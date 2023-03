Čaká vás operácia? Ešte počkajte! Je tu liečebná metóda, ktorá vás nielen zbaví bolesti, ale aj odstráni jej príčinu

Okolo 80 % ľudí vo veku nad 50 rokov trápi artróza. Že aj vy máte s bolesťami kĺbov skúsenosti? Podľa MUDr. Vladimíra Hudeca, primára z Centra liečby ochorení pohybového aparátu vzniká artróza opotrebovaním kĺbov, predovšetkým tých veľkých, ako je koleno a bedro. „Dochádza k tomu najmä preto, že v chrupavke ubúda kolagén. Preto prestáva byť chrupavka dobre prekrvená a v dôsledku toho degeneruje a rozpadá sa. Pokročilá artróza sa prejavuje bolesťou aj počas relatívneho pokoja. Poškodený kĺb reaguje zápalom, opuchom, zvýšenou bolesťou i obmedzeným pohybom v kĺbe,“ tvrdí lekár.

Ak teda trápi tento problém aj vás, aké máte možnosti? Existuje niekoľko konzervatívnych riešení na zmiernenie artrotických bolestí. V lekárňach je množstvo rôznych výživových doplnkov, ktoré do určitej miery odolnosť a trvanlivosť chrupavky môžu podporovať. Podľa MUDr. Hudeca veľa preparátov však obsahuje minimum účinných látok, pritom adekvátna denná dávka je pre účinok úplne zásadná. Ak ste už vyskúšali čo sa dá a úľava sa nedostavila, čaká na vás pravdepodobne operácia, prípadne umelá náhrada kĺbu. To si však vyžaduje dlhé týždne až mesiace rekonvalescencie, po ktorej je návrat do práce často problematický.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Sun Medical centrum

Ako sa vyhnúť operácii?

V Sun Medical centre v Leviciach prinášajú nádej. „Až donedávna u nás neexistovala žiadna terapia, ktorá by riešila úbytok chrupavky či kostnej hmoty, teda samotnú príčinu ochorenia. Klasická liečba je zameraná na dočasné potlačenie bolesti a oddialenie operačného riešenia. Pokrok v medicíne sa však výrazne prejavil aj v tejto oblasti a nemeckí lekári vyvinuli kauzálnu (príčinnú) terapiu, ktorou je molekulárna biologicko - stimulačná metóda (MBST terapia). Jej výsledkom je nárast objemu chrupavky v kĺboch pri liečbe artrózy a zvýšenie hustoty kostí pri liečbe osteoporózy,“ tvrdí MUDr. Hudec.

Ako teda táto terapia funguje? Liečba prebieha v modernej liečebnej jednotke, ktorá pracuje na tom istom princípe ako MRI diagnostická metóda a ktorá cielene podľa konkrétnej diagnózy pacienta spúšťa proces regenerácie chrupaviek a kostí. Výsledným efektom je zreteľný nárast objemu kĺbovej chrupavky (liečba artrózy) a zvýšenie hustoty kostnej hmoty (liečba osteoporózy).

Žiadne vedľajšie účinky

MBST terapia je celosvetovo najúčinnejšia neinvazívna terapia na ošetrenie kĺbových a kostných ochorení, pretože sa nezameriava iba na symptómy, ale aj na základné príčiny ochorenia. Napr. vo Švajčiarsku a Nemecku sa metóda úspešne využíva a neustále zdokonaľuje na špičkových klinikách už viac ako 24 rokov. Je vhodná pre všetky vekové kategórie a o jej vhodnosti pre pacienta rozhodne po vyšetrení lekár, ktorý následne terapiu nastaví podľa konkrétnej diagnózy. Terapia je účinná až do 3.stupňa artrózy (vrátane), keď je ešte v kĺbe zachovaná aspoň nejaká chrupavková vrstva, ktorú dokážu v centre regenerovať.

Podľa MUDr. Hudeca je terapia bezpečná a účinná. „Chodia k nám pacienti, ktorí už absolvovali všetky dostupné neinvazívne možnosti liečby kĺbov. Avšak nikdy som u pacientov nevidel tak evidentné zlepšenie klinického stavu, ako po absolvovaní MBST terapie. Liečba je bezbolestná a nemá žiadne vedľajšie nežiadúce účinky. Nehrozí žiadne riziko infekcie, krvácania či zrastov,“ garantuje primár.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Sun Medical centrum

Výhodou je, že pacient nemusí prerušiť svoje pracovné či pohybové aktivity. Ustúpenie bolesti a zlepšenie pohyblivosti kĺbu často nastupuje už počas terapie. „Od roku 2000 bolo spracovaných niekoľko desiatok lekárskych štúdií k účinnosti MBST metódy, kde sa potvrdila jej až 80% úspešnosť v liečbe ochorení pohybového aparátu. Preto je to celosvetovo najúčinnejšia neinvazívna terapia na ošetrenie kĺbových a kostných ochorení,“ zdôrazňuje MUDr. Hudec.

Kde vám uľavia od bolesti?

Na Slovensku je MBST terapia poskytovaná na certifikovanom pracovisku v Sun Medical centre v Leviciach. Keďže každý pacient so svojou diagnózou a problémami je odlišný, tak na základe 8-ročných skúseností terapiu dokážu nastaviť presne podľa individuálnych potrieb pacienta a dosiahnuť jej maximálnu účinnosť. Pacientom vychádzajú v ústrety poskytovaním terapie aj vo večerných hodinách a taktiež počas víkendových dní. Je to dôležité z toho hľadiska, že terapia musí byť poskytnutá intenzívnou formou niekoľko dní po sebe bez prestávky, inak stráca účinnosť.

Kontakt na centrum:

Ak máte záujem o terapiu, je potrebné zavolať na číslo 0949 67 77 99 a dohodnúť si termín vstupnej lekárskej konzultácie. Odborníci z centra posúdia váš zdravotný stav a odporučia vhodnú terapiu. Sun Medical centrum, A.Kmeťa 39, Levice , www.medtec.sk

Terapiu odporúča aj známy kardiochirurg:

„Dôkladne som si vyhľadal a preveril všetky informácie o MBST terapii a rozhodol som sa ju absolvovať. Môžem konštatovať, že som veľmi prekvapený výborným efektom na moje kolená. Ako športový nadšenec sa teším na to, že v tenise teraz dokážem poraziť aj doteraz nezdolaných protivníkov. MBST terapiu v Sun Medical centre v Leviciach naozaj odporúčam každému, kto trpí bolesťami kĺbov,“ netají spokojnosť Prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc., úspešný kardiochirurg, ktorý v roku 1998 spolurealizoval prvú úspešnú transplantáciu srdca na Slovensku.

- reklamná správa -