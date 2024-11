Čo je veterný turizmus a prečo láka ľudí na celom svete?

(Zdroj: shutterstock.com)

Nebeské výhľady a dobrodružstvá na veterných farmách

Stojíte na vrchole veternej turbíny, desiatky metrov nad zemou a pod vami sa rozprestiera krajina ako na dlani. V Rakúsku sa turisti môžu pokochať panoramatickým výhľadom z plošiny veternej elektrárne v mestečku Bruck an der Leitha, neďaleko našich hraníc. V anglickom Brightone si môžete užiť plavbu loďou pod turbínami pri západe slnka. Na veternej farme Weilrod v Nemecku vybudovali náučný chodník, kde sa zoznámite s vývojom obnoviteľnej energie. No a boli to práve príjmy z veternej energie, ktoré pomohli obciam Mörsdorf a Sosberg postaviť v roku 2015 most Geierlay, v tom čase najdlhší visutý most v Nemecku.

Súčasť priemyselného cestovania

Veterný turizmus patrí pod tzv. „priemyselný turizmus“, ktorý už dlhé roky láka ľudí do priemyselných pamiatok, ako sú staré mlyny či banské doly. Avšak, mnohé podobné lokality sú pre verejnosť bežne nedostupné – čo sa netýka veterných fariem, ktoré ponúkajú fascinujúci pohľad na obnoviteľnú energiu priamo v akcii.

Brighton a príklad úspešného veterného turizmu

Veterná farma Rampion pri Brightone, dokončená v roku 2018, sa stala populárnou miestnou atrakciou, viditeľnou z ikonického móla. Plánované rozšírenie vyvolalo zmiešané reakcie obyvateľov, avšak záujem turistov neklesá, čo potvrdzuje, že veterné parky môžu podporovať ekologické povedomie aj miestny turizmus.

Turistika pod veternými turbínami ponúka zmes adrenalínu, poznania a ekologického rozmeru. Umožňuje nadšencom zažiť obnoviteľnú energiu zblízka, podporovať udržateľnosť a miestne komunity, čím si získava celosvetovú obľubu. Bude realitou v dohľadnej dobe aj na Slovensku?

Ako je to na Slovensku

Veterná energia má v našej krajine zatiaľ len symbolický podiel (skromných 0,01 % z celkovej produkcie elektrickej energie), no prijali sme záväzok voči Európskej únii, že zvýšime využívanie obnoviteľných zdrojov a prispejeme tak k znižovaniu emisií skleníkových plynov. V reakcii na tieto výzvy plánuje spoločnosť SPP výstavbu piatich moderných veterných parkov v regiónoch Galanty, Skalice a Drahoviec, kde sú pre veternú energiu najlepšie podmienky. Tieto projekty, ktoré sú momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, prinesú nielen čistú a dostupnú energiu, ale aj nové pracovné príležitosti a viac financií do rozpočtu obcí. Čo je však nemenej dôležité, priblížia Slovensko o krok k udržateľnej budúcnosti.

