Reakcie na rozhodnutie Británie: Koordinátor EP pre brexit znovuotvorenie dohody odmieta

Krátko nato však hovorca predsedu Európskej rady Donalda Tuska podľa agentúry DPA oznámil, že Európska únia neobnoví rokovania s Britániou s cieľom prepracovať dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie, pretože je to najlepšia a jediná cesta k riadenému brexitu. Tusk zároveň nevylúčil v prípade "odôvodnenej žiadosti" odklad termínu brexitu, ktorým je 29. marec.

Koordinátor Európskeho parlamentu (EP) pre brexit Guy Verhofstadt odmietol v utorok večer možnosť znovuotvorenia dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Informovala o tom agentúra AP. Reagoval tak na predchádzajúce rozhodnutie Dolnej snemovne britského parlamentu, ktorá odsúhlasila návrh žiadajúci opätovné otvorenie dohody o brexite. Návrh konkrétne požaduje zmeny týkajúce sa tzv. írskej poistky a jej nahradenie bližšie nešpecifikovanými "alternatívnymi opatreniami".

Koordinátor EP pre brexit však "znovuotvorenie alebo oslabenie" dohody medzi Londýnom a Bruselom vylúčil. Podľa neho by sa pre takýto krok v rámci EÚ nenašla väčšinová podpora. Verhofstadt zdôraznil, že dohoda je výsledkom viac ako rok a pol trvajúcich náročných rokovaní. Na jej opätovné otváranie a prerokovávanie otázky írskej hranice na základe nových britských podmienok preto nevidí žiaden dôvod. Guy Verhofstadt naopak privítal druhý z návrhov schválených v utorok britskými poslancami, ktorý odmieta možnosť brexitu bez dohody.

Dohodu o brexite nie je možné zvovu otvoriť, tvrdí Írsko aj Francúzsko

Írska vláda aj úrad francúzskeho prezidenta sa v reakcii na dianie v britskom parlamente pripojili k vyhláseniu Európskej rady a upozornili, že "rozvodovú" dohodu Británie s Európskou úniou nie je možné opäť diskutovať. Írska štátna tajomníčka pre európske záležitosti Helen McEnteeová upozornila, že britská premiérka svojím rozhodnutím usilovať o novej rokovaní o dohode o brexitu poprela záväzky, ktoré jej vláda pri vyjednávaní s EÚ predtým sama dala.

"Dohoda predstavuje starostlivo dohodnutý kompromis, ktorý nachádza rovnováhu medzi britskými postojmi ohľadne ciel a jednotného trhu (na strane jednej) a odvrátením pevnej hranice a ochranou integrity únijného bezcolného priestoru a jednotného trhu (na strane druhej)," citoval hovorcu írskeho premiéra Lea VARADKAR denník The Guardian. "Najlepším spôsobom, ako zabezpečiť usporiadaný odchod (Británia z EÚ), je ratifikovať túto dohodu," odkázala írska vláda.

"Dohoda o odchode (Británia z EÚ) a poistka boli v novembri prijaté spoločne britskou vládou aj dvadsaťsedmičkou. O tejto dohode nie je možné jednať znova. V tejto veci má EÚ jasno," uviedol úrad francúzskeho prezidenta. Diskusiu o podobe ďalších vzťahov medzi EÚ a Britániou je vraj ale únia otvorená. "V každom prípade je nevyhnutné, aby Spojené kráľovstvo vyjasnilo svoje zámery a pripravilo presvedčivé návrhy," dodal Elyzejský palác.

Írska štátna tajomníčka pre európske záležitosti britskej vláde vyčítala, že v zásadnom bode zmenila svoje vlastné stanovisko. "V tejto chvíli je to veľmi znepokojujúce, pretože dohoda bola prerokovaná s Britániou, podpísaná Britániou a premiérkou - a teraz to vyzerá, že dnes večer sa k nej obracia chrbtom a popiera záväzky, ktoré už boli prijaté," povedala McEnteeová stanicu RTÉ.

Británia chce novú dohodu

Britská Dolná snemovňa schválila z celkovo siedmich pozmeňovacích návrhov ešte jeden, podľa ktorého parlament odmieta brexit bez dohody. Návrh konzervatívnej poslankyne Caroline Spelmanovej a labouristického poslanca Jacka Dromeyho bol schválený pomerom hlasov 318 k 310, pre vládu však nie je právne záväzný. Termín odchodu Británie z EÚ 29. marca 2019 je už zakotvený v platnom zákone o vystúpení.

Premiérka Mayová po hlasovaniach uviedla, že rokovania s EÚ nebudú ľahké, ale poslanci dali jasne najavo, čo by sa malo v dohode o brexite zmeniť, aby v parlamente prešla. Povedala, že vláda teraz zdvojnásobí svoje úsilie dosiahnuť dohodu, ktorá by mala podporu snemovne a vyzvala lídra opozície na prediskutovanie ďalšieho postupu. Líder labouristov Jeremy Corbyn uviedol, že je pripravený sa s ňou stretnúť, keďže brexit bez dohody bol odmietnutý.

Britská premiérka predtým ešte v rozprave vyzvala poslancov, aby ju podporili v jej snahe o "právne záväznú" zmenu írskej poistky, ktorú by mali nahradiť nešpecifikované "alternatívne opatrenia". Podľa nej je jasné, že "táto snemovňa chce zmeny v írskej poistke" a ona sa chce "vrátiť do Bruselu s čo najjasnejším mandátom". Dúfa, že sa jej podarí dosiahnuť tieto zmeny a do parlamentu sa vráti s upravenou dohodou, kde ju už poslanci 15. januára zamietli.

Spojené kráľovstvo by na základe írskej poistky malo zostať v colnej únii s EÚ na neurčité obdobie, ak sa nenájde iný spôsob, ako sa vyhnúť obnoveniu "tvrdej hranice" medzi britským Severným Írskom a nezávislou Írskou republikou, ktorá aj po brexite zostane členskou krajinou EÚ.