Prvá písomná zmienka o použití strelného prachu vyrobenom na území mesta Granada pochádza zo 14. storočia z čias Granadského emirátu. V roku 1324 sultán Ismail I. Granadský z rodu Nasrovcov použil pušný prach z Granady pri obliehaní mesta Huéscar. Práve k tejto udalosti sa viažu historické korene spoločnosti FMG, ktorá v priebehu svojej 700 rokov dlhej existencie nikdy neopustila hranice mesta Granada a od 16. storočia sídli na predmestí El Fargue.

Fábrica de Municiones de Granada oslavuje 700 rokov výroby pušného prachu na území Granady (Zdroj: FMG)

V priebehu celej svojej histórie bola FMG významným a stabilným zamestnávateľom nielen v Granade a Andalúzii, ale aj v celom Španielsku. Ako spomína uznávaný španielsky historik Francisco Gonzalez Arroyo, podnik FMG mal aj vlastnú školu, ktorá vychovala generácie šikovných remeselníkov, chemikov, mechanikov, projektantov a ďalších odborných pracovníkov. FMG zároveň bola, a dodnes je podnikom, v ktorom mnohí strávia celý svoj profesný život. To je aj prípad generálneho riaditeľa spoločnosti FMG Antonia Caro Chenu. „Začal som tu ako stážista v roku 1984. V januári 1985 som už v ruke držal svoju prvú pracovnú zmluvu. To znamená, že som v tejto spoločnosti už 39 rokov. Prakticky som pracoval na každom oddelení, prešiel som si výrobou aj oddelením kvality a od roku 2007 som generálnym riaditeľom,“ uviedol Chena.

Od roku 2020 prispieva k budovaniu dnes už 700 rokov trvajúcej tradície výroby pušného prachu v Granade holding MSM Group, ktorý je slovenskou vetvou priemyselno-technologickej skupiny CSG. Slovenský holding kúpil v roku 2020 fabriku FMG od zbrojárskeho koncernu GDELS, ktorý je európskou dcérskou spoločnosťou General Dynamics, a už štyri roky sa mu úspešne darí FMG rozvíjať a zlepšovať jej hospodárske ukazovatele. V priebehu minulého roka sa podarilo v granadskom podniku spustiť nové pracovisko na výrobu prachových náplní, vďaka čomu sa ročná produkcia tohto produktu zvýšila.

V súčasnosti je FMG významným výrobcom nielen jednozložkových a dvojzložkových prachov a prachových náplní, ale aj tankovej munície, ktorá patrí ku kľúčovým výrobným artiklom spoločnosti. Portfólio tankovej munície tvorí strelivo kalibru 105 a 120 milimetrov, ktoré firma pravidelne prezentuje na svetových veľtrhoch. Zároveň je FMG dodávateľom tankovej munície kalibru 120mm pre tanky Leopard 2 španielskej armády. Okrem toho firma vyrába aj mínometnú muníciu kalibru 60, 81 a 120 milimetrov, delostreleckú muníciu kalibruje 105, 106 a 155 milimetrov, pyrotechnické vybavenie a jednotlivé komponenty pre rakety Meteor a Spike a Mistral a pre protitankové strely.

Výnimočnosť 700. výročia výroby pušného prachu v FMG podčiarkuje aj Jan Marinov, CEO divízie CSG Defence. „Súčasťou CSG je niekoľko podnikov s dlhou tradíciou, ale žiadny sa nemôže chváliť sedemstoročnou históriou ako FMG. Rozvíjame FMG s úctou k práci prechádzajúcich generácií a staráme sa o to, aby mala pred sebou aj dlhú budúcnosť,“ uviedol Marinov. „Kombinácia vlastnej výroby prachu a širokého portfólia veľkorážovej munície pod jednou strechou robí z FMG v rámci Európy výnimočný podnik. So španielskymi kolegami sa skvele spolupracuje a som presvedčený, že FMG čaká v ďalších rokoch významný rast,“ dodáva Pavol Čahoj, riaditeľ strategického rozvoja slovenskej spoločnosti MSM Group, pod ktorou FMG organizačne spadá.

Oslavy 700. výročia výroby pušného prachu na území mesta Granada sa uskutočnili 31. mája 2024. Celý sprievodný program sa niesol v duchu andalúzskych tradícií, ktoré sú so spoločnosťou FMG a jej bohatú históriu neodmysliteľne spojené. Na podujatí sa zúčastnili aj predstavitelia španielskeho a slovenského ministerstva obrany.

O MSM Group

MSM Group je priemyselno-technologický holding, ktorý zjednotil tradičné firmy s dlhou históriou v obrannom priemysle – ZVS holding, VOP Novákov, VÝVOJ Martin a FM Granada. Tieto firmy pokrývajú kompletný životný cyklus munície, od vývoja a produkcie, cez kontrolu a predlžovanie životnosti munície až po jej likvidáciu. Okrem toho sa venujú vývoju a výrobe obrannej techniky, kam patria systémy na ochranu tankov a špeciálne kontajnery navrhnuté pre potreby ozbrojených síl. V civilnom sektore sa špecializujú na výrobu radarových alebo mobilných veží riadenia letovej prevádzky. Spoločnosť MSM Group je súčasťou nadnárodnej skupiny Czechoslovak Group (CSG), divízie Defence. CSG zastrešuje aktivity viac ako stovky firiem a obchodných spoločností so sídlom po celom svete.

O skupine CSG

Globálna priemyselno-technologická skupina CSG vlastnená českým podnikateľom Michalom Strnadom má kľúčové výrobné podniky v Českej republike, na Slovensku, v Španielsku, v Taliansku, Indii, Veľkej Británii a USA a svoje výrobky exportuje do celého sveta. CSG sústavne investuje do rozvoja svojich spoločností a zároveň expanduje v hlavných odboroch svojho podnikania. Súčasťou skupiny sú napríklad česká automobilka Tatra Trucks, významný svetový výrobca malorážovej munície Fiocchi alebo český výrobca radarov Eldis. V podnikoch začlenených do skupiny CSG av prepojených firmách pracuje viac ako 10 000 zamestnancov. V roku 2023 dosiahli konsolidované tržby skupiny hodnotu 1,73 mld. EUR. Hlavnými odbormi CSG sú strojárstvo, automobilový, železničný, letecký priemysel, obranný priemysel a výroba malorážovej munície. S produktmi spoločností CSG sa dá vďaka silnej proexportnej orientácii stretnúť na všetkých kontinentoch.