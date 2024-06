Odstránenie dioptrií laserom možno podstúpiť aj v lete: Cestujte a športujte bez obmedzení

(Zdroj: Shutterstock)

Len si predstavte, aké by bolo potápanie sa v mori bez kontaktných šošoviek. Aké by boli ranné behy, plážový volejbal a večerné romantické západy bez nepraktických okuliarov. Doprajte si lepší zrak, lepší život v Očnej klinike NeoVízia. Rýchle, bezpečné a bezbolestné zákroky môžete absolvovať celoročne.

Laserový lúč sa v očnej medicíne využíva už takmer tri desaťročia. Kým v minulosti sa naň spoliehali lekári najmä pri diabetických ochoreniach očí, dnes je dokonalým nástrojom na odstránenie krátkozrakosti a astigmatizmu. Ak vám mínusové dioptrie strpčujú život, nie je dôvod čakať. Leto nepredstavuje voči zákroku žiadnu kontraindikáciu. Vo svete je mnoho krajín, v ktorých je počet slnečných dní oveľa vyšší než na Slovensku. Laserové zákroky ľudia celoročne podstupujú aj v slnkom zaliatych štátoch USA, Austrálie, a tiež v Spojených arabských emirátoch.

V Očnej klinike NeoVízia, v ako prvej na Slovensku, využívajú pri odstraňovaní krátkozrakosti najrýchlejší a najmodernejší femtosekundový laser VISUMAX 800. Ten z bezpečného zákroku spravil ešte bezpečnejší. A navyše ide o veľmi rýchlu operáciu. Stačí pár sekúnd na to, aby sa váš pohľad na svet zmenil. Doslova. Počas letných dní by ste sa mali zaujímať práve o možnosti zákroku, pri ktorom sa VISUMAX 800 využíva. Ide o tzv. podpovrchové metódy NeoLASIK HD a NeoSMILE PRO.

Leto bude bezpečnejšie

Obľúbené prázdninové aktivity si môžete užiť nielen bez obmedzujúcich dioptrií, ale najmä s pocitom, že vám nehrozia žiadne zdravotné komplikácie, ktoré nosenie kontaktných šošoviek so sebou prináša. Renomovaná očná chirurgička MUDr. Miriam Záhorcová z NeoVízie odporúča nepoužívať ich dlhšie ako po dobu, na akú sú určené. Vhodné je striedať šošovky s okuliarmi, aby si oči počas horúčav oddýchli a rohovka sa mohla zhlboka „nadýchnuť“. Špeciálne opatrní by sme mali byť podľa odborníčky počas pobytu pri vode či na farmách. „Ak plánujete ísť s kontaktnými šošovkami do vody, radšej zvoľte tie jednodňové a po pobyte vo vode ich z oka čistými rukami vyberte a odhoďte. Vo vodách sa totiž vyskytujú aj baktérie, vírusy, chlamýdie, plesne a akantaméby. Mikroorganizmy sa vďaka kontaktnej šošovke lepšie prisajú na oko a môžu vyvolať vážne zápaly rohovky spojené s bolesťami, svetloplachosťou, začervenaním, slzením, vredmi rohovky a v ťažkých prípadoch môžu spôsobiť dokonca i slepotu. Pri podráždení je vhodné používať umelé slzy a v nosení šošoviek si robiť prestávky,“ radí lekárka.

Pozornosť a opatrnosť by však mali zvýšiť aj ľudia s dioptrickými okuliarmi. Pri niektorých aktivitách, najmä pri športe, sa môže ich rám poškodiť, zlomiť, čo tiež často spôsobuje zranenia a komplikácie. Také potápanie sa s dioptrickými okuliarmi alebo šošovkami nie je bezpečné, ani možné. Zarosené potápačské okuliare sa totiž čistia natečením a vypustením vody z nich. Pre potápača je dôležité vidieť nielen všetky krásy, ale i nástrahy okolitého podmorského sveta, napríklad koraly i nebezpečné živočíchy. Navyše, zásoby kyslíka a hĺbkomer je nutné pravidelne kontrolovať. Nepríjemnosti môžu nastať aj pri jazde na vodnom skútri či banáne. Buď kvôli špliechajúcej vode, alebo pri náraze na vodnú hladinu. Neželaným výdavkom je aj utopenie okuliarov na dne rieky alebo mora po páde z paddleboardu. Ostražití nemusíme byť len v zahraničí, ale aj počas návštevy kúpalísk a v bazéne.

Každému zákroku predchádza vstupné vyšetrenie a konzultácia s lekárom. Na snímke MUDr. Miriam Záhorcová (Zdroj: NeoVízia )

Laserový zákrok je teda ideálnym spôsobom, ako začať leto s novým zrakom a dopriať si všetky radosti, ktoré prináša. Dôležité však je podstúpiť dôkladné vstupné vyšetrenie. Trvá približne tri hodiny, počas ktorých sa o vás postará viacero špecialistov na jednom mieste. Jeho výsledky následne rozhodnú o tom, či ste vhodným adeptom na laserový zákrok a ktorá z metód je pre vás ideálna. Tie, pri ktorých sa využíva femtosekundový laser, sú extrémne rýchle. „Pri zákroku NeoSMILE PRO sa čas práce lasera skrátil z 25 sekúnd na 10 a pri metóde NeoLASIK HD je to dokonca iba sedem sekúnd. Pôvodne laser účinkoval 16 sekúnd. Je to vynikajúci posun vpred, operácie sú dnes u nás pohodlnejšie pre všetkých. Pre pacienta i samotného operujúceho lekára,“ pokračuej MUDr. Miriam Záhorcová z Očnej kliniky NeoVízia, ktorá je už po siedmy raz najobľúbenejšou očnou klinikou Slovákov. Rekonvalescencia je v prípade podpovrchových metód veľmi rýchla. Už večer v deň zákroku môžete sledovať televíziu a hľadať si na internete dovolenkovú destináciu. Na druhý deň môžete šoférovať, o pár dní športovať a kúpať sa. Očnú kliniku NeoVízia nájdete v Bratislave a Poprade, ambulancie má v Trnave, Ružomberku a Poprade.

- reklamná správa -