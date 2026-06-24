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Návrh uznesenia vlády k situácii v okresoch Bardejov, Levoča, Poprad a Snina

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(Zdroj: TASR/Michal Svítok)
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Tlačová správa

Návrh uznesenie vlády Slovenskej republiky k analýze sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Bardejov, Levoča, Poprad a Snina s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti

Vláda

  1. berie na vedomie
    1. Analýzu sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Bardejov, Levoča, Poprad a Snina s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti;
  2. schvaľuje
    1. návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške 2 459 947 eur podľa bodu C.1. tohto uznesenia,
    2. návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške do 40 000 eur podľa bodu C.2. tohto uznesenia, pre Prešovskú univerzitu v Prešove, Ul. 17. novembra č. 3724/15, 080 01 Prešov IČO: 17070775 za účelom podpory projektu „Rozšírenie priestorových kapacít Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu prostredníctvom získania a obnovy objektu bývalej neologickej židovskej školy“,
    3. návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške 25 000 eur podľa bodu C.3. tohto uznesenia,
    4. návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške 55 000 eur podľa bodu C.4. tohto uznesenia,
    5. návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške 50 000 eur podľa bodu C.5. tohto uznesenia,
    6. návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške 150 000 eur podľa bodu C.6. tohto uznesenia,
    7. návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške 50 000 eur podľa bodu C.7. tohto uznesenia,
    8. návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške 250 000 eur podľa bodu C.8. tohto uznesenia,
    9. návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške 19 000 eur podľa bodu C.9. tohto uznesenia,
    10. návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške 40 000 eur podľa bodu C.10. tohto uznesenia,
    11. návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške 50 000 eur podľa bodu C.11. tohto uznesenia,
    12. návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške do 20 000 eur podľa bodu C.12. tohto uznesenia, pre Slovenskú knižnicu pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Štúrová ulica č. 1438/36, 054 01 Levoča, IČO: 37780387 za účelom podpory projektu „Obstaranie brailových riadkov pre nevidiacich zamestnancov, ktorí ako korektori vykonávajú finálnu kontrolu textov pred tlačou“,
    13. návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške do 5 000 eur podľa bodu C.12. tohto uznesenia, pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby, štátna príspevková organizácia, Obchodná č. 535/64, 816 11 Bratislava, IČO: 00164429 za účelom podpory projektu „Realizácia projektu REMESLO V TATRÁCH 2026, ktorá je plánovaná v priestore pred Galériou Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Tatranskej Lomnici“,
    14. návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške do 20 000 eur podľa bodu C.12. tohto uznesenia, pre Umelecký súbor Lúčnica, Kollárovo námestie č. 2221/10, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 00164828 za účelom podpory projektu „Zabezpečenie materiálno-technického a personálneho krytia nákladov reprezentantovi slovenského kultúrneho dedičstva, súboru Lúčnica“,
    15. návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške 60 000 eur podľa bodu C.13. tohto uznesenia,
    16. návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške 80 000 eur podľa bodu C.14. tohto uznesenia.
  3. ukladá

ministrovi financií

    1. uvoľniť v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR v znení neskorších predpisov finančné prostriedky zo zdrojov rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške                        2 459 947 eur podľa prílohy tohto uznesenia,

do 31. augusta 2026

    1. schváliť povolené prekročenie limitu výdavkov v rozpočtovej kapitole Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR na základe žiadosti podľa bodu C.25. tohto uznesenia na účel a do sumy podľa bodu B.2. tohto uznesenia,

do 31. augusta 2026

    1. uvoľniť v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR v znení neskorších predpisov finančné prostriedky do výšky 25 000 eur zo zdrojov rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č. 5043/2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 za účelom podpory projektu „Stredná odborná škola Snina, Sládkovičova č. 2723/120 – podpora triedy s vojenským zameraním v meste Snina na základe memoranda s Ministerstvom obrany SR“, pri dodržaní podmienok stanovených zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci),

do 31. augusta 2026

    1. uvoľniť v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR v znení neskorších predpisov finančné prostriedky do výšky 55 000 eur zo zdrojov rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre obec Malcov, Hlavná č. 130, 086 06 Malcov, IČO: 00322369 za účelom podpory projektu „Výstavba prístupovej komunikácie k obecnému cintorínu a obnova Domu nádeje v obci Malcov“, pri dodržaní podmienok stanovených zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci),

