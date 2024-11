Chcete pomôcť tieto Vianoce? Zapojte sa do najväčšej potravinovej zbierky Tesca a pomôžte ľuďom v núdzi prežiť krajšie sviatky

(Zdroj: Tesco)

Symboly najkrajšieho sviatku Vianoc ako bohato prestretý stôl, darčeky a vyzdobený stromček nie sú samozrejmosťou pre všetky domácnosti. Vianočné obdobie je pre takmer milión ľudí na Slovensku náročný čas kvôli nedostatku financií. Aj preto Tesco každoročne pred Vianocami už 12 rokov spúšťa najväčšiu vianočnú potravinovú zbierku v krajine. Zákazníci reťazca sa do zbierky môžu zapojiť vo všetkých 179 predajniach Tesca od 21. novembra do 23. novembra 2024 alebo cez Tesco Online nákupy až do 31. decembra 2024. Zákazníci môžu prispieť darovaním trvanlivých potravín, drogérie, zakúpením kupónu v hodnote 1,90 eura alebo kúpou produktov Coca-Cola a Lunter.