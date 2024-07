Legendárny slovenský radler Zlatý Bažant 0,0 % už 13 rokov dominuje trhu

(Zdroj: HEINEKEN Slovensko)

Zlatý Bažant pred 13 rokmi ako prvý priniesol Slovákom radler a vytvoril tak novú kategóriu piva. Odvtedy až polovica spotrebiteľov pije radler aspoň raz týždenne, a ak to prenesieme na celú slovenskú dospelú populáciu, tak každý tretí Slovák či Slovenka pije Zlatý Bažant Radler 0,0 % aspoň raz ročne. Päť najobľúbenejších príchutí tejto značky tvorí dokonca až 30 % objemu radlerov na Slovensku a prím hrajú citrusové príchute. Obľubuje ich aj iná slovenská legenda, Peter Sagan, ktorý je hlavným hrdinom tohtoročnej kampane.

Radlery si našli svoje miesto v srdciach Slovákov už pred trinástimi rokmi, kedy hurbanovský pivovar Zlatý Bažant spoločnosti HEINEKEN Slovensko priniesol na trh prvý slovenský radler s citrónovou príchuťou. Ten je dodnes najobľúbenejším spomedzi všetkých príchutí a populárne sú aj jeho variácie. Ako ukazujú rebríčky predajnosti, Slováci najviac obľubujú práve osviežujúce citrusové príchute. Spomedzi TOP 10 radlerov na Slovensku patrí značke Zlatý Bažant Radler 0,0 % rovná polovica. Najobľúbenejšími sú spomínaný Citrón, Citrón&Baza&Mäta, Tmavý Citrón a Citrón bez pridaného cukru. Jediná necitrusová príchuť v Top 10 je Jahoda & Rebarbora.

(Zdroj: HEINEKEN Slovensko)

„Radler sa za tých 13 rokov stal veľmi populárnym nápojom. Práve spoločenský faktor a sloboda bez alkoholu sú najvýraznejší benefit, ktorý ľudia vnímajú v súvislosti s radlermi. Okrem rôznych párty, grilovačiek či posedení s priateľmi, čo je podľa našich zistení najčastejšia príležitosť, kedy ľudia siahajú po radleroch, zákazníci často spomínajú aj prácu a obed s kolegami, kedy si môžu vychutnať radler bez porušenia pracovnej disciplíny. Prirodzene, spotreba radlera je silne ovplyvnená sezónou a radler je považovaný za slnečný nápoj, ktorý dokáže dodať energiu, uhasiť smäd a celkovo osviežiť v horúcich dňoch. Podľa toho budujeme aj naše portfólio z osviežujúcich príchutí,“ vysvetlila Radoslava Anguš, Senior Brand manažérka značky Zlatý Bažant zo spoločnosti HEINEKEN Slovensko.

Radlery značky Zlatý Bažant si prešli rôznymi inováciami. Dnes sú čisto nealkoholické, majú 100 % prírodné zloženie bez umelých farbív, konzervantov a väčšina je aj bez gluténu*. Za svoju jedinečnú chuť vďačia až 50 % podielu piva, čo je najviac spomedzi všetkých radlerov na slovenskom trhu.

„Pri tvorbe príchutí vychádzame z trendov, ktoré sledujeme naprieč kategóriami na Slovensku aj v zahraničí a opierame sa o to, čo nám hovoria naši spotrebitelia. Slováci radi objavujú nové chute a radi sa nechávajú prekvapiť. Najdôležitejšími faktormi pri výbere radlera sú chuť, kvalita a dostupnosť. Pri varení preto používame lokálne suroviny, slad z vlastnej sladovne a vodu zo studne v Hurbanove. Aktuálnym aj dlhodobým cieľom je zníženie obsahu cukru v nápojoch s dôrazom na zdravší a vyváženejší životný štýl,“ dodáva Radoslava Anguš.

(Zdroj: HEINEKEN Slovensko)

Spomedzi špecifických príležitostí sa radler najčastejšie konzumuje počas záhradných párty a stretnutí a spája sa tak s dobrým jedlom. Na základe prieskumu konzumenti a pivní experti vytvorili sedem základných chuťových kategórií: sladké a ovocné, ľahké sladové, chmeľové horké, intenzívne horké a aromatické, plné sladové, pšeničné a korenisté, pražené a čokoládové. Väčšina radlerov spadá práve do prvej kategórie – sladké a ovocné. Odborníčka na párovanie piva a jedla spoločnosti HEINEKEN Slovensko, Monika Kottmanová radí, ako ideálne skĺbiť tieto chute na dosiahnutie výnimočného zážitku: „Možno by ste nečakali, že pivo a jedlo sa dokážu tak skvelo dopĺňať, no práve radlery sú ideálne na párovanie vďaka rozmanitosti ich príchutí. Dajú sa kombinovať s čerstvými letnými šalátmi, ovocnými koláčmi a tortami, cestovinami, či dokonca s foie gras. Navyše sa môžu redukovať a získate z nich skvelé omáčky.“

V kampani sa značka spojila s inou slovenskou legendou – Petrom Saganom, ktorý opäť raz potvrdil svoj legendárny zmysel pre humor vo vtipných reklamných videách, kde brázdi slovenské jazerá na vodnom bicykli sprevádzaný ikonickou talianskou skladbou ako stelesnenie dokonalého slovenského osvieženia.

Aktuálne je v ponuke 10 rôznych príchutí Zlatý Bažant Radler 0,0 % a ako je už zvykom, aj toto leto prichádza značka s hravými inováciami, tentoraz inšpirovaných exotikou. K širokému portfóliu tak pribudli nové príchute ananás a kokosová voda a grapefruit s rozmarínom, ktoré určujú trendy na tento rok a predstavujú príjemné osvieženie do horúcich letných dní.

(Zdroj: HEINEKEN Slovensko)

Závan exotiky: Zlatý Bažant Radler 0,0 % Ananás a Kokosová voda

Exotická kombinácia Ananás a Kokosová voda vás prekvapí postupným vyfarbovaním chutí. Pri prvom dúšku pocítite najskôr horkosť piva, potom sladkosť ananásu a jemnosť kokosovej vody na záver. Navyše, Zlatý Bažant 0,00 % Ananás Kokosová voda patrí do radu radlerov bez pridaného cukru. To znamená, že sladkosť, ktorú pocítite, pochádza výhradne z ovocných štiav.

Citrusy hrajú prvé husle: Zlatý Bažant Radler 0,0 % Grapefruit s Rozmarínom

Ďalšia citrusová príchuť v portfóliu, Grapefruit Rozmarín, vás zaručene dostane tým, ako spolu všetky chute dokonale ladia. Grep dodáva pivu sviežosť a rozmarín originálnu a nečakanú dochuť. Tento radler sa stane zaručene vašim parťákom aj počas tých najhorúcejších dní.

Všetky jarné novinky sú už dostupné na pultoch obchodov aj vo vybraných HORECA prevádzkach.

*Jedinou výnimkou je príchuť Pšeničný citrón.

- reklamná správa -