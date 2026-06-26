Slovákov kosia extrémne horúčavy: Záchranári zasahovali už takmer 400-krát

BRATISLAVA - Záchranári od začiatku týždňa do piatka 15.00 h evidujú 397 kolapsov z tepla. Z toho 275 pacientov transportovali do nemocnice. Uviedla to hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová.
„Najviac, 72 zásahov, sme zaznamenali v Bratislavskom kraji. Najmenej, 30 zásahov, v Trenčianskom kraji,“ povedala Klimešová.
Hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská priblížila, že za posledné dva dni zdravotníci na urgente ošetrili približne 70 pacientov so stavmi kolapsu z tepla. Väčšinou išlo o dehydratáciu organizmu z dôvodu nízkeho príjmu tekutín, prehriatie organizmu a problémy so srdcom, poznamenala.
„Pacienti častokrát podcenia pitný režim, vystavujú sa nadmernému slnečnému žiareniu, čo má za následok kolapsové stavy, ktoré končia na urgentoch Univerzitnej nemocnice Bratislava. Najviac ohrozenými skupinami sú seniori, tehotné ženy, malé deti, chronicky chorí a pracujúci v exteriéri a v prehriatych priestoroch,“ skonštatovala Kliská.
Odporúča preto dodržiavať pitný režim. Ideálne je piť čistú vodu, prípadne vodou riedené ovocné alebo zeleninové šťavy. Počas horúcich dní by sa ľudia nemali medzi 11.00 až 15.00 h zbytočne vystavovať slnečným lúčom. Kliská dodala, že pri pobyte na slnku je dôležitá pokrývka hlavy.