia ušité na mieru pacienta,“ doplňuje MUDr. Piovarči.

Zrak je najdôležitejším zmyslom človeka, preto ani na nový rok nezanedbajte jeho zdravie. Objednajte sa na preventívnu prehliadku do NeoVízie, ktorá má zdravotné pracoviská v Bratislave, Trnave, Ružomberku a Poprade.

