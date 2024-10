(Zdroj: Natália Junasová)

Vinárstvo Vitis, výrobca obľúbených slovenských odrodových a prívlastkových vín Vitis Galéria podporuje talentovaných mladých umelcov a ich tvorbu. V rubrike „Galéria mladých umelcov“ sa tentokrát zoznámime s výnimočnou mladou umelkyňou Natáliou Junasovou. Natália má pestrofarebný pohľad na svet, do ktorého vysiela len pozitívne myšlienky. Jej výtvarný talent si všimli napríklad aj v ďalekom New Yorku, kde získala ocenenie prirovnávané k Oscarom v umení.

Natáliina láska k tvoreniu bola zrejmá už v škôlke. Dnes vo svojich dielach skúma mikrobiologické vzťahy, zrod života, no nevyhýba sa ani vážnym spoločenským otázkam. Uspieť jej pomáha to, že si nevytyčuje dlhodobé ciele a berie život s ľahkosťou. Je nám cťou, že naše pozvanie na rozhovor prijala talentovaná Natália Junasová.

Pamätáš si na tvoj prvý kontakt s umením?

Ten moment nastal v detstve. Už v škôlke si začalo okolie všímať moju neobvyklú predstavivosť a výrazný výtvarný talent. Bavilo ma klasické maľovanie, ale aj vytváranie nezvyčajných umeleckých predmetov, čo mi ostalo dodnes. Postupne sa toho ujali moji rodičia, ktorí ma prihlásili na rôzne výtvarné krúžky a neskôr na základnú umeleckú školu.

Umenie ma však pochytilo natoľko, že som sa ho rozhodla študovať. Vybrala som si úžitkovú maľbu na Súkromnom konzervatóriu úžitkového výtvarníctva Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, kde som neskôr absolvovala aj vzdelávanie v odbore Propagačné výtvarníctvo.

Po škole si si dala s umeleckou tvorbou pauzu. Prečo?

Často hovorím, že som na umenie musela do istej miery vyzrieť. Boli tam však aj pracovné dôvody. Po škole som sa zamestnala v stavebnom obore a umeleckej činnosti som sa nevenovala asi 10 rokov.

K tvoreniu ma opäť priviedla strata blízkej osoby. Po tejto udalosti sa mi sníval sen s anjelom, ktorý mi povedal, že mám poslanie. V tom momente som hneď vedela, o čo ide. Osoba, o ktorú som prišla mi touto cestou dala znamenie a začala som znova maľovať. Bolo to doslova nakopnutie. Zo dňa na deň som mala nutkanie ísť niečo vytvoriť. Prvý obraz, ktorý vznikol po desiatich rokoch pauzy vyobrazuje práve spomínaného anjela zo sna. Toto dielo dnes visí v dome mojej maminy.

(Zdroj: Natália Junasová)

Aké to je, vrátiť sa k niečomu po desiatich rokoch?

Začiatky neboli ľahké. Ľudia maľujú krásne veci, a niektorí sa to učia tak, že kopírujú iných. Ja som si vždy vyberala vlastnú cestu, a presne to som chcela aj v umení. Naskočiť na idúci vlak však nie je jednoduché. Spočiatku som ani nevedela, ako fungujú vernisáže, alebo ako má vyzerať portfólio. Bolo to obdobie hľadania a pýtania sa.

Na Slovensku je navyše ťažké presadiť sa umením, a preto každý úspech beriem s maximálnou pokorou. Dnes sa tvoreniu venujem už tri roky a všetkými desiatimi beriem čokoľvek nové, čo mi do života príde. Uspieť mi pomáha aj to, že na seba netlačím a nevytyčujem si dlhodobé ciele.

(Zdroj: Natália Junasová)

Ako by si ty opísala svoj štýl maľovania?

Jeho dôležitým prvkom je sieť. Do tejto siete zachytávam emócie, pocity, trápenia, farby... Baví ma skúmať mikrobiologické vzťahy, fungovanie javov vo svete, dávne kultúry či zrod života. No riešim aj vážne spoločenské otázky, ako sexualitu, vojnu alebo environmentálne problémy. V dielach tiež často vyjadrujem myšlienku vzájomného pochopenia, rešpektu a úcty. Chcem, aby umenie ľudí zbližovalo, nie rozdeľovalo.

Všetky moje obrazy spája „pozitívno“, čo sa odráža pri výbere farebnej palety. Negatívne javy v spoločnosti sa snažím premeniť na niečo pozitívne, čo pomyselne zachytávam do spomínanej siete. Môj štýl však nemá vlastný názov. Musím ho ešte vymyslieť, mohli by sme ho na začiatok nazvať napríklad „šialenizmus“.

Čo robíš, keď sa v procese tvorby zasekneš, alebo sa to nevyvíja tak, ako si pôvodne chcela?

Stáva sa, že niektoré diela rozpracujem, no dokončím ich napríklad až o pol roka neskôr. Nápady niekedy načerpám aj obyčajnou prechádzkou po ulici. Inšpirujem sa pocitmi, ktoré sú všade okolo mňa.

V tomto roku si získala prestížne ocenenie v New Yorku, povieš o tom viac?

Hlásila som sa na rôzne umelecké súťaže a náhodne som našla aj túto. Ide o ocenenie Top 60 Masters Awards, nazývané aj Oscary za vizuálne umenie. Slávnostného odovzdávania cien som sa v New Yorku zúčastnila osobne. Okrem oceňovania a prechádzky po červenom koberci sme sa všetci stretli na Times Square, kde na veľkých obrazovkách premietali naše obrazy. To, že patrím medzi tohtoročných 60 najlepších umelcov na svete si popravde stále veľmi neuvedomujem.

(Zdroj: Natália Junasová)

Ktorá z tvojich výstav ťa najviac kariérne posunula?

Odrazovým mostíkom bola moja prvá výstava v Bánovciach nad Bebravou. Pod krídla si ma vtedy zobrala talentovaná Viera Žáková, ktorá mi pomohla získať sebavedomie. Potom to už išlo samo. Postupne som dostávala rôzne ocenenia a tešila sa pozitívnym reakciám z celého sveta. Zrazu som si uvedomila, že to čo robím, dáva zmysel a hlavne, že to robím dobre.

Okrem spomínaného New Yorku, Los Angeles či Benátok som pyšná aj na výstavu v austrálskom Melbourne. Treba však dodať, že zahraničné výstavy sú veľmi finančne náročné. Poslať jeden obraz poštou môže stáť až stovky eur.

Máš nejaký cieľ, ktorý by si ešte chcela v tejto oblasti dosiahnuť?

Nemám, a preto som vďačná za všetko, čo mi do života neplánovane príde. Nesnívam o žiadnych konkrétnych oceneniach ani výstavách. Funguje to skôr tak, že si večer sadnem a na internete hľadám, kde by som sa ešte mohla prihlásiť. Keď mi príde spätný e-mail s tým, že ma vybrali, často premýšľam, kam som vlastne písala. Ak by som však mala povedať jednu vec, určite by ma v budúcnosti potešila možnosť živiť sa výlučne umeleckou tvorbou.

(Zdroj: Natália Junasová)

Ak by si mohla dať radu niekomu, kto sa chce začať venovať maľovaniu naplno, čo by to bolo?

Nech sa nevzdáva a vždy si ide za svojím snom, aj keď sú začiatky ťažké. Ja som dobrý príklad toho, že nikdy nie je neskoro začať.

