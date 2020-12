Matovičova vláda je hrobárom sociálneho štátu

Najjasnejší príklad rozkladu tohto významného sociálneho piliera Slovenskej republiky je faktické zrušenie 13. dôchodkov. Strana SMER – SD ešte v období, keď viedla vládnu koalíciu, prijala zákon o takzvanom „vianočnom príspevku.“ Išlo o to, že každý senior dostane na konci roka, vo vianočnom období, zo strany štátu peniaze navyše ku svojmu dôchodku.

Ak by sme vianočný príspevok nezaviedli my, tak by sa mohlo dôchodcom o peniazoch navyše od pravicových vlád maximálne len zdať. My sa však ako sociálni demokrati pozeráme na veci úplne inak než pravicové strany. Záleží nám na bežných ľuďoch práce a na tých najzraniteľnejších. Práve preto sme tento príspevok zaviedli, pravidelne navyšovali a nakoniec aj zdvojnásobili. Zavŕšením tohto dlhoročného úsilia bolo prijatie zákona, ktorý garantoval ľuďom 13. (starobný) dôchodok v priemernej výške 460 €.

Za tento zákon hlasovala aj celý poslanecký klub strany Sme rodina spolu s Milanom Krajniakom, ktorý je dnes ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Neprešlo však ani pár mesiacov od vtedy, ako sa strany bývalej opozície dostali do vládnej koalície a strana Sme rodina so svojim ministrom práce okamžite zabudli na to, ako len pred nedávnom hlasovali. Kollárovci populisticky oklamali svojich voličov tým, že im ponúkali falošnú víziu sociálnosti. Namiesto toho porušili svoje vlastné sľuby, zmenili výsledky svojich vlastných hlasovaní a bez hanby zrušili 13. dôchodok. Na miesto neho ponúkli dôchodcom len obyčajnú sociálnu dávku v rozmedzí od 50 € do 300 €. Zákon z dielne Smeru by však ľuďom garantoval nie 50 €, ale 460 €. To je prvý dôkaz, že antisociálna vláda Igora Matoviča pracuje aktívne proti ľuďom.

Zostaňme však ešte pri dôchodcoch a senioroch. Bola to práve strana SMER – SD, ktorá zaviedla strop na vek odchodu do dôchodku. Urobili sme to hlavne preto, aby ľudia, obrazne povedané, nezomierali v práci pri strojoch, a aby sa zastavilo automatické predlžovanie dôchodkového veku. Garantovali sme tým dôstojnú jeseň života seniorom, ktorú môžu prežiť v zdraví a v kondícii. Pravicová vláda sa však aj v tomto prípade rozhodla pritlačiť na ľudí a zrušila strop na vek odchodu do dôchodku. Nepochopiteľné však je, že zrušenie tohto stropu určili až na začiatok roka 2023, pričom k nemu nepriložili žiadny vykonávací predpis. Znamená to, že ani v tomto prípade nemôže nik presne vedieť, či opatrenie platí alebo neplatí, či je záväzné alebo nie. Vychádza mi z toho len jediné, vláda sa snaží zneužiť svoju aktuálnu ústavnú väčšinu a odsúva tento záväzok až do času, kedy už možno sama nebude pri moci. Aj v tomto prípade zostáva chaos slovom, ktoré najviac odzrkadľuje prácu krajne pravicovej vládnej koalície.

Dôchodcovia však nie sú jedinou obeťou vlády Igora Matoviča. Vláda rovnako znižuje sociálne štandardy aj pracujúcim ľuďom, na pleciach ktorých stojí celá slovenská ekonomika. Počas našich vlád sme uľahčili život pracujúcim ľuďom a zrušili sme dane a odvody na 13. a 14. platy. To znamená, že ľudia mohli dostať od zamestnávateľa plnú výšku hrubej mzdy ako čistú mzdu. V časoch ekonomickej krízy je takýto krok jednoznačne nasmerovaný proti obyčajným ľuďom, pretože ak ľudia nebudú mať peniaze, nebudú môcť tieto peniaze míňať a nenaštartujú tak domácu spotrebu, ktorá preukázateľne ťahá ekonomický rast.

To, čo ma však najviac trápi, je že vláda šetrí na deťoch. Bezplatné obedy zavedené v materských a základných školách sa dotýkali takmer pol milióna detí. Každé takéto dieťa malo právo na bezplatný obed, teda na jedno teplé jedlo denne zložené z pestrej stravy, ktorá napomáha k lepšiemu vývoju dieťaťa. Toto opatrenie nevzniklo na Slovensku, ale je veľmi úspešné v škandinávskych krajinách, kde významne napomáha posilňovať princíp rovnosti medzi deťmi z rôznych sociálnych prostredí. Tento aspekt bol kľúčový pri zavádzaní tohto opatrenia aj na Slovensku, aby si za jeden stôl mohli sadnúť deti z odlišných sociálnych pomerov.

Vláda teda zobrala teplé jedlo pol miliónu detí a nahradila to daňovým bonusom, ku ktorému však nebude mať prístup každý rodič. Toto opatrenie v konečnom dôsledku oslabí najmä rodiny a zaťaží ich rozpočet. Bizarnosťou zostáva aj to, že zrušenie obedov zadarmo nenavrhol minister práce alebo minister školstva, ale minister hospodárstva, ktorý nemá so sociálnou politikou nič spoločné. Nahradenie bezplatných obedov daňovým bonusom znamená nahrádzanie efektívnej sociálnej politiky neosobnou hospodárskou politikou.

Vláda zaťala do rozpočtu obrovskú sekeru vo výške približne 8 miliárd eur a ďalšie miliardy dlhu do štátneho rozpočtu ešte pribudnú budúci rok. Peňazí má táto vláda neúrekom, ale nič s nimi nerobí. Nevypláca ľuďom a podnikateľom, ktorých poškodila koronakríza, žiadne kompenzácie a dostáva ich tak do ekonomických a existenčných problémov. Namiesto pomoci ľuďom radšej odpustili bankám stovky miliónov eur zrušením bankového odvodu a ľuďom, ktorí sa v kríze dostali do problémov pri splácaní úverov síce umožnili odklad splátok, no na druhej strane ich prinútili platiť počas tohto odkladu úroky.

Na základe nálad, ktoré vládnu v spoločnosti verím, že krajne pravicová vláda Igora Matoviča už dlho fungovať nebude a občania v referende vyslovia svoju požiadavku na predčasné voľby, čím bude naplnená ich požiadavka z februára 2020 na zmenu, tentokrát už však skutočne kvalitnú. Dôvodov je viac než dosť. Sme svedkami arogantného zneužívania moci, bezbrehého porušovania zákonov, ignorovania vlastných nariadení, dobrovoľného nútenia ľudí do nezmyslených medicínskych zákrokov v podobe celoplošného testovania, zlodejstva pri nákupe testov, zneužívania armády bez rozkazu vrchného veliteľa ozbrojených síl (prezidentky), papalášizmu a povýšenectva, čoho dôsledkom je totálny rozklad demokracie a právneho štátu. Vláda zlyháva na všetkých frontoch, okrem deštrukcie pilierov demokracie a právneho štátu je Matovičova vláda aj hrobárom ťažko vybojovaného sociálneho štátu.

Igor Melicher

člen predsedníctva

SMER – sociálna demokracia