Vláda sa zišla na výjazdovom rokovaní v Červenom Kláštore: Toto schálila

Robert Fico

"Podpredseda vlády zabezpečuje založenie a činnosť Národného inovačného a technologického centra, predkladá na rokovanie vlády informáciu o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR, je predsedom Rady vlády SR pre udržateľný rozvoj a jeho financovanie, je predsedom Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, predkladá na rokovanie vlády návrh na vymenovanie a odvolanie vedúceho úradu podpredsedu," vymedzuje pôsobnosť podpredsedu predložený materiál.

Opozičné strany PS, SaS a KDH opätovne podali návrh na odvolanie vlády

Vláda schválila peniaze na projekty v regióne Zamaguria i úlohy pre jeho rozvoj

Vláda schválila vyše dva milióny eur na projekty samospráv i organizácií v okresoch Kežmarok a Stará Ľubovňa. Rovnako tak vytýčila úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú prispieť k rozvoju regiónu Zamagurie. Urobila tak v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v Červenom Kláštore.

Vláda spolu s predstaviteľmi samospráv i cirkevnej komunity prerokovala analýzu sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Kežmarok a Stará Ľubovňa, rovnako návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti. V prijatých uzneseniach uložila vláda jednotlivým ministrom úlohy týkajúce sa rozvoja regiónu.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po rokovaní spresnil, že vláda vyčlenila presne 2.070.500 eur. "Vyčlenili sme peniaze tak, aby príspevok dostala každá jedna obec v oboch okresoch bez toho, akého politického zafarbenia je jej starosta," zdôraznil Fico.

Robert Fico a Robert Kaliňák

V rámci finančne náročnejších projektov vláda vyčlenila napríklad 172 000 eur pre základnú školu s materskou školou Nižná brána v Kežmarku na účel projektu zameraného na výmenu jestvujúceho trávnika za umelý futbalový trávnik vrátane osvetlenia a príslušného vybavenia areálu, obec Nová Lesná dostane 40 000 eur pre projekt združeného chodníka pre peších a cyklistov, 50 000 eur má pomôcť neziskovej organizácii Cyprián pri obnove mníšskeho domca v areáli Kláštora kartuziánov.

Fico naznačil, že spolu s predstaviteľmi samosprávy otvorili aj ďalšie témy, napríklad otázku dofinancovania Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Ministerstvo financií a Ministerstvo kultúry SR majú v tomto smere hľadať riešenie na nájdenie potrebného objemu prostriedkov.

Jednou z úloh pre ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) je zabezpečiť do konca roka vyhlásenie verejného obstarávania i výstavbu investičnej akcie "I/68 Kremná zosuv, havária", rovnako do konca roka zabezpečiť veľkoplošnú opravu cesty prvej triedy I/66 v úseku Spišská Belá - Tatranská Kotlina.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) má posúdiť možnosti podpory obstarania projektovej dokumentácie a budovania verejných vodovodov a kanalizácií v obciach oboch okresov, rovnako zabezpečiť do začiatku letnej sezóny na území Tatranského národného parku (TANAP) zvýšený počet parkovacích kapacít a hygienických zariadení, úlohou je tiež realizovať kroky na riešenie kritického nedostatku pitnej vody v obciach okresu Stará Ľubovňa a tiež zabezpečiť v spolupráci s Environmentálnym fondom možnosť financovania projektu rekonštrukcie účelovej komunikácie na Sliezsky dom. "Spomínali sme aj možnosť parkovacieho domu v podzemných priestoroch, ktorý by znamenal nielen zvýšenie parkovacích kapacít, ale aj trvalý príjem pre TANAP," upozornil podpredseda vlády a minister životného prostredia po rokovaní.

Matúš Šutaj Eštok, Richard Raši a Peter Kmec

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) má v spolupráci s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) pripraviť a vyhlásiť výzvy na predkladanie žiadostí o regionálny príspevok v 19 najmenej rozvinutých okresoch.uviedol Raši po rokovaní vlády s tým, že to pre ne bude výhodné a kvalita služieb bude vyššia. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) má spolu so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Alexandrom Daškom prijať opatrenia na podporu zapájania príslušníkov rómskych komunít do trhu práce v okresoch Stará Ľubovňa a Kežmarok.

Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) a minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) majú posúdiť ďalšie možnosti prezentácie Evanjelického lýcea a knižnice v Kežmarku a ich miesta pri šírení slovenského národného povedomia.

Minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS) má posúdiť možnosti podpory turistického ruchu v oblasti vodnej turistiky a kúpeľníctva, takisto posúdiť možnosť vybudovania atletickej dráhy v Starej Ľubovni.

Vláda upravila limity verejných výdavkov pre MCRŠ a samosprávy

Limit verejných výdavkov pre Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR sa zníži o 20 miliónov eur. O túto sumu sa, naopak, celkovo zvýšia limity pre Fond na podporu cestovného ruchu, vyššie územné celky a obce. Vyplýva to z návrhu na úpravu limitu verejných výdavkov štátneho rozpočtu a ostatných subjektov verejnej správy na rok 2025, ktorý v stredu schválila vláda.

Dôvodom zmeny je, že vznik fondu bol datovaný až po oznámení limitu verejných výdavkov správcom kapitol štátneho rozpočtu a subjektov verejnej správy, a preto sa toto oznámenie na fond nevzťahovalo.

Fond na podporu cestovného ruchu bol zriadený k 1. januáru 2025 ako verejnoprávna inštitúcia na podporu ekonomickej, environmentálnej a sociálnej udržateľnosti cestovného ruchu, ale aj na podporu výstavby, modernizácie a rekonštrukcie udržateľnej a odolnej infraštruktúry cestovného ruchu.

Financovanie fondu bolo zahrnuté v rozpočte kapitoly MCRŠ, pričom finančné prostriedky boli zahrnuté v limite verejných výdavkov ministerstva. Pôvodne z 20 miliónov eur sa limity verejných výdavkov prerozdelia v prospech Fondu na podporu cestovného ruchu vo výške 10,5 milióna eur, o 4,75 milióna eur sa navýši limit pre vyššie územné celky a v rovnakej výške aj pre obce.

Vláda schválila investičnú pomoc vo výške 8,4 milióna eur pre Xinquan Slovakia

Vláda v stredu schválila investičnú pomoc vo výške 8,4 milióna eur pre spoločnosť Xinquan Slovakia Automotive Trim na podporu realizácie investičného zámeru v Petrovanoch v Prešovskom okrese. Investícia je zameraná na zriadenie modernej výroby vnútorných výplní a sedadlových dielov pre osobné a úžitkové vozidlá. Vyplýva to materiálu predloženého na rokovanie vlády.

V rámci realizácie investičného zámeru by mala spoločnosť vynaložiť náklady v celkovej hodnote 22 miliónov eur v období rokov 2024 až 2025. Investičná pomoc vo výške 8,4 milióna eur bude pritom firme poskytnutá vo forme úľavy na dani z príjmov. Investícia do zriadenia výroby by mala vytvoriť 300 nových pracovných miest do konca tohto roka.

"Cieľom investičnej pomoci v podmienkach Slovenskej republiky je podpora hospodárskeho rozvoja, konkurencieschopnosti a vytvárania pracovných miest," priblížilo Ministerstvo hospodárstva SR v predloženom materiáli. Rezort hospodárstva zároveň dodal, že celá produkcia novej prevádzkarne je určená na export, konkrétne na trh Európskej únie.

Ministri podpísali memorandum o nemocniciach v Prešove a Ružomberku

Podpredseda vlády pre plán obnovy Peter Kmec, minister zdravotníctva Kamil Šaško, minister investícií Richard Raši, minister školstva Tomáš Drucker (všetci Hlas-SD) a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) podpísali v stredu na výjazdovom rokovaní vlády v Červenom Kláštore memorandum o spolupráci v oblasti podpory, rozvoja a modernizácie fakultnej nemocnice v Prešove a vojenskej nemocnice v Ružomberku.

"V najbližších dňoch sa k podpisu memoranda pridajú aj rektori Prešovskej univerzity v Prešove, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku a riaditelia Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove a Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku," uviedlo Ministerstvo obrany SR.

Raši vysvetlil, že na jednotlivých fázach prípravy novej vojenskej nemocnice v Prešove spolupracuje všetkých päť rezortov. Zariadenie bude zároveň slúžiť aj ako výučbová nemocnica. Vojenskú nemocnicu v Prešove stavia, financuje a bude riadiť Ministerstvo obrany SR. Počas januára stavenisko navštívil Kaliňák a Šaško. Uviedli, že výkopové práce sú v záverečnej etape. Nemocnica by mala primárne slúžiť pre civilné obyvateľstvo.

So stavebným zákonom musia byť od apríla účinné niektoré zmeny predpisov

V súvislosti s návrhom nového stavebného zákona je potrebné upraviť a zosúladiť niektoré predpisy. Tieto zmeny musia nadobudnúť účinnosť spolu so stavebným zákonom, teda 1. apríla 2025, inak hrozia komplikácie. Vyplýva to z návrhu ministra dopravy SR Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ktorý v stredu s pripomienkami schválila vláda. Taktiež požiadala parlament o prerokovanie návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.

"Nejde pritom len o odstránenie formálneho nesúladu, ktorý by bolo možné preklenúť výkladom, ale o komplexné procesné zmeny, nové inštitúty a odlišný spôsob povoľovania stavieb, ktoré je nevyhnutné reflektovať aj v osobitných predpisoch, aby s účinnosťou novej stavebnej legislatívy bolo vzájomné pôsobenie týchto právnych regulácií možné, bezproblémové a dávalo adresátom práva jasnú odpoveď na ich právnu situáciu," uviedol predkladateľ.

Dodal, že z dôvodu zmeny nového povoľovacieho procesu na úseku výstavby, ako aj v úprave vydávania záväzných stanovísk dotknutými orgánmi by omeškanie v účinnosti zmien v niektorých predpisoch spôsobilo komplