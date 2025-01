Na Slovensku pribudne nová národnostná menšina: Schválila to vláda

Ilustračné foto (Zdroj: TASR)

"Pre Goralov je to zadosťučinenie, pretože goralská pospolitosť obsadzuje celé severné Slovensko, od Starej Ľubovne až po hornú Moravu - Jablunkov. Sme špecifickí, pretože v tom prostredí, kde vyrastáme, sa formujeme, vyznávame hodnoty ako pracovitosť, zodpovednosť, rodina či viera v Boha. Chceme, aby goralská kultúra ostala zachovaná aj pre ďalšie generácie," uviedol starosta obce Ždiar Pavol Bekeš.

archívne video

Omša v krojoch v Bachledovej doline počas Goralského folkórneho festivalu (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

Upozornil, že vďaka zaradeniu do zoznamu národnostných menšín budú môcť na svoje aktivity získať zdroje zo štátneho rozpočtu a ďalej tak rozvíjať svoju kultúru. V Ždiari by tak financovali napríklad fungovanie folklórnych súborov či propagáciu Goralov doma a v zahraničí. "Sme už na Slovensku súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva a spolu s Poliakmi a Čechmi sa chceme zaradiť aj do zoznamu UNESCO," dodal Bekeš.

O zaradenie do zoznamu národnostných menšín Gorali žiadali ešte v roku 2023. Starosta Ždiaru odhaduje, že sa k tejto komunite na Slovensku hlási približne 70 000 ľudí. Presné číslo bude známe až po najbližšom sčítaní obyvateľstva. Pri tom poslednom v roku 2021 si goralskú národnosť značilo celkovo 5273 ľudí, z nich menšia časť na prvom mieste (537) a väčšia na druhom mieste (4736).

Goral Ján Gondek z Lesnice zdôraznil, že dosiaľ bolo veľmi náročné získať podporu od štátu na aktivity, ktorými sa snažia zachovávať svoje tradície. "V Pieninách robíme napríklad otvorenie letnej turistickej sezóny, Goralské dni a podobne. Komunitu sa snažíme prezentovať dlhé roky, napríklad aj prostredníctvom symbolického pasovania," priblížil Gondek, ktorý v stredu takto pasoval za Gorala aj slovenského premiéra. "Pasuje sa s valaškou, my ju voláme aj ciupaga, je to symbol Goralov, ktorým najprv chránia svoju rodinu a v starobe sa o ňu podopierajú," vysvetlil Gondek s tým, že za Gorala pasujú ľudí za zásluhy.

Na Slovensku tak bude po novom 15 národnostných menšín. Doposiaľ poslednou uznanou bola vietnamská národnostná menšina v roku 2023. Premiér upozornil, že prijali pomerne vážne rozhodnutie, že goralská komunita žijúca na Slovensku sa stane oficiálnou národnostnou menšinou v SR. Je presvedčený, že to bude pre Goralov znamenať veľa. "Vyplýva z toho napríklad to, že goralská menšina sa stane súčasťou Rady vlády SR pre národnostné menšiny," podotkol. Nepochybuje o tom, že Gorali ako oficiálna národnostná menšina budú výraznou mierou prispievať k pestrosti SR.

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD) upozornil, že Goralská komunita sa s oficiálnym štatútom národnostnej menšiny bude môcť uchádzať o dotačné prostriedky na rozvoj svojej kultúry a tradícií z mechanizmov, ako je napríklad Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Primátor Kežmarku a poslanec Národnej rady SR Ján Ferenčák (Hlas-SD) označil stredu za veľký deň pre Goralov i tých, ktorí s nimi žijú v jednom regióne.