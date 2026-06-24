Návrh uznesenia vlády k situácii v okresoch Bardejov, Levoča, Poprad a Snina

Návrh uznesenie vlády Slovenskej republiky k analýze sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Bardejov, Levoča, Poprad a Snina s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti
Vláda
- berie na vedomie
- Analýzu sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Bardejov, Levoča, Poprad a Snina s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti;
- schvaľuje
- návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške 2 459 947 eur podľa bodu C.1. tohto uznesenia,
- návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške do 40 000 eur podľa bodu C.2. tohto uznesenia, pre Prešovskú univerzitu v Prešove, Ul. 17. novembra č. 3724/15, 080 01 Prešov IČO: 17070775 za účelom podpory projektu „Rozšírenie priestorových kapacít Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu prostredníctvom získania a obnovy objektu bývalej neologickej židovskej školy“,
- návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške 25 000 eur podľa bodu C.3. tohto uznesenia,
- návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške 55 000 eur podľa bodu C.4. tohto uznesenia,
- návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške 50 000 eur podľa bodu C.5. tohto uznesenia,
- návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške 150 000 eur podľa bodu C.6. tohto uznesenia,
- návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške 50 000 eur podľa bodu C.7. tohto uznesenia,
- návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške 250 000 eur podľa bodu C.8. tohto uznesenia,
- návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške 19 000 eur podľa bodu C.9. tohto uznesenia,
- návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške 40 000 eur podľa bodu C.10. tohto uznesenia,
- návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške 50 000 eur podľa bodu C.11. tohto uznesenia,
- návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške do 20 000 eur podľa bodu C.12. tohto uznesenia, pre Slovenskú knižnicu pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Štúrová ulica č. 1438/36, 054 01 Levoča, IČO: 37780387 za účelom podpory projektu „Obstaranie brailových riadkov pre nevidiacich zamestnancov, ktorí ako korektori vykonávajú finálnu kontrolu textov pred tlačou“,
- návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške do 5 000 eur podľa bodu C.12. tohto uznesenia, pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby, štátna príspevková organizácia, Obchodná č. 535/64, 816 11 Bratislava, IČO: 00164429 za účelom podpory projektu „Realizácia projektu REMESLO V TATRÁCH 2026, ktorá je plánovaná v priestore pred Galériou Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Tatranskej Lomnici“,
- návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške do 20 000 eur podľa bodu C.12. tohto uznesenia, pre Umelecký súbor Lúčnica, Kollárovo námestie č. 2221/10, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 00164828 za účelom podpory projektu „Zabezpečenie materiálno-technického a personálneho krytia nákladov reprezentantovi slovenského kultúrneho dedičstva, súboru Lúčnica“,
- návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške 60 000 eur podľa bodu C.13. tohto uznesenia,
- návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške 80 000 eur podľa bodu C.14. tohto uznesenia.
- ukladá
ministrovi financií
-
- uvoľniť v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR v znení neskorších predpisov finančné prostriedky zo zdrojov rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške 2 459 947 eur podľa prílohy tohto uznesenia,
do 31. augusta 2026
-
- schváliť povolené prekročenie limitu výdavkov v rozpočtovej kapitole Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR na základe žiadosti podľa bodu C.25. tohto uznesenia na účel a do sumy podľa bodu B.2. tohto uznesenia,
do 31. augusta 2026
-
- uvoľniť v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR v znení neskorších predpisov finančné prostriedky do výšky 25 000 eur zo zdrojov rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č. 5043/2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 za účelom podpory projektu „Stredná odborná škola Snina, Sládkovičova č. 2723/120 – podpora triedy s vojenským zameraním v meste Snina na základe memoranda s Ministerstvom obrany SR“, pri dodržaní podmienok stanovených zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci),
do 31. augusta 2026