do 31. augusta 2026

    1. uvoľniť v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR v znení neskorších predpisov finančné prostriedky do výšky 50 000 eur zo zdrojov rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 52/52, 054 01 Levoča, IČO: 31966314 za účelom podpory projektu „Vybudovanie výťahu pre imobilných pútnikov v Pútnickom dome na Mariánskej hore v Levoči“, pri dodržaní podmienok stanovených zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci),

do 31. augusta 2026

    1. uvoľniť v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR v znení neskorších predpisov finančné prostriedky do výšky 150 000 eur zo zdrojov rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce, IČO: 00323233 za účelom podpory projektu „Zabezpečenie prístrojového vybavenia ambulancií Centra integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti“, pri dodržaní podmienok stanovených zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci),

do 31. augusta 2026

    1. uvoľniť v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR v znení neskorších predpisov finančné prostriedky do výšky 50 000 eur zo zdrojov rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre Nemocnicu Snina s.r.o., Sládkovičova č. 300/3, 069 01 Snina, IČO: 36509108 za účelom podpory „Nákup prístrojového vybavenia – gastroskopu a kolonoskopu pre Nemocnicu Snina“, pri dodržaní podmienok stanovených zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci),

do 31. augusta 2026

    1. uvoľniť v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR v znení neskorších predpisov finančné prostriedky do výšky 250 000 eur zo zdrojov rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre Ľubovniansku nemocnicu, n. o., Obrancov mieru č. 510/3, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37886851 za účelom podpory projektu „Dofinancovanie kúpy CT prístroja do Ľubovnianskej nemocnice“, pri dodržaní podmienok stanovených zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci),

do 31. augusta 2026

    1. uvoľniť v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR v znení neskorších predpisov finančné prostriedky do výšky 19 000 eur zo zdrojov rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre Polikliniku Sabinov, n.o., SNP č. 501/1, 083 01 Sabinov, IČO: 37886827 za účelom podpory projektu „Dofinancovanie kúpy USG prístroja do Polikliniky Sabinov, n.o.“, pri dodržaní podmienok stanovených zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci),

do 31. augusta 2026

    1. uvoľniť v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR v znení neskorších predpisov finančné prostriedky do výšky 40 000 eur zo zdrojov rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre Nadáciu Nádej pre vaše zdravie, Banícka č. 803/28, 058 01 Poprad, IČO: 42085144 za účelom podpory projektu „Dofinancovanie kúpy inovatívneho systému na lokalizáciu a extrakciu tumorov v mäkkom tkanive prsníkov pre Nemocnicu Poprad“, pri dodržaní podmienok stanovených zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci),

do 31. augusta 2026

    1. uvoľniť v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR v znení neskorších predpisov finančné prostriedky do výšky 50 000 eur zo zdrojov rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť  Kružlov, č. 76, 086 04 Kružlov, IČO: 31950965 za účelom podpory projektu „Rekonštrukcia a záchrana Národnej kultúrnej pamiatky dreveného chrámu sv. Lukáša v obci Krivé“, pri dodržaní podmienok stanovených zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci),

do 31. augusta 2026

    1. schváliť povolené prekročenie limitu výdavkov v rozpočtovej kapitole Ministerstva kultúry SR na základe žiadosti podľa bodu C.27. tohto uznesenia na účel a do sumy podľa bodov B.12., B.13 a B.14. tohto uznesenia,

do 31. augusta 2026

    1. uvoľniť v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR v znení neskorších predpisov finančné prostriedky do výšky 60 000 eur zo zdrojov rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16/16, 085 01 Bardejov, IČO: 00321842 za účelom podpory projektu „Výstavba miestnej dopravnej infraštruktúry“, pri dodržaní podmienok stanovených zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci),

do 31. augusta 2026

    1. uvoľniť v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR v znení neskorších predpisov finančné prostriedky do výšky 80 000 eur zo zdrojov rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre Rock pod Sninským kameňom, Vihorlatská č. 1423/11, 069 01 Snina, IČO: 52287599 za účelom podpory projektu „Festival ROCK POD KAMEŇOM 2026“, pri dodržaní podmienok stanovených zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci),

do 31. augusta 2026

podpredsedníčke vlády a ministerke hospodárstva

    1. pokračovať vo vyhľadávaní nových investorov prostredníctvom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu vrátane potenciálnych projektov etablovaných výrobných závodov v okresoch Bardejov, Levoča, Poprad a Snina,

