Klub mužov, ktorí nestarnú, ale dozrievajú! Charizmatický operný i muzikálový spevák

(Zdroj: SND)

Zobraziť galériu (13) (Zdroj: archív Martin Gyimesi)

Na začiatku bolo:

Ako dieťa som sníval o tom, že budem robiť niečo spojené s čisto chlapskými záležitosťami ako vojak, policajt. K tomu ma viedol aj otec, ktorý bol veľmi pracovitý, manuálne zručný a inteligentný človek. Keď som mal asi 7 rokov, rodičia si všimli, že si často pospevujem a dobre intonujem a prihlásili ma do Bratislavského chlapčenského zboru, v rámci ktorého som vystupoval na klasických koncertoch a v opere, kde došlo k mojím prvým stretnutiam s profesionálnym pôsobením. V rodine som bol v tomto smere prvý, ktorý sa nejakým spôsobom začal venovať hudbe.

Zobraziť galériu (13) (Zdroj: archív Martin Gyimesi)

Môj príbeh:

Študoval som paradoxne na strednej škole elektrotechnickej a po jej skončení som sa zborovej hudbe nevenoval. S kamarátmi sme založili rockovú kapelu, hrali sme Queen Revival. Rozhodnutie ísť študovať operný spev na konzervatórium u mňa prišlo až v 23 rokoch. Skúšky som spravil, hoci ma trochu potrápila teória hudby, tej som sa dovtedy vôbec nevenoval.

Popri štúdiu som si veľmi skoro uvedomil, že by som sa chcel dostať do divadla ako operný spevák. Hovoril som, že mi je jedno, akým spôsobom sa tam dostanem, bol som ochotný robiť aj rôzne pomocné práce. Našťastie však práve v tomto období prebiehali konkurzy na spevákov do opery, kam som sa ako tenor dostal. Začínal som s menšími rolami, keď však vo vedení videli, že na sebe pracujem a snažím sa, postupne začali prichádzať ponuky aj na väčšie postavy. Napokon, po tom, čo som úspešne spravil konkurz do interného súboru ako sólista Opery SND, som dostal šancu spievať aj krásne hlavné roly v operách. Táto etapa bola krásna, trvala osem rokov a dnes v SND už len hosťujem. Stále sa však na operné dosky rád vraciam.

Čas kariérneho dospievania:

Akýmsi míľnikom bol pre mňa koncert Príbeh hudby s Gabom Rovňákom, ktorý bol určený žiakom a zaujímavým spôsobom im predstavil vznik a teóriu hudby. Verím, že mnohých mladých divákov to mohlo osloviť a možno ich posunúť smerom k hudbe, spevu.

K tomu, čomu sa aktuálne venujem, to posunulo aj mňa. Práve tam si ma všimli Andrea Kozáková s Richardom Bednárom, ktorý ma oslovili, či by som si nechcel zaspievať Queen s orchestrom v rámci prvého ročníka Symfónie umenia. Išlo o môj prvý veľký multižánrový „úlet“ od opery a som veľmi rád, že som sa na túto cestu vydal. Aktuálne sa venujem najmä populárnemu muzikálovému spevu, kantiléne, čo sa od operného spevu v mnohom odlišuje.

Symfónia umenia:

Vzhľadom na to, že zaspievať si moju srdcovku Queen so symfonickým orchestrom som si chcel veľmi vyskúšať, nadšene som kývol na prvý ročník Symfónie umenia. A skutočne som sa v tom našiel. Uvedomil som si, že vždy som mal vzťah k populárnej muzikálnej rockovej hudbe a tu to môžem naplno zužitkovať.

Zobraziť galériu (13) (Zdroj: Na srdci mi hraj)

Neskôr na druhej Symfónii umenia som so symfonickým orchestrom spieval Elán, v treťom ročníku šlo o piesne Karola Duchoňa. Táto fúzia populárnej, rockovej a orchestrálnej hudby ma veľmi baví. Počas štvrtého ročníka, ktorý sa konal tento rok, som mal svoj vlastný koncert, kde už mal prizvaných svojich hostí, Mirku Gális Partlovú a Roba Opatovského, s ktorými som na pódiu vystúpil prvýkrát. Stálo to za to a veľmi som si to užíval – a potlesky a ovácie len dosvedčili, že to malo úspech aj u divákov. Keď človek niečo takéto zažije, hovorí si, že to má význam a ideme v tom ďalej. Napĺňa to divákov aj interpretov.

Na srdci mi hraj:

V roku 2022 sme odpremiérovali hudobno-divadelné dielo Na srdci mi hraj, životný príbeh Karola Duchoňataký, ako skutočne bol, so svetlými aj odvrátenejšími stránkami, ktoré mu prinieslo hudobné pôsobenie. Odohráva sa to v očistci a ja tam vstupujem ako Karol Duchoň v dobových kostýmoch a spievam jeho 16 najdôležitejších skladieb. Táto rola mi veľmi sadla, hlasovo aj charakterovo, možno aj preto, že som skôr pohodový typ človeka, čo som mal s Karolom Duchoňom spoločné. Využil som aj svoju kantilénu v hlase, aby som tu postavu dokázal stvárniť čo najlepšie, atmosféru celému dodávajú aj dobové kostýmy. Neberiem to však ako imitáciu – nie som imitátor, som Martin Gyimesi interpretujúci Karola Duchoňa.

(Zdroj: Na srdci mi hraj)

Musím povedať, že Na srdci mi hraj má veľký úspech, videlo ho už viac ako 50 000 ľudí. Ľudia nás sami pozývajú do svojich miest, vďaka čomu sme stále na cestách, najmä po strednom a východnom Slovensku. Okrem muzikálu existuje aj koncertná verzia, kde spievam Duchoňove skladby.

Plány do budúcna:

Vystúpenie Hollywood Classic Music počas Symfónie umenia prinieslo tie najznámejšie hity filmovej klasiky, čo malo veľký úspech a mňa to veľmi bavilo. Je toto popové, muzikálové, kantilénové spievanie, ktoré mi podľa mňa ide najlepšie a radi by sme preto s týmto projektom pripravili ďalšie koncerty. V najbližšej budúcnosti by som chcel nahrať aj svoje vlastné skladby, verím, že sa ľuďom budú páčiť a bude o nich záujem.

Zobraziť galériu (13) (Zdroj: Na srdci mi hraj)

Môj najväčší úspech:

V osobnom živote je to dcérka a synček, ktorý má každým dňom prísť na svet 😊. Život mi priniesol ženu, s ktorou som našiel zmysel môjho života. Naša spoločná cesta je plná lásky, pochopenia, podpory, plánov do budúcnosti, umenia a vzájomného pohľadu na svet. Práve umenie bolo to, čo nás spojilo. Osud to tak zariadil a ja som šťastný. Nesmierne sa tešíme na nášho vysnívaného synčeka, ale či z neho bude umelec to vám zaručiť neviem🤗.

A čo sa týka pracovných úspechov, moju prácu beriem ako svoje poslanie, niečo, čo ma neskutočne napĺňa a prináša zadosťučinenie, preto je pre mňa úspechom každý koncert a každé predstavenie, ktoré divákom niečo odovzdá

(Zdroj: SND)

Talent nestačí:

To, že sa skutočne tomu chcem venovať, že chcem, aby bol spev mojou profesiou som sa rozhodol až v tridsiatke. Môj nebohý profesor spevu Gurgen Ovsepian mi hovoril že spevák sa učí spievať na škole a potom celý život. Určite neplatí, že každý, kto chodí do zboru alebo na konzervatórium, bude profesionálne spievať. K tomu je potrebná tvrdá drina a určite aj dávka šťastia. Aj výnimočné talenty typu Luciano Pavarotti, José Careras, Plácido Domingo, či v súčasnosti Jonas Kaufmann, aké sa rodia raz za sto rokov, musia na sebe denne makať. A tí to majú o to horšie, že raz nastavia tú latku a nesmú je podliezť.

