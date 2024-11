Ktorý kávovar je pre vás ideálny? Výber vám uľahčí Black Friday v PLANEO!

Kvalitný kávovar vám pripraví kávu aj kávové špeciality, akoby ste mali doma kaviareň. (Zdroj: Sencor)

Na trhu sú rôzne typy kávovarov – pákové, automatické a kapsulové, z ktorých každý má svoje špecifiká. Ako si však vybrať ten pravý? Poďme si predstaviť hlavné výhody každého typu a nájdime ideálneho kandidáta na váš kuchynský pult.

Milujete kávu a chcete si doma pripraviť šálku ako od baristu? S dnešnou ponukou kávovarov je to jednoduchšie, než sa zdá.

1. Pákový kávovar: Káva ako z kaviarne priamo doma

Ak si zakladáte na autentickom kávovom zážitku a máte radi kontrolu nad každým krokom prípravy, pákový kávovar je pre vás ideálny. Tento typ vám umožní vychutnať si tradičnú prípravu espressa od namletia zŕn cez jej natlačenie do páky až po samotnú extrakciu. Pákové kávovary sú obľúbené najmä medzi kávovými nadšencami, ktorí si chcú vychutnať každý krok prípravy.

Výhoda: Plná kontrola nad prípravou kávy a možnosť experimentovania s rôznymi druhmi a hrubosťou mletia.

Nevýhoda: Pákové kávovary si vyžadujú o niečo viac času a zručnosti.

Náš pákový tip: Pákové espresso Sage SES878BTR s integrovaným mlynčekom je za 3 sekundy pripravený namlieť, predspariť a extrahovať vašu kávu, pričom celý proces môžete sledovať na displeji. Hrubosť mletia si môžete nastaviť až na 30 stupňoch, čo vám prináša nekonečné možnosti experimentovania s intenzitou a chuťou kávy.

Pákové espresso Sage SES878BTR. (Zdroj: Sage)

2. Automatický kávovar: Špičková káva jediným stlačením

Automatický kávovar je perfektný pre tých, ktorí si chcú vychutnať kvalitnú kávu s minimálnym úsilím. Stačí vložiť zrnkovú kávu, zvoliť si druh nápoja a kávovar všetko spraví za vás – zomelie kávu, pripraví espresso a dokonca aj napení mlieko, ak máte chuť na cappuccino či latte. Výhodou je nielen pohodlná príprava, ale aj možnosť nastaviť si intenzitu a veľkosť nápoja presne podľa svojich preferencií.

Výhoda: Rýchla príprava kávy bez zbytočného čakania, množstvo kávových špecialít či napenenie mlieka.

Nevýhoda: Automatické kávovary sú často robustnejšie a zaberajú viac miesta na kuchynskej linke.

Náš automatický tip: Automatické espresso/cappuccino Sencor SES 9350CH s veľkou nádobou na mlieko pripraví až 15 rôznych nápojov od espressa až po flat white. Nastaviť si môžete aj intenzitu chute a hrúbku mletia, ako aj veľkosť vašej obľúbenej šálky. Stačí jediný dotyk prstom a za pár sekúnd je vaša kávička hotová. Sencor SES 9350CH vám však aj zohreje vodu na čaj a pripraví mliečnu penu.

Automatické espresso/cappuccino Sencor SES 9350CH. (Zdroj: Sencor)

3. Kapsulový kávovar: Pohodlie a rozmanitosť chutí

Kapsulový kávovar je skvelou voľbou pre tých, ktorí chcú pohodlnú prípravu kávy bez zložitého čistenia a údržby. Tento typ kávovaru vám umožní ochutnať širokú škálu kávových príchutí, stačí si vybrať kapsulu a kávovar spraví všetko ostatné. Výhodou je aj to, že kapsulové kávovary sú kompaktné a ľahko sa používajú. Môžete ich dokonca zobrať so sebou na cesty autom alebo karavanom.

Výhoda: Rýchlosť a jednoduchosť prípravy, široká ponuka kapsúl s rôznymi príchuťami.

Nevýhoda: Kapsule môžu byť v porovnaní s mletou kávou drahšie a limitujú výber kávy na dostupné príchute.



Náš kapsulový tip: Kapsulový kávovar Catler Porto vám pripraví kávu z mletej kávy, alebo z bežne dostupných kapsúl Nespresso, Caffissimo, Tchibo či Dolce Gusto. Kávovar má 3 adaptéry na kapsule a jeden na mletú kávu, ktoré len vložíte do prístroja, zvolíte si kávu malú, strednú alebo veľkú a za pár sekúnd si vychutnáte lahodný nápoj. Catler Porto veľa miesta nezaberie a v príslušenstve má aj praktický box pre adaptéry a kapsule.

Catler Porto je kompatibilný so štyrmi druhmi kapsúl. (Zdroj: Catler)

Extra fajnové odporúčanie: Vyskúšajte megapacky Nescafé Dolce Gusto, ktoré sú do 15. novembra v PLANEO za chutnú zvýhodnenú cenu. Na svoje si prídu milovníci klasickej aj intenzívnej chute čistej kávy v malom espresse alebo väčšom lungu, no stojí za to skúsiť aj krémovú chuť kávy s mliekom Café au Lait do veľkej šálky, malé aromatické Cortado s doťukom pražených mandlí, pekanových orechov a mlieka či ikonické Latte Macchiatto alebo klasické Cappuccino, korunované bohatou penou aj bez napeňovacej trysky.

