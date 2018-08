Clean Bandit, Óčko Party či Papa Roach. August v Seredi bude horúci!

Už tento štvrtok, 9. augusta, sa uskutočnia dve slovenské premiéry počas jedného večera. Svoj koncert odohrá britská špička súčasného popu Clean Bandit a po koncerte bude nasledovať prvá Óčko Party, na ktorej zahrá obľúbený slovenský DJ Mairee a tiež český DJ Roxtar. Clean Bandit sa tešia na premiéru v našej krajine, sľubujú veľkú popovú extravaganzu. Koncert pripravili ako veľkú tanečnú party – ich piesne odznejú v klasických verziách, tiež v upravených verziách či remixoch. Program odohrajú s hosťujúcimi speváčkami Yasmin Green a Kirsten Joy. Súčasťou koncertu Clean Bandit aj následnej Óčko Party bude veľkoplošná projekcia.

V piatok 17. augusta zavíta do Serede snáď najznámejšia fínska úderka, Apocalyptica. Skupina venovala svojmu debutovému (a zároveň prelomovému) albumu Plays Metallica By Four Cellos celý minulý koncertný rok vzhľadom na dvadsiate výročie jeho vydania. Vzhľadom na veľký záujem zo strany publika sa páni rozhodli v koncertoch pokračovať aj v roku 2018. Program nazvaný APOCALYPTICA 'PLAYS METALLICA BY FOUR CELLOS' s podtitulkom „Aj ďalšie klasiky skupiny Metallica“ odznie aj v meste Sereď.

Utorok 21. august bude patriť premiérovému koncertu kalifornských trendsetterov Papa Roach. V rámci augustového festivalového výjazdu do Európy sa kapela zastaví aj u nás a odohrá novinky z aktuálneho albumu Crooked Teeth aj staršie hity. Na single ako Last Resort, She Loves Me Not, Forever, Getting Away With Murder, To Be Loved, alebo Burn rockeri nezabúdajú. V úlohe predskokana sa predstaví slovenská kapela Zoči Voči.

Hudobnú ponuku v Seredi uzatvorí legenda označovaná za kráľovnú glam rocku. V nedeľu 26. augusta vystúpi v Amfiteátri Suzi Quatro so svojou sprievodnou skupinou. Táto strhujúca speváčka, basgitaristka a hudobná autorka je stále v obdivuhodnej kondícii, rada rozdáva radosť cez svoje piesne a jej koncerty sú považované za výnimočný zážitok.