-
- uvoľniť v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR v znení neskorších predpisov finančné prostriedky do výšky 55 000 eur zo zdrojov rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre obec Malcov, Hlavná č. 130, 086 06 Malcov, IČO: 00322369 za účelom podpory projektu „Výstavba prístupovej komunikácie k obecnému cintorínu a obnova Domu nádeje v obci Malcov“, pri dodržaní podmienok stanovených zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci),
do 31. augusta 2026
-
- uvoľniť v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR v znení neskorších predpisov finančné prostriedky do výšky 50 000 eur zo zdrojov rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 52/52, 054 01 Levoča, IČO: 31966314 za účelom podpory projektu „Vybudovanie výťahu pre imobilných pútnikov v Pútnickom dome na Mariánskej hore v Levoči“, pri dodržaní podmienok stanovených zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci),
do 31. augusta 2026
-
- uvoľniť v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR v znení neskorších predpisov finančné prostriedky do výšky 150 000 eur zo zdrojov rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce, IČO: 00323233 za účelom podpory projektu „Zabezpečenie prístrojového vybavenia ambulancií Centra integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti“, pri dodržaní podmienok stanovených zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci),
do 31. augusta 2026
-
- uvoľniť v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR v znení neskorších predpisov finančné prostriedky do výšky 50 000 eur zo zdrojov rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre Nemocnicu Snina s.r.o., Sládkovičova č. 300/3, 069 01 Snina, IČO: 36509108 za účelom podpory „Nákup prístrojového vybavenia – gastroskopu a kolonoskopu pre Nemocnicu Snina“, pri dodržaní podmienok stanovených zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci),
do 31. augusta 2026
-
- uvoľniť v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR v znení neskorších predpisov finančné prostriedky do výšky 250 000 eur zo zdrojov rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre Ľubovniansku nemocnicu, n. o., Obrancov mieru č. 510/3, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37886851 za účelom podpory projektu „Dofinancovanie kúpy CT prístroja do Ľubovnianskej nemocnice“, pri dodržaní podmienok stanovených zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci),
do 31. augusta 2026
-
- uvoľniť v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR v znení neskorších predpisov finančné prostriedky do výšky 19 000 eur zo zdrojov rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre Polikliniku Sabinov, n.o., SNP č. 501/1, 083 01 Sabinov, IČO: 37886827 za účelom podpory projektu „Dofinancovanie kúpy USG prístroja do Polikliniky Sabinov, n.o.“, pri dodržaní podmienok stanovených zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci),
do 31. augusta 2026
-
- uvoľniť v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR v znení neskorších predpisov finančné prostriedky do výšky 40 000 eur zo zdrojov rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre Nadáciu Nádej pre vaše zdravie, Banícka č. 803/28, 058 01 Poprad, IČO: 42085144 za účelom podpory projektu „Dofinancovanie kúpy inovatívneho systému na lokalizáciu a extrakciu tumorov v mäkkom tkanive prsníkov pre Nemocnicu Poprad“, pri dodržaní podmienok stanovených zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci),
do 31. augusta 2026
-
- uvoľniť v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR v znení neskorších predpisov finančné prostriedky do výšky 50 000 eur zo zdrojov rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Kružlov, č. 76, 086 04 Kružlov, IČO: 31950965 za účelom podpory projektu „Rekonštrukcia a záchrana Národnej kultúrnej pamiatky dreveného chrámu sv. Lukáša v obci Krivé“, pri dodržaní podmienok stanovených zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci),
do 31. augusta 2026
-
- schváliť povolené prekročenie limitu výdavkov v rozpočtovej kapitole Ministerstva kultúry SR na základe žiadosti podľa bodu C.27. tohto uznesenia na účel a do sumy podľa bodov B.12., B.13 a B.14. tohto uznesenia,
do 31. augusta 2026
-
- uvoľniť v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR v znení neskorších predpisov finančné prostriedky do výšky 60 000 eur zo zdrojov rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16/16, 085 01 Bardejov, IČO: 00321842 za účelom podpory projektu „Výstavba miestnej dopravnej infraštruktúry“, pri dodržaní podmienok stanovených zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci),
