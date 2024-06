Tomáš Klus a Martin Gyimesi podporia charitatívnu akciu Hudba bez bariér a zaspievajú 20. júna na hore Butkov!

(Zdroj: PARASPORT24)

Hviezdou unikátnej benefičnej akcie bude 20. júna český spevák a skladateľ Tomáš Klus. Všestranný hudobník aktuálne nakrúca seriál a chystá koncerty doma aj na Slovensku.

„Na Hudbe bez bariér zahrám po prvýkrát, veľmi sa na to teším. Veľa som o tom počul, že je to skvelá akcia. U nás v Čechách pravidelne podporujem charitatívne akcie a nikdy nepoviem nie. Pomáhať si musíme. Zahrám výber najlepších piesní, aby si mohli s nami zaspievať aj diváci,“ neskrýva radosť sympatický Tomáš Klus.

Projekt Hudba bez bariér podporilo už množstvo populárnych interpretov. Tentokrát sa diváci môžu tešiť aj na zvučný hlas Martina Gyimesiho, ktorý hviezdi ako Karol Duchoň v muzikáli Na srdci mi hraj!

„Na projekte Hudba bez bariér vystúpim po prvýkrát a mám z toho veľkú radosť. Vždy veľmi rád prispejem mojou účasťou ľuďom, ktorí to potrebujú. Hudba prináša ľuďom radosť a emóciu a pokiaľ má ešte aj pomôcť, tak už viac si nemôžem ako umelec priať. Keď ma oslovil Mirko Buľovský, ktorý tento projekt úspešne vedie už niekoľko rokov, neváhal som ani sekundu. Hudba bez bariér už 12 rokov pomáha ľuďom s neľahkým osudom, ktorí sa nevzdávajú a objavujú nový zmysel života prostredníctvom športu a umenia, Vďaka tomu sa im darí aj napriek ich hendikepu žiť život naplno,“ vyznal sa spevák Martin Gyimesi.

Martin Gyimesi má k charitatívnym projektom veľmi kladný vzťah. Počas kariéry nikdy neváhal a vždy sa na nich zúčastnil s veľkou radosťou.

„V úžasnom projekte o Karolovi Duchoňovi Na srdci mi hraj! stvárňujem postavu legendárneho speváka Československej populárnej scény Karola Duchoňa. Moje vystúpenie bude teda pozostávať z tých najväčších hitov tejto legendy, ktorej tvorba je plná krásnej hudby, básnických textov, ktoré sú doslova umeleckými dielami. Okrem charizmy a nádherného plného hlasu, bol výnimočný práve tým, že spieval srdcom. Ďalej mám pre divákov prichystanú skladbu Amazing Grace či kantilénovú hitovku Il Mondo,“ plánuje Martin Gyimesi.

Akciu bude moderovať Ján Žgravčák, ktorého diváci poznajú z programu Hit roka na RTVS. Výťažok z vyše dvojhodinového hudobného programu poputuje opäť na charitatívne účely. Organizátori tak opäť podporia najslabších – choré deti a sociálne slabé rodiny.

„Môj život si bez publika neviem ani predstaviť. Diváci ma napĺňajú energiou, ich spätnou väzbou mi dávajú jasný signál, že to čo robím v nich zanecháva emóciu a radosť. To je to, čo ma napĺňa a ženie vpred. Som vďačný za každý jeden pozitívny ohlas, pretože ma to ubezpečuje v tom, že to čo robím má význam. Každé vystúpenie je iné, je to doslova živý organizmus, ktorý vždy nejako prekvapí, a to ma na tom najviac baví. Mám to životné šťastie, že robím to, čo ma napĺňa. Nikdy som nevnímal spev ako prácu, ale ako poslanie. Javisko je doslova môj druhý domov,“ prezradil Martin Gyimesi.