do 31. decembra 2027

ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

podpredsedovi vlády a ministrovi životného prostredia

    1. vytvoriť spoločný koordinačný mechanizmus na úrovni Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na preverenie možnosti zabezpečenia záložného zdroja pitnej vody pre východné Slovensko, prostredníctvom preskúmania alternatívy výstavby vodárenskej nádrže Tichý Potok,

do 30. septembra 2026

    1. preveriť aktuálny stav dostupných odborných, technických, environmentálnych, hydrologických, geologických, ekonomických, územnoplánovacích, majetkovoprávnych a povoľovacích podkladov týkajúcich sa možnosti využitia projektu vodárenskej nádrže Tichý Potok ako jednej z alternatív záložného zdroja pitnej vody a identifikovať potreby ich aktualizácie,

do 31. marca 2027

    1. preveriť potrebu, rozsah a postup prípadného nového alebo aktualizovaného posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, vrátane posúdenia vplyvov na vodné útvary, chránené územia, územia európskej sústavy chránených území Natura 2000, dotknuté obce a obyvateľov dotknutého územia,

do 31. marca 2027

    1. preskúmať možnosti aktualizácie Koncepcie vodnej politiky SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 z pohľadu možnej realizácie projektu Tichý Potok, ako alternatívy zabezpečenia záložného zdroja pitnej vody pre východné Slovensko a prediskutovania tejto témy na úrovni Európskej komisie,

priebežne

    1. vyhodnotiť alternatívu vodárenskej nádrže Tichý Potok v porovnaní s inými možnými opatreniami na zabezpečenie záložného zdroja pitnej vody pre východné Slovensko, najmä s prihliadnutím na technickú uskutočniteľnosť, environmentálnu prijateľnosť, nákladovú efektívnosť, časovú realizovateľnosť, odolnosť voči dôsledkom zmeny klímy a mieru spoločenskej akceptácie,

do 30. júna 2027

    1. predložiť na rokovanie vlády informáciu o výsledkoch preverenia podľa bodov C.16. až C.20. tohto uznesenia, vrátane návrhu ďalšieho postupu, ktorý bude podkladom pre rozhodnutie vlády o tom, či a v akom rozsahu má Slovenská republika pokračovať v ďalšom odbornom, environmentálnom, technickom a spoločenskom posudzovaní tejto alternatívy,

do 30. septembra 2027

ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
podpredsedovi vlády a ministrovi obrany

    1. v súčinnosti so starostami obcí Dlhé Klčovo a Nižný Hrušov, správcom vodného toku a ďalšími dotknutými subjektmi preskúmať možnosti realizácie mostného prepojenia cez rieku Ondava medzi obcami Dlhé Klčovo a Nižný Hrušov s využitím dočasného vojenského mosta alebo inej vhodnej vojenskej mostnej konštrukcie,

do 31. augusta 2026

ministrovi dopravy

    1. zabezpečiť vypracovanie štúdie realizovateľnosti preloženia úseku cesty I/66 Poprad Juh - Poprad východ.,

do 31. decembra 2027

ministrovi zdravotníctva

    1. vypracovať a zaviesť metodiku zonácie všeobecných nemocníc na účely kompenzácie v rámci úhradových mechanizmov zdravotných poisťovní, zohľadňujúcu geografickú odľahlosť regiónov, dostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti a mieru deficitu personálnych kapacít zdravotníckych pracovníkov,

do 30. septembra 2026

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny

    1. posúdiť možnosti návratu k plneniu úlohy podľa bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 172 zo 17. apríla 2019 – zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie budovy Školiaceho centra Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Levoča v roku 2020 s celkovým nákladom 3 450 000 eur, s cieľom komplexnej obnovy tejto nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu v historickom centre mesta, v ktorej sídlia viaceré verejné inštitúcie vrátane Okresného úradu Levoča, a to v nadväznosti na prehodnotenie zrušenia tejto úlohy uznesením vlády SR č. 761/2021,

do 31. decembra 2026

ministrovi školstva, výskumu, vývoja a mládeže

    1. požiadať Ministerstvo financií SR o povolené prekročenie limitu výdavkov v rozpočtovej kapitole Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR na účel a do sumy podľa bodu B.2. tohto uznesenia,

do 8. júla 2026

    1. posúdiť vhodné formy podpory Spojenej školy internátnej v Levoči, ktorá má viac ako storočnú tradíciu v jedinečnom vzdelávaní nevidiacich a slabozrakých detí,

