Nestraťte sa v mori ponúk: Toto sú najväčšie triky lovcov Black Friday zliav

(Zdroj: Honor)

Verili by ste, že každý tretí Európan sa na Black Friday teší? Väčšina z nás to nerada priznáva, ale pravda je taká, že 65 % ľudí jednoducho neodolá výhodným ponukám. To ukázal prieskum medzi 9 000 dospelými, ktorý si objednala spoločnosť HONOR.

Nadšenie z lovu výhodných ponúk často vedie k mnohým kreatívnym stratégiám, ako je používanie viacerých e-mailových adries na získanie čo najväčšieho počtu zľavových kódov a ponúk pre nových zákazníkov. Tejto „uletenej“ stratégii podľahlo až 43 % lovcov výhodných ponúk, ktorý zároveň priznali, že strávia v priemere takmer tri hodiny prehliadaním minimálne piatich otvorených kariet v prehliadači počas Black Friday.

(Zdroj: Honor)

Mnoho lovcov zliav však zanedbáva základné triky, ktoré by im uľahčili nákup. Až 41 % účastníkov prieskumu nakupuje počas Black Friday alebo Cyber Monday, ale iba jeden z troch plánuje svoje nákupy vopred a iba štvrtina používa porovnávače cien. Menej ako 10 % ľudí si vopred vytvorí účty u veľkých maloobchodníkov, čo je spoľahlivý spôsob, ako urýchliť proces platby, keď začnú byť aktuálne zľavy. A iba 15 % nakupujúcich zostáva hore až do polnoci, aby najskôr využili zľavy, čo je stratégia, ktorá pomáha vyhnúť sa vypredaniu obľúbených položiek.

Je tiež dôležité uistiť sa, že vaše vybavenie je pripravené na novembrovú nákupnú horúčku. Technické vybavenie počas lovu zliav zlyhalo jednému z troch nakupujúcich, 20 % uviedlo, že sa cítia ohromení obrovským objemom ponúk a jeden zo 6 nakupujúcich je frustrovaný pomalou technológiou.

Takže, čo z toho všetkého vyplýva?

Nákupy plánujte – technicky aj finančne, využívajte porovnávače cien, vopred si vytvorte účty u obchodníkov, o ktorých tovar máte záujem. Nezaškodí tiež vytvoriť si viac mailových adries a zostať hore po polnoci, aby ste využili tie najlepšie zľavy, ktoré sú časovo obmedzené. V neposlednom rade, pre úspešné lovenie Black Friday ponúk potrebujete spoľahlivé technológie. HONOR ich má hneď niekoľko a samozrejme aktuálne sa k nim viete dostať aj za mimoriadne výhodné ceny



Využite štedrú HONOR ponuku Black Friday

Vlajková loď roku 2024: HONOR 200 Pro

HONOR 200 Pro je zaujímavý nielen svojim dizajnom, inšpirovaným domom Casa Mila fenomenálneho architekta Gaudího, ale tiež kvalitou displeja s funkciami pre ochranu očí či batériou s obrovskou výdržou. HONOR pri vývoji tohto zariadenia spolupracoval s odborníkmi zo slávneho parížskeho Harcourt Photo Studio a spoločne vyvinuli jedinečnú technológiu HONOR AI Portrétový režim. Vďaka tejto spolupráci je HONOR 200 Pro schopný dokonale využiť svetlo a tieň na vytvorenie portrétu ako od profesionálneho fotografa.

