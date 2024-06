Jedinečná premiéra filmu KAVEJ, aká tu nebola 30 rokov.

(Zdroj: Kavej fest)

Netreba byť ani veľký pamätník a fanúšik filmu FONTÁNA PRE ZUZANU 2, aby si človek nespomenul na leto 1992, kedy sa davy zvedavcov tlačili pred bránami amfiteátrov a na trávnatej ploche vedľa kina pristála helikoptéra s hlavnými protagonistami Paľom Haberom, Ibim Majgom, Evou Vejmělkovou a režisérom Dušanom Rapošom. Vtedy praskali hľadiská letných kín vo švíkoch. Film zaznamenal aj vďaka takémuto veľkolepému uvedeniu, ale hlavne pre jeho kvalitu a obľúbenosť samotného príbehu, obrovský úspech.

Vstupenky na Predpredaj.sk.

O čosi podobné sa idú pokúsiť tvorcovia filmu KAVEJ. V lete 2024, viac ako 30 rokov po Fontáne, ale hlavne viac ako 40 rokov po uvedení filmu Pásla kone na betóne, prichádza do kín komédia o dvoch východniarkach z Prešova resp. Kysaku, ktoré odišli za hľadaním svojho životného šťastia do Bratislavy, ale po dlhšom čase sú nútené vrátiť sa na pár dní domov. Jedna na pohreb svojej babky, druhá rovno na 3 svadby svojich najlepších kamarátok. A keďže sa skoro celý dej filmu odohráva v autentickom prostredí východoslovenskej dediny a tretieho najväčšieho slovenského mesta, aj uvedenie filmu a jeho slávnostné premiéry sa sťahujú zo svojho zaužívaného prostredia hlavného mesta, do amfiteátrov. A to hneď tých najväčších. Prešov, Košice a Zemplínska Šírava zažijú večer plný zábavy a poctivého slovenského príbehu. Za asistencie filmového štábu, hlavných protagonistov a tiež hudobných hostí zažijú návštevníci tzv. KAVEJ FESTOV nezabudnuteľný večer. Juro Šoko Tabaček sa postará o sprievod celým programom, kde privíta hlavné hrdinky filmu Janku Kovalčíkovú a Aničku Jakab Rakovskú, ale aj režiséra filmu Lukáša Zednikoviča, producenta Dana Dangla a tiež ďalšie postavy a hercov či členov tvorivého štábu. Šokovu talkshow bude po celý čas dopĺňať obľúbený DJ FUN rádia Karol. Pred samotným premietaním filmu vo večerných hodinách vystúpi pod strieborným plátnom slovenská hudobná diva – Katka Knechtová, ktorá nahrala k filmu aj titulnú skladbu pod názvom „Život nás má rád.“. A nemali by chýbať ani Ander z Košíc (ktorý si zahral vo filme farára) a Peter Stašák (ktorý si zahral vo filme sám seba).

Vstupenky na Predpredaj.sk.

Partneri filmu pripravili pre návštevníkov KAVEJ FESTOV množstvo atraktívnych aktivít, darčeky, odmeny a špeciálne ceny. Fanúšikovia dobrého filmu, ale aj fanúšikovia dobrej zábavy, obaja si prídu na svoje.

Kavej festy odštartujú veľmi poeticky na mieste, kde sa pred viac ako 40timi rokmi natáčal kultový film „Pásla kone na betóne“ a to 10.7. vo Finticiach pri Prešove. Pokračovať budú slávnostnou svetovou premiérou: 11.7. v PREŠOVE. Ďalšej sa presunú 17.7. do Košíc. 18.7. bude KAVEJ na Zemplínskej Šírave a 27.7. zakončí svoje putovanie štáb filmu v Banskej Štiavnici.

KAVEJ bude chutiť v lete špeciálne, východniarsky.

Vstupenky na Predpredaj.sk.

- reklamná správa -