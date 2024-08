Najväčšia a najobľúbenejšia televízna hudobno-zábavná show od čias REPETE!

(Zdroj: Archív Otto Weiter)

Moderujú a spievajú - miláčik žien – Otto WEITER so svojou šarmantnou manželkou Petrou.

Televízne nakrúcanie programu je v dĺžke 3,5 hod a je plné skvelých a známych piesní, hovoreného slova, či humoru. Počas televízneho nakrúcania je možné sedieť, ale aj tancovať a teda sa skvele zabaviť. Na základe Vášho želania Vám prinášame zmenu v pláne sedenia.

17.9.2024 si môžete zakúpiť už aj sedenie pri stole pre 6 ľudí. Súčasťou sedenia pri stole je aj občerstvenie v podobe vínka, vody, sladkého, slaného... Stôl sa predáva v jednotnej cene bez rozdielu, či budete štyria alebo piati. Občerstvenie je nastavené pre šiestich, aj keď budete iba štyria, občerstvenie navyše si jednoducho prerozdelíte.

Vstupenky na Predpredaj.sk.

A aby toho nebolo málo, stoly s číslom 2, 3, 36 a 37 sú VIP, to znamená, že sa počas programu budete môcť premiestniť do VIP zóny, kde si budete môcť urobiť fotku s Vašim obľúbeným interpretom, pozhovárate sa s ním a okúsite, aké to je byť v zákulisí.

Pre sediacich návštevníkov za 17.-€ je počas celého koncertu otvorený vestibul s barom, kde sa môžu občerstviť - Nealko, alko, juice, slané, sladké a iné dobrôtky.

V programe vystupujú obľúbení interpreti známi najmä z TV Šláger, či TV Senzi z Čiech a Slovenska.

17.9.2024 sa na Vás tešia:

Maja VELŠICOVÁ (SK) -úžasná a obľúbená speváčka, herečka, režisérka

Jiří ZONYGA (CZ) – víťaz X-FACTOR Českej republiky, muzikálový herec a spevák

Gregory SHAUGHNESSY (USA) – pri jeho speve zažijete veľkolepý návrat Elvisa Presleyho BOROVIENKA (SK) – hudobný klenot slovenskej kultúry

Ľudovít KAŠUBA (SK) – Váš obľúbený spevák z TV Šláger

Kateřina ŠEVIDOVÁ (CZ) – úžasná a talentovaná speváčka z TV Šláger

DAVID BAND (SK)– kto by už nepoznal hity „Kde si včera bol“, či „Pomaranče“, ktoré ich preslávili

KLIMENTOVCI ml. (SK) - Mladí talentovaní speváci a muzikanti, ktorých ste si veľmi rýchle obľúbili

Josef ZOCH (CZ)- Váš obľúbený spevák z TV Šláger, známy spievajúci kapitán z Orlickej priehrady

Láďo & Diana (SK) – dávame priestor aj novým, ale talentovaným interpretom SPODORECHA – fantastická kapela, ktorá bude všetkých celým večerom sprevádzať

Zmena programu vyhradená.

Vstupenky na Predpredaj.sk.

- reklamná správa -