Hlavný, 50 Mpx portrétny fotoaparát s duálnou stabilizáciou (OIS + EIS) vám zaistí jasné a detailné snímky aj v náročných svetelných podmienkach. . Prednosťou tohto smartfónu je taktiež kvalitný displej so špičkovým jasom až 4000 nitov, ktorý zabezpečuje vynikajúcu viditeľnosť aj na priamom slnečnom svetle. O komfort vašich oči sa zase postará režim cirkadiánnej noci, či zobrazenie Prirodzených tónov 2.0 a regulácia modrého svetla – to všetko udržuje ľudské oči v pohodlí aj pri dlhšom používaní. HONOR 200 Pro je vybavený kremíkovo-uhlíkovou batériou s kapacitou až 5200 mAh, vďaka čomu sa naň budete môcť naozaj spoľahnúť. Určite vás poteší aj možnosť rýchleho nabíjania, kedy 100% batérie dosiahnete už za 41 minút..

(Zdroj: Honor)

HONOR 200 Pro si môžete teraz kúpiť za mimoriadne priaznivú cenu 579€ na honorslovensko.sk

Magický HONOR Magic6 Pro s AI

Kráľ fotosmartfónov, HONOR Magic6 Pro, ako prvý priniesol nadstavbu užívateľského rozhrania Magic Portal, ktorý využíva silu AI na pochopenie užívateľského správania a zjednodušuje zložité úlohy do jedného kroku. Medzi ďalšie technické vymoženosti patrí vylepšený kamerový systém HONOR Falcon so samonastaviteľnou clonou, či pokročilým algoritmom snímania pohybu HONOR AI Motion Sensing Capture, ktorý bez námahy zachytáva pohyb v ultravysokom rozlíšení.

Kamerový systém HONOR obsahuje pozoruhodný 180 Mpx teleobjektív s 2,5x optickým zoomom a až 100x digitálnym zoomom. HONOR Magic6 Pro je tiež vybavený 50MPx ultra širokouhlým fotoaparátom a výkonným 50MPx hlavným fotoaparátom s variabilnou clonou pre zachytenie rýchlych okamihov vo výnimočnej čistote bez kompromisov v detailoch.

HONOR Magic6 Pro disponuje doteraz najviac odolným sklom displeja voči pádu. Špičkový 6,8-palcový displej vám poskytne najvyššie stmievanie PWM s frekvenciou 4320H, dynamické stmievanie, cirkadiánne nočné zobrazenie a funkciu zobrazenia Prirodzených tónov, to všetko pre čo najvyšší komfort a ochranu vašich očí. HONOR Magic6 Pro disponuje úplne novou kremíkovo-uhlíkovou batériou druhej generácie s kapacitou 5600 mAh, ktorá zabezpečuje výnimočný výkon aj pri nízkych teplotách.

(Zdroj: Honor)

HONOR Magic6 Pro v čiernej a zelenej farbe nájdete teraz v ponuke za skvelú cenu 799€ na honorslovensko.sk

Extra cena pre študentov: HONOR 200 Smart

Novinka so skvelou cenovkou je navrhnutá tak, aby vydržala všetky neočakávané situácie v živote. Odolá každodenným nárazom aj náhodnému vykĺznutiu z ruky. Robustný dizajn je vylepšený stupňom krytia IP64, ktorý zaisťuje spoľahlivú ochranu pred prachom a striekajúcou vodou. Jeho super výkonná batéria s kapacitou 5 200 mAh ponúka bezstarostné používanie po celý deň a podporuje až 19 hodín online streamovania alebo pôsobivých 55 hodín prehrávania hudby. HONOR Smart je vybavený veľkorysým 256 GB interným úložiskom, ktoré poskytuje dostatok priestoru pre roky cenných spomienok. HONOR 200 Smart je vybavený veľkým 6,8-palcovým displejom, podporuje 16,7 milióna farieb a môže sa pochváliť ostrým rozlíšením 2412 × 1080. Vďaka kombinácii veľkého, vysokokvalitného displeja s pokročilou ochranou očí je HONOR 200 Smart ideálny pre produktivitu aj zábavu, a to všetko v elegantnom dizajne s hmotnosťou len 191 g.

(Zdroj: Honor)

Aktuálne môžete HONOR 200 Smart v zelenej farbe nájsť v ponuke operátora Orange za skvelú cenu 149€.

- reklamná správa -