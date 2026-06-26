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Hasiči upozorňujú na zvýšené riziko vzniku požiarov: Vyzývajú na opatrnosť

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

BRATISLAVA - Hasičský a záchranný zbor upozorňuje na zvýšené riziko vzniku požiaru. Obyvateľov vyzýva na opatrnosť. Pri nepriaznivých klimatických podmienkach môžu okresné riaditeľstvá vyhlásiť čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na celom území okresu alebo na jeho časti. Napriek tomu, že po takomto vyhlásení nie je opekanie úplne zakázané, hasiči vyzvali na obmedzenie alebo vynechanie tejto činnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Zuzana Geguššová.

„V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa zákona o ochrane pred požiarmi zakazuje najmä fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety či používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,“ poukázala. Okrem toho sa nesmú ani vypaľovať porasty či spaľovať horľavé látky v lesných porastoch.

Prísne pravidlá pre podnikateľov a lesy

Právnické a fyzické osoby - podnikatelia zároveň nemôžu počas vyhláseného času spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve. Zakázané je aj organizovanie podujatí s použitím otvoreného ohňa. Vlastníci či správcovia lesov sú tiež povinní zabezpečiť hliadkovaciu činnosť v lesoch s cieľom predchádzať požiarom.

„Porušenie povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi môže byť sankcionované. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi môže byť uložená pokuta až do výšky 16.596 eur. Fyzickej osobe, ktorá svojím konaním spôsobí požiar, môže byť uložená pokuta do výšky 331 eur,“ upozornila Geguššová.

Hasiči zvyšujú kontroly

Doplnila, že hasiči posilňujú preventívne opatrenia a zvyšujú hliadkovaciu činnosť. „Príslušníci vykonávajú kontroly vo všetkých okresoch, a to v intravilánoch aj extravilánoch obcí, pričom sa zameriavajú najmä na lokality s najvyšším rizikom vzniku požiaru,“ priblížila.

Rizikové oblasti Slovenska

Vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru platí aktuálne podľa webu ministerstva vnútra najmä na západnom Slovensku, ale aj v okresoch krajného severovýchodu. Varovanie je v platnosti i v niektorých okresoch stredného Slovenska. Varovanie pred požiarmi platí v okresoch Medzilaborce, Snina, Humenné, Žilina, Bytča, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Topoľčany, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Veľký Krtíš, Levice, Nové Zámky, Komárno, Dunajská Streda, Galanta, Trnava, Pezinok, Senec, Bratislava, Malacky, Senica a Skalica.

Slovensko zasiahla vlna horúčav. Slovenský hydrometeorologický ústav očakáva, že teploty môžu cez víkend najmä na západe vystúpiť až na 38 stupňov Celzia. Pre väčšinu územia platia výstrahy prvého, druhého a cez víkend aj tretieho stupňa pred vysokými teplotami.

Zdravotné riziká v teple

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovo-cievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.

Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba obmedziť i fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a používanie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.

Viac o téme: PožiareRizikoOpatrnosťHaZZ
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