do 31. augusta 2026
-
- uvoľniť v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR v znení neskorších predpisov finančné prostriedky do výšky 80 000 eur zo zdrojov rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre Rock pod Sninským kameňom, Vihorlatská č. 1423/11, 069 01 Snina, IČO: 52287599 za účelom podpory projektu „Festival ROCK POD KAMEŇOM 2026“, pri dodržaní podmienok stanovených zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci),
do 31. augusta 2026
podpredsedníčke vlády a ministerke hospodárstva
-
- pokračovať vo vyhľadávaní nových investorov prostredníctvom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu vrátane potenciálnych projektov etablovaných výrobných závodov v okresoch Bardejov, Levoča, Poprad a Snina,
do 31. decembra 2027
ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
podpredsedovi vlády a ministrovi životného prostredia
-
- vytvoriť spoločný koordinačný mechanizmus na úrovni Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na preverenie možnosti zabezpečenia záložného zdroja pitnej vody pre východné Slovensko, prostredníctvom preskúmania alternatívy výstavby vodárenskej nádrže Tichý Potok,
do 30. septembra 2026
-
- preveriť aktuálny stav dostupných odborných, technických, environmentálnych, hydrologických, geologických, ekonomických, územnoplánovacích, majetkovoprávnych a povoľovacích podkladov týkajúcich sa možnosti využitia projektu vodárenskej nádrže Tichý Potok ako jednej z alternatív záložného zdroja pitnej vody a identifikovať potreby ich aktualizácie,
do 31. marca 2027
-
- preveriť potrebu, rozsah a postup prípadného nového alebo aktualizovaného posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, vrátane posúdenia vplyvov na vodné útvary, chránené územia, územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, dotknuté obce a obyvateľov dotknutého územia,
do 31. marca 2027
-
- preskúmať možnosti aktualizácie Koncepcie vodnej politiky SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 z pohľadu možnej realizácie projektu Tichý Potok, ako alternatívy zabezpečenia záložného zdroja pitnej vody pre východné Slovensko a prediskutovania tejto témy na úrovni Európskej komisie,
priebežne
-
- vyhodnotiť alternatívu vodárenskej nádrže Tichý Potok v porovnaní s inými možnými opatreniami na zabezpečenie záložného zdroja pitnej vody pre východné Slovensko, najmä s prihliadnutím na technickú uskutočniteľnosť, environmentálnu prijateľnosť, nákladovú efektívnosť, časovú realizovateľnosť, odolnosť voči dôsledkom zmeny klímy a mieru spoločenskej akceptácie,
do 30. júna 2027
-
- predložiť na rokovanie vlády informáciu o výsledkoch preverenia podľa bodov C.16. až C.20. tohto uznesenia, vrátane návrhu ďalšieho postupu, ktorý bude podkladom pre rozhodnutie vlády o tom, či a v akom rozsahu má Slovenská republika pokračovať v ďalšom odbornom, environmentálnom, technickom a spoločenskom posudzovaní tejto alternatívy,
do 30. septembra 2027
ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
podpredsedovi vlády a ministrovi obrany
-
- v súčinnosti so starostami obcí Dlhé Klčovo a Nižný Hrušov, správcom vodného toku a ďalšími dotknutými subjektmi preskúmať možnosti realizácie mostného prepojenia cez rieku Ondava medzi obcami Dlhé Klčovo a Nižný Hrušov s využitím dočasného vojenského mosta alebo inej vhodnej vojenskej mostnej konštrukcie,
do 31. augusta 2026
ministrovi dopravy
-
- zabezpečiť vypracovanie štúdie realizovateľnosti preloženia úseku cesty I/66 Poprad Juh - Poprad východ.,
do 31. decembra 2027
ministrovi zdravotníctva
-
- vypracovať a zaviesť metodiku zonácie všeobecných nemocníc na účely kompenzácie v rámci úhradových mechanizmov zdravotných poisťovní, zohľadňujúcu geografickú odľahlosť regiónov, dostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti a mieru deficitu personálnych kapacít zdravotníckych pracovníkov,
do 30. septembra 2026
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
-
- posúdiť možnosti návratu k plneniu úlohy podľa bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 172 zo 17. apríla 2019 – zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie budovy Školiaceho centra Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Levoča v roku 2020 s celkovým nákladom 3 450 000 eur, s cieľom komplexnej obnovy tejto nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu v historickom centre mesta, v ktorej sídlia viaceré verejné inštitúcie vrátane Okresného úradu Levoča, a to v nadväznosti na prehodnotenie zrušenia tejto úlohy uznesením vlády SR č. 761/2021,
