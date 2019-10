Kyselica a Lipšic o Gorile: Zvukový záznam kauzy môže znamenať pre vyšetrovanie zlom

BRATISLAVA – Bývalý šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš Kyselica aj advokát Daniel Lipšic sa zhodli na tom, že údajná nahrávka Gorily, ale aj nahrávka z rozhovoru Dobroslava Trnku a Mariana Kočnera sú pre políciu užitočné. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii Televízie Markíza Na telo.

"Dnes je pomerne rozsiahla judikatúra už aj nášho Najvyššieho súdu SR, ktorá tvrdí, že aj keď bolo porušené právo na súkromie, dôkaz sám o sebe je použiteľný. Môj názor je, že zvuková nahrávka Gorily je použiteľná ako dôkaz v trestnom konaní," povedal Lipšic. Poznamenal, že si nevie predstaviť, že by to polícia nevyšetrila a neposunula na súd. Podľa jeho slov je nájdenie nahrávky kľúčovým zlomom pri vyšetrovaní.

Kyselica v diskusnej relácii potvrdil, že finančné toky v hodnote viac ako 300 miliónov korún polícia našla. Podľa neho je úlohou vyšetrovateľov sa s tým vysporiadať. „Pristáli na účtoch. Boli tam viaceré právne pomoci aj na Cyprus napríklad," povedal Kyselica.

Zdroj: Topky/Maarty

Bývalý minister spravodlivosti a vnútra poznamenal, že by si verejnosť mala vypočuť aj nahrávku z rokovania vlády v roku 2012, keď po zverejnení Gorily odvolávali Annu Bubeníkovú. Poznamenal, že by chcel, aby všetci vedeli, ako ktorý minister vystupoval v tak závažnom podozrení.

Podanie obžaloby je otázkou niekoľkých dní

Sprostredkovateľ vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Zoltán Andruskó si podľa Markízy dohodol trest "okolo desať rokov". Lipšic to v diskusnej relácii nechcel potvrdiť. "Nejaké zníženie trestnej sadzby adekvátne je. Zoltán Andruskó spolupracoval od zadržania, bez jeho spolupráce by vyšetrovací tím ťažko prišiel na objednávateľa a sprostredkovateľku," povedal advokát. Doplnil, že podanie obžaloby aj na ostatných páchateľov sa blíži a je to otázka niekoľkých dní.

Kyselica na otázku, či bude počas najbližších volieb kandidovať za nejakú stranu uviedol, že "zrejme nebude." Poznamenal, že pripravuje protikorupčnú legislatívu, ktorá by mala do budúcna zjednodušiť vyšetrovanie. Kandidovať sa nechystá ani Lipšic. Podľa jeho slov je v tomto čase užitočnejší ako advokát.