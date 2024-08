Súprava pomôcok do školy za menej ako 13 Eur? Nájdete ju v Pepco!

(Zdroj: PEPCO)

Čoskoro zazvoní zvonček v prvý školský deň a žiaci sa po letných prázdninách vrátia do lavíc. Školáci a škôlkári potrebujú množstvo vecí. V Pepco nájdete základnú školskú výbavu, ktorú si môžete zostaviť za menej ako 13 Eur! Za túto cenu vedia rodičia svojim malým školákom kúpiť zošit, skicár, perá, ceruzky, gumy a nožnice, ale aj tričko a šortky. Okrem základných vecí si žiaci dokážu vybrať aj zo širokej ponuky batohov, oblečenia, obuvi a ďalších užitočných doplnkov potrebných do školy či škôlky. A to všetko za bezkonkurenčne nízke ceny a na jednom mieste.