do 31. decembra 2026
ministrovi školstva, výskumu, vývoja a mládeže
-
- požiadať Ministerstvo financií SR o povolené prekročenie limitu výdavkov v rozpočtovej kapitole Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR na účel a do sumy podľa bodu B.2. tohto uznesenia,
do 8. júla 2026
-
- posúdiť vhodné formy podpory Spojenej školy internátnej v Levoči, ktorá má viac ako storočnú tradíciu v jedinečnom vzdelávaní nevidiacich a slabozrakých detí,
do 31. októbra 2026
ministerke kultúry
-
- požiadať Ministerstvo financií SR o povolené prekročenie limitu výdavkov v rozpočtovej kapitole Ministerstva kultúry SR na účel a do sumy podľa bodov B.12., B.13. a B.14. tohto uznesenia,
do 8. júla 2026
-
- v spolupráci s ministrom cestovného ruchu a športu, s primátorom mesta Levoča a cirkevnými inštitúciami posúdiť vhodné formy podpory a rozvoja múzejných, galerijných a digitálnych expozícií zameraných na trvalú prezentáciu jedinečného kultúrneho dedičstva a diela Majstra Pavla z Levoče, s cieľom posilniť jeho kultúrno-edukačný význam a medzinárodnú atraktivitu v rámci svetového dedičstva UNESCO,
do 31. decembra 2026
ministrovi cestovného ruchu a športu
-
- v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia, primátorom mesta Vysoké Tatry, starostom obce Štrba, organizáciami cestovného ruchu podporiť rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu v regióne Vysokých Tatier prostredníctvom cielenej prezentácie unikátneho prírodného dedičstva Tatranského národného parku,
do 31. decembra 2026
-
- v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia posúdiť možnosti podpory modernizácie a rozvoja infraštruktúry pre šport, aktívnu turistiku a voľnočasové aktivity verejnosti v regióne Vysokých Tatier, vrátane budovania cyklotrás a cyklochodníkov, skvalitnenia turistických trás, náučných chodníkov a oddychových zón pre návštevníkov, pri dôslednom rešpektovaní a integrácii moderných environmentálnych štandardov v chránenom území Tatranského národného parku,
do 31. decembra 2026
-
- poskytnúť metodickú a odbornú pomoc Oblastnej organizácii cestovného ruchu (OOCR) Šariš – Bardejov s využitím moderných nástrojov destinačného manažmentu pri tvorbe a rozvoji tematického kultúrno-zážitkového turizmu naviazaného na historickú tradíciu liečebného pobytu cisárovnej Alžbety (Sisi) v Bardejovských kúpeľoch a následne prostredníctvom aktivít agentúry SLOVAKIA TRAVEL podporiť marketingovú prezentáciu tejto produktovej línie na domácom a zahraničnom trhu ako vlajkového produktu kultúrneho turizmu v regióne Horného Šariša,
do 30. novembra 2026
-
- v spolupráci s ministerkou kultúry, primátorom mesta Levoča, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Tatry - Spiš – Pieniny, Miestnou akčnou skupinou LEV a cirkevnými inštitúciami podporiť rozvoj cestovného ruchu v okrese Levoča prostredníctvom cielenej prezentácie historického jadra zapísaného v Zozname svetového dedičstva UNESCO, odkazu diela Majstra Pavla z Levoče a z nich vychádzajúceho svetového a náboženského turizmu, s využitím aktivít agentúry SLOVAKIA TRAVEL na domácom a zahraničnom trhu,
do 31. decembra 2026
-
- posúdiť možnosti zabezpečenia obnovy a výstavby športovísk v obci Vikartovce,
do 31. decembra 2026
splnomocnencovi vlády SR pre národnostné menšiny
-
- spolupracovať s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy v okresoch Bardejov, Levoča, Poprad a Snina pri zabezpečovaní používania jazykov národnostných menšín v úradnom styku,
priebežne
-
- využívať rozsiahlu bázu spoločného kultúrneho dedičstva na posilňovanie spoločenskej súdržnosti a podporu porozumenia a tolerancie obyvateľov okresov Bardejov, Levoča, Poprad a Snina bez rozdielu príslušnosti k národnosti a používania jazyka;
priebežne
- splnomocňuje
ministra financií
-
- odsúhlasovať zmeny účelu poskytnutej dotácie podľa prílohy tohto uznesenia bez zmeny alokácie dotácie a jej objemu,
- odsúhlasovať zmeny účelu poskytnutej dotácie podľa tohto uznesenia bez zmeny alokácie dotácie a jej objemu.
Vykonajú: podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva
podpredseda vlády a minister obrany
podpredseda vlády a minister životného prostredia
minister financií
minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
minister dopravy
minister zdravotníctva
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže
ministerka kultúry
minister cestovného ruchu a športu
splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny
Na vedomie: predseda Prešovského samosprávneho kraja
primátor mesta Levoča
primátor mesta Vysoké Tatry
starosta obce Štrba