Zobraziť galériu (13) (Zdroj: SND)

Silné vlastnosti, ktoré využívam v práci aj v súkromnom živote:

Zodpovednosť a pokora k umeniu. Nikdy to nie je o jednom človeku, vždy spolupracuje celý tím, na ktorý treba brať ohľad a rešpektovať aj ostatných.

Vlastnosti, ktoré by mal mať operný spevák:

Hlas každému človeku dozrieva. Ten spevácky vrchol často začína okolo tridsiatky. Ak sa chce niekto venovať opernému spevu, základom je zborové spievanie, pre deti ma určite prínos aj základná umelecká škola. Potrebujete aj dobrého pedagóga, ktorý odhadne možnosti daného speváka.

No a pre speváka je všeobecnosti dôležitý spánok, správna životospráva, pohodový život a podpora najbližšieho okolia.

Voľný čas:

Posledné roky je u mňa toho voľného času málo, ak ho mám, snažím sa ho tráviť s mojimi najbližšími. Donedávna som sa venoval skladaniu auta a veľa času som trávil v garáži. Kúpil som si Ford z roku 1974, doslova vrak, a za niekoľko rokov som z neho stvoril krásne naleštené vozidlo. Vo všeobecnosti mám rád autá, technológiu benzínu. V minulosti som sa venoval aj reenactingu, historickej rekonštrukcii. A ako človek večne obklopený hudbou si vo voľnom čase naozaj užívam ticho.

Tento seriál článkov o mužoch, ktorí nestarnú, ale dozrievajú, vám prináša Karpatské brandy www.karpatskebrandy.sk

Zobraziť galériu (13) (Zdroj: SND)

Karpatské brandy:

Karpatské brandy je mok, ktorý pochádza z vína, pri ktorom je dôležitý jeho pôvod, kde dozrieva a ako dlho – a tieto podmienky sa následne odzrkadlia v jeho výslednej kvalite. A tak je to aj s ľuďmi: pokiaľ ste v láskyplnom prostredí, ktoré vám prejavuje dôveru a pritom oporu, lásku, a všetko, čo potrebujete, potom je výsledok hodnotný a kvalitný.

Príbeh : Karpatské brandy vzniklo v pezinskej pálenici už pred viac ako 50 rokmi. Pôvodne bolo určené do sektov Hubert, no pre svoju výnimočnosť sa zachovalo ako samostatná značka.

Karpatské brandy vzniklo v pezinskej pálenici už pred viac ako 50 rokmi. Pôvodne bolo určené do sektov Hubert, no pre svoju výnimočnosť sa zachovalo ako samostatná značka. Čas dozrievania : Dozrievanie v dubových sudoch je základom chute. Charakter dreva a čas má na brandy výrazný vplyv.

: Dozrievanie v dubových sudoch je základom chute. Charakter dreva a čas má na brandy výrazný vplyv. Najcennejší poklad : Základom je zdravé víno, z ktorého sa dvojitou destiláciou získa kvalitný destilát.

: Základom je zdravé víno, z ktorého sa dvojitou destiláciou získa kvalitný destilát. Silné vlastnosti: Unikátna chuť a vôňa – nádherný súlad dreva s jemnosťou vanilky a sušeného ovocia.

Unikátna chuť a vôňa – nádherný súlad dreva s jemnosťou vanilky a sušeného ovocia. Najväčší úspech: na Slovensku je ikonou a pravidelne získava zlaté medaily v zahraničí.

na Slovensku je ikonou a pravidelne získava zlaté medaily v zahraničí. Aktuálne ponúka Karpatské brandy až štyri verzie slovenskej legendy

Zobraziť galériu (13) (Zdroj: SND)

- reklamná správa -