do 31. októbra 2026

ministerke kultúry

    1. požiadať Ministerstvo financií SR o povolené prekročenie limitu výdavkov v rozpočtovej kapitole Ministerstva kultúry SR na účel a do sumy podľa bodov B.12., B.13. a B.14. tohto uznesenia,

do 8. júla 2026

    1. v spolupráci s ministrom cestovného ruchu a športu, s primátorom mesta Levoča a cirkevnými inštitúciami posúdiť vhodné formy podpory a rozvoja múzejných, galerijných a digitálnych expozícií zameraných na trvalú prezentáciu jedinečného kultúrneho dedičstva a diela Majstra Pavla z Levoče, s cieľom posilniť jeho kultúrno-edukačný význam a medzinárodnú atraktivitu v rámci svetového dedičstva UNESCO,

do 31. decembra 2026

ministrovi cestovného ruchu a športu

    1. v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia, primátorom mesta Vysoké Tatry, starostom obce Štrba, organizáciami cestovného ruchu podporiť rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu v regióne Vysokých Tatier prostredníctvom cielenej prezentácie unikátneho prírodného dedičstva Tatranského národného parku,

do 31. decembra 2026

    1. v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia posúdiť možnosti podpory modernizácie a rozvoja infraštruktúry pre šport, aktívnu turistiku a voľnočasové aktivity verejnosti v regióne Vysokých Tatier, vrátane budovania cyklotrás a cyklochodníkov, skvalitnenia turistických trás, náučných chodníkov a oddychových zón pre návštevníkov, pri dôslednom rešpektovaní a integrácii moderných environmentálnych štandardov v chránenom území Tatranského národného parku,

do 31. decembra 2026

    1. poskytnúť metodickú a odbornú pomoc Oblastnej organizácii cestovného ruchu (OOCR) Šariš – Bardejov s využitím moderných nástrojov destinačného manažmentu pri tvorbe a rozvoji tematického kultúrno-zážitkového turizmu naviazaného na historickú tradíciu liečebného pobytu cisárovnej Alžbety (Sisi) v Bardejovských kúpeľoch a následne prostredníctvom aktivít agentúry SLOVAKIA TRAVEL podporiť marketingovú prezentáciu tejto produktovej línie na domácom a zahraničnom trhu ako vlajkového produktu kultúrneho turizmu v regióne Horného Šariša,

do 30. novembra 2026

    1. v spolupráci s ministerkou kultúry, primátorom mesta Levoča, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Tatry - Spiš – Pieniny, Miestnou akčnou skupinou LEV a cirkevnými inštitúciami podporiť rozvoj cestovného ruchu v okrese Levoča prostredníctvom cielenej prezentácie historického jadra zapísaného v Zozname svetového dedičstva UNESCO, odkazu diela Majstra Pavla z Levoče a z nich vychádzajúceho svetového a náboženského turizmu, s využitím aktivít agentúry SLOVAKIA TRAVEL na domácom a zahraničnom trhu,

do 31. decembra 2026

    1. posúdiť možnosti zabezpečenia obnovy a výstavby športovísk v obci Vikartovce,

do 31. decembra 2026

splnomocnencovi vlády SR pre národnostné menšiny

    1. spolupracovať s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy v okresoch Bardejov, Levoča, Poprad a Snina pri zabezpečovaní používania jazykov národnostných menšín v úradnom styku,

priebežne

    1. využívať rozsiahlu bázu spoločného kultúrneho dedičstva na posilňovanie spoločenskej súdržnosti a podporu porozumenia a tolerancie obyvateľov okresov Bardejov, Levoča, Poprad a Snina bez rozdielu príslušnosti k národnosti a používania jazyka;

priebežne

  1. splnomocňuje

ministra financií

    1. odsúhlasovať zmeny účelu poskytnutej dotácie podľa prílohy tohto uznesenia bez zmeny alokácie dotácie a jej objemu,
    2. odsúhlasovať zmeny účelu poskytnutej dotácie podľa tohto uznesenia bez zmeny alokácie dotácie a jej objemu.

 

Vykonajú:      podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva

                        podpredseda vlády a minister obrany

                        podpredseda vlády a minister životného prostredia

                        minister financií

                        minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

                        minister dopravy

minister zdravotníctva

minister práce, sociálnych vecí a rodiny

minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže  

ministerka kultúry

minister cestovného ruchu a športu           

                        splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny

                                               

Na vedomie:  predseda Prešovského samosprávneho kraja

                        primátor mesta Levoča

                        primátor mesta Vysoké Tatry

                        starosta obce Štrba                

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