Hviezda zo sierálu The Office vystúpi na Slovensku. Pre veľký záujem sa podujatie presúva do väčšieho priestoru!

(Zdroj: Archív Creed Batton)

Do Bratislavy zavíta vôbec po prvýkrát so svojou novou comedy show legendárny herec a spevák Creed Bratton, ktorého väčšina z nás pozná z komediálneho seriálu The Office! Môžete sa tešiť na vtipné historky z natáčania, ale aj hudobnú tvorbu tohto 81 ročného všestranného a zábavného umelca. Pripomíname len, že pražské predstavenie už je beznádejne vypredané a to bratislavské bolo donedávna takisto. Našťastie sa organizátorom podarilo nájsť väčšie priestory, ale s kúpou vstupenky nečakajte na poslednú chvíľu, pretože už je pomaly vypredané aj tam. Takže 24.10. sa Moyzesovej sieni uskutoční premiérové vystúpenie Creeda Brat tôňa na Slovensku.