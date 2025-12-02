Nákup potravín by ste nemali podceniť: Skúste naše rady aj vy, určite vám pomôžu

BRATISLAVA - V dnešnej dobe sú potraviny tak rozmanité, že sa ľahko stratíte v zložení obalov a etikiet. A pritom to, čo jeme, ovplyvňuje naše zdravie, energiu aj pohodu. Stačí pár jednoduchých pravidiel a nákupy môžu byť jednoduchšie a zároveň udržateľnejšie.
Tip 1 – Sledujte zloženie
Pri výbere potravín je dobré dávať pozor na to, čo sa nachádza na prvom mieste zoznamu zloženia. Ideálne by to nemal byť cukor, olej ani sirup. Skúste produkty, kde sú základné suroviny prírodné a kvalitné – napríklad rad bio potravín dmBio, ktoré sa držia týchto zásad a neobsahujú zbytočné prídavky.
Tip 2 – Kratší a prehľadný zoznam
Jednoduchosť je výhra. Čím kratší a jasnejší zoznam ingrediencií, tým lepšie viete, čo konzumujete. Produkty dmBio ponúkajú transparentný zoznam zložiek, takže presne vidíte, čo jete. Potraviny sú navyše vďaka svojmu zloženiu vhodné aj pre vegánov a ľudí s intoleranciami.
Tip 3 – Menej éčok, viac prírody
Čím menej chemických prísad a stabilizátorov, tým lepšie pre vaše telo. Vyskúšajte produkty, ktoré sú prirodzené a šetrné. Rad bio potravín dmBio je vyrobený z udržateľných surovín, ktoré majú počas pestovania a výroby len minimálny dopad na planétu.
Vyhrajte vianočný balíček plný dobrôt
Chce vyskúšať, čo znamená jesť zdravšie a udržateľnejšie? Práve teraz môžete vyhrať vianočný balíček, ktorý obsahuje až 20 bio produktov v hodnote 100 eur. Súťaž trvá počas utorka 2. decembra 2025. Stačí správne odpovedať na súťažnú otázku a odoslať formulár.
Produkty dmBio ukazujú, že kvalitné zloženie nemusí byť komplikované. Transparentné etikety, prírodné ingrediencie a minimálny obsah prídavných látok znamenajú, že každý výber je premyslený a prispieva k zdravšiemu životnému štýlu.
Vďaka týmto potravinám môžete vytvárať recepty, ktoré sú nielen chutné, ale aj výživné - či už ide o pečenie, raňajky alebo rýchle večere. Dostupné sú v predajniach dm, na webe mojadm.sk a v aplikácii Moja dm-App. Môžete si ich objednať a nechať doručiť až priamo domov.
Objavte rad bio potravín dmBio
Vo výhernom balíčku od dm sa nachádza:
- dmBio Perníková chalúpka
- dmBio Olej na vyprážanie, 750 ml
- dmBio Pistácie - pražené, solené, 200 g
- dmBio Olej z vlašských orechov, 250 ml
- dmBio Mandľový krém s tonkou, 250 g
- dmBio Medovicový med, 500 g
- dmBio Vanilkový struk, 2 ks
- dmBio Mandľový krém s kokosovým sirupom, 250 g
- dmBio Norimberské perníčky, 200 g
- dmBio Sušené figy, 350 g
- dmBio Hrozienka, 500 g
- dmBio Adventný čajový kalendár 2025, 1 ks
- dmBio Čokoládovo-karamelové mandle, 130 g
- dmBio Agávový sirup Pumpkin Spice, 250 ml
- dmBio Sušené marhule vykôstkované, 200 g
- dmBio Agávový sirup s vanilkou, 250 ml
- dmBio Perníčky s malinovým džemom v horkej čokoláde, 125 g
- dmBio Pistáciový krém, 200 g
- dmBio Kvetový med, 500 g
- dmBio Norimberské Eliškine mini medovníčky, 150 g
Advertoriál pripravený v spolupráci s dm.