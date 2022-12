Žena našla list, ktorý napísal jej dedko Ježiškovi pred 85 rokmi: Pri jeho čítaní sa mnohí rozplačú

Nemenovaná žena zo Škótska zverejnila na Reddite roztomilý a zároveň dojímavý list. Písal ho jej starý otec v roku 1937 a adresoval ho Santovi. "Našla som ho len pred pár dňami," uviedla autorka príspevku s tým, že netuší, či Santa splnil dedkovo prianie a priniesol mu vytúženú stavebnicu. V liste, ktorý má na obálke ručne nakreslenú známku kráľa Juraja VI., chlapček napísal: "Milý Santa Claus. O desať dní sú tu Vianoce. Všetky malé dievčatá a chlapci v škole a tí, ktorí sú chorí, budú šťastnejší, keď zavoláš. Chcel by som súpravu Meccano, dúfam v to najlepšie a prajem ti veselé Vianoce."

List našla matka užívateľky, keď robila poriadok s vecami jej babičky. Zatiaľ čo väčšina ľudí sa vyjadrovala na margo chlapcovej vianočnej požiadavky, niektorí ocenili jeho krásny rukopis. "Dobrá voľba! Pôvodný Lego Technic predchádzal súprave Erector," skonštatovala jedna osoba. "Použil svoj najlepší rukopis a najslušnejší jazyk, a to je rozkošné," pridal sa ďalší užívateľ. Tretí uviedol, že rodina by si to mala dať zarámovať.

Santovi prichádza každoročne viac ako sedem miliónov listov z celého sveta. Hoci nie je v jeho silách odpovedať na všetky, vždy sa snaží splniť detské želania. Mimochodom, stavebnicu Meccano vytvoril Frank Hornby v roku 1898 a od založenia spoločnosti sa objavila na nespočetnom množstve vianočných zoznamov.