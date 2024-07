Falkensteiner v Chorvátsku ponúka nekonečné prázdniny

Zažite s najbližšími nekonečné prázdniny vo Falkensteiner Chorvátsko. (Zdroj: Falkensteiner Resort Punta Skala)

Klientela rodičov s deťmi od predškolského veku až po tínedžerov je medzi návštevníkmi dovolenkových zariadení veľmi obľúbená. Koniec koncov, ak majú deti z dovolenkového miesta silné zážitky, pravdepodobne sa do danej oblasti radi vrátia aj ako dospelí - so svojimi rodinami. Máte už nájdené svoje tradičné rodinné miesto a destináciu? A čo tak Chorvátsko, myslíte si, že ho poznáte? My vám ponúkame pár tipov, kde nájsť to pravé miesto a užit si dovolenku na mieru so svojimi najbližšími.

Zažite s najbližšími nekonečné prázdniny vo Falkensteiner Chorvátsko. (Zdroj: Falkensteiner Club Funimation Borik)

Ocko, mami – chcem tam znova

Naše putovanie začnime v prémiovom Falkensteiner Resort Punta Skala, kde môžete zažiť prvotriedne kúzlo pobrežného života. Je doslova v objatí voňavých borovicových hájov, ktoré sa tiahnu až k modrému Jadranskému moru. Prémiový rezort na 30 hektároch s takmer dvoma kilometrami súkromnej pláže má jednoducho všetko, čo si rodina môže priať, v súlade so sloganom „Jeden rezort. Nekonečné možnosti.“ Poďme teda preskúmať túto nekonečnosť.

Ešte stále neviete, kde? Falkensteiner – dovolenka ušitá na mieru! (Zdroj: Rezort Falkensteiner Punta Skala)

Tvorcovia sa inšpirovali špičkovými hotelmi v Rakúsku a Taliansku a nič nenechali na náhodu. Preto je súčasťou rezortu aj 5* Family Hotel Diadora, ktorý poskytuje deťom i dospelým dokonalé útočisko s pôsobivým a vzrušujúcim zábavným svetom o rozlohe viac ako 1250 m2. Skúsme si to vymenovať - golf, lezecká stena, bowling, moderný variant tenisu zvaný panel, plážový volejbal... To všetko a dobrú dvadsiatku ďalších aktivít ponúka centrum Fortis Club pod dohľadom tridsaťčlenného tímu kvalifikovaných animátorov a vedúcich, pripravených zniesť vašim potomkom doslova „modré z neba“. Počas leta sa priestory športoviska čarovne premenia na jednu veľkú zábavnú šou s tanečnými vystúpeniami, koncertmi či ukážkami kaskadérskeho umenia. A samozrejme, pre milovníkov filmov je k dispozícii kino a premietania sú ochutené pre mnohých nevyhnutným popcornom. Ak máte radi na dovolenke rodinné súkromie, vyberte si priestranné rezidencie Falkensteiner Senia alebo Falkensteiner Luxury Villas Punta Skala.

Spravte si vlastné pohľadnice z raja práve tento rok (Zdroj: Falkensteiner Family Hotel DIADORA)

Robinsonom z vlastného rozhodnutia

„Leitmotívom“ každej rodinnej dovolenky je kvalitný a predovšetkým pestrý program, ktorý deti dostatočne zaujme a zabaví. To dokonale spĺňa 4* hotel Falkensteiner Hotel Park Punat, ktorý sa nachádza v očarujúcom prostredí ostrova Krk. Tam určite uniknete zhonu všedných dní a spomalíte do tempa Robinsona Crusoa - keď si prestanete všímať čas, vrátane piatkov. Nielen pri vychutnávaní miestnych špecialít, ale aj pri skúmaní pobrežia posiateho malebnými zátokami a plážami všetkých tvarov a foriem. Hotelový concierge vám rád zorganizuje zážitky na mieru - veď priamo v hoteli sú k dispozícii požičovne bicyklov, kajakov, padl boardov a windboardov.

(Zdroj: Falkensteiner Hotel Park Punat)

V karavane, pod stanom a stále s All Inclusive

V bezprostrednej blízkosti prístavného mesta Zadar sa nachádza jedinečný all-inclusive resort Falkensteiner Club Funimation Borik. Je to miestom očarujúcej stredomorskej atmosféry, širokej škály aktivít, priestranného vodného sveta, úžasného bazéna a na svoje si prídu všetci členovia rodiny. Potomkovia určite ocenia farebný svet „Falky Land“, kde sa organizujú celodenné zábavné programy a detské tematické víkendy - určené na to, aby mali rodičia dostatok času na svoj oddych. Dôkladný a ucelený systém zábavy a výučby prináša ovocie - a v tomto prípade aj šťastné spomienky dtí, tínedžerov a spokojných dospelých. Takže na otázku, kam sa chcú vrátiť budúci rok, je odpoveď vopred jasná.

- reklamná správa -