MADUAR po úspešnom turné pridáva ďalšie štyri koncerty - s najväčšou výpravou a najkrajšou scénou vo svojej histórii

Zdroj: Maduar

Jedinečná atmosféra, spomienky na staré dobré časy, či skvelá party - to všetko čakalo fanúšikov na tohoročných koncertoch skupiny Maduar, legendy 90. rokov, ktorá oslavuje už neuveriteľné 25 výročie od vydania svojho prvého albumu s megahitom Do It. Pri tejto príležitosti vyrazila na turné s názvom Hafanana The Best Of Tour, na ktorom predstavila naživo všetky svoje najväčšie hity.