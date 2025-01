Preventívna protiimigračná akcia na hraniciach, zúčastnil sa aj minister Šutaj Eštok: Hnutie Slovensko hovorí o divadle

minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a viceprezident Policajného zboru SR Rastislav Polakovič (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Polícia na maďarsko-slovenských hraniciach vo štvrtok vykonáva preventívnu akciu zameranú na potlačenie nelegálnej migrácie do Európskej únie. Na tlačovej konferencii o tom informovali minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič. Ten priblížil, že akcia potrvá do 19.00 h.

"Touto akciou jednoznačne demonštrujeme, že v oblasti nelegálnej migrácie naďalej Slovensko nie je priateľskou krajinou pre pašerákov nelegálnych migrantov. Že chceme chrániť schengen, naše hranice, bezpečnosť ľudí na Slovensko aj takýmito akciami," uviedol Šutaj Eštok.

Polícia monituruje aj rieku Dunaj

Minister informoval, že zapojených je 126 policajtov, nasadené sú psy, služobné kone aj špecializovaná technika ako vozidlá či drony. Polícia kontroluje 16 cestných hraničných priechodov, dva železničné priechody, ale monitoruje aj rieku Dunaj.

Šutaj Eštok tiež deklaroval, že oproti roku 2023 klesol počet nelegálnych migrantov asi zo 44.000 na 44. Zdôraznil, že Slovensko sa podľa neho za minulých vlád nesprávalo v tejto oblasti zodpovedne. Viceprezident Polakovič uviedol, že akcia je okrem toho aj nácvikom pre prípad, že by sa situácia s migráciou zhoršila. Polícia sa podľa neho koordinuje s colníkmi aj s hasičmi. Ozrejmil, že aj mladí policajti si môžu v pokoji prezrieť hranicu a vyskúšať technické prostriedky. Dodal, že o výsledkoch akcie budú informovať.

Hnutie Slovensko považuje protimigračnú akciu za divadlo Šutaja Eštoka

Opozičné hnutie Slovensko považuje štvrtkovú bezpečnostno-represívnu akciu na hranici SR s Maďarskom zameranú na nelegálnu migráciu za divadlo ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Takýmto krokom chce podľa neho prekryť svoje zlyhania. Upozorňuje na to, že bezpečnostná situácia v SR sa zhoršuje, no nie na hranici. Vyplýva to z vyjadrení poslancov Národnej rady SR Romana Mikulca, Gábora Grendela, Júliusa Jakaba a Michala Šipoša (Slovensko, Za ľudí, KÚ) na tlačovej konferencii na hraniciach.

"Šutaj Eštok je klon Roberta Fica (Smer-SD). Keď Robertovi Ficovi tečie do topánok, začne ľudí strašiť. A presne to isté robí aj Matúš Šutaj Eštok. Fico straší ľudí údajnými prevratmi, Šutaj Eštok straší ľudí neviditeľnými migrantami. Skutočným dôvodom, prečo to obaja politici robia, je to, aby odviedli pozornosť ľudí od svojich politických zlyhaní, od nesplnených predvolebných sľubov, od zhoršenia bezpečnostnej situácie na Slovensku," skonštatoval Grendel.

Mikulec zase upozornil na to, že bezpečnosť v krajine sa zhoršuje, no problémom nie je situácia na hraniciach. Hovoril o etablovaní rôznych zločineckých skupín a gangov v mestách. Šutaja Eštoka žiada, aby to ľuďom vysvetlil. Mikulec si zároveň myslí, že efektívnym opatrením na riešenie nelegálnej migrácie v rámci Európskej únie je ochrana vonkajšej hranice, nie vnútornej.