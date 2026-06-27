Vo Švajčiarsku namerali druhý deň po sebe najvyššiu júnovú teplotu

ŽENEVA - Švajčiarsko v piatok zaznamenalo najvyššiu júnovú teplotu od začiatku meraní, keď v meste Bazilej na severe krajiny namerali 38,8 stupňa Celzia. Predchádzajúci rekord 38 stupňov pritom zaznamenali len o deň skôr na tej istej stanici. Informovala o tom agentúra AFP.
Pôvodný rekord najvyššej júnovej teploty pochádzal z roku 1947. Predbežný rekord 38,8 stupňa Celzia nameraný o 15.00 h na stanici Bazilej/Binningen bol „najvyššou hodnotou, akú tam namerali od začiatku meraní v roku 1897“, uviedla švajčiarska národná meteorologická služba MeteoSwiss.
Služba na platforme X tiež uviedla, že v piatok boli na mnohých staniciach po celej krajine zaznamenané nové teplotné rekordy. MeteoSwiss na svojom blogu zároveň varovala, že v sobotu by sa teploty mohli vyšplhať na úroveň 38 až 39 stupňov Celzia. V Bazileji sa podľa nej dokonca „nedá vylúčiť“ teplota až 40 stupňov. Najvyššia teplota, aká bola kedy vo Švajčiarsku nameraná, bola 41,5 stupňa Celzia. Túto hodnotu zaznamenali 11. augusta 2003 v obci Grono v kantóne Graubünden južne od Álp, uviedla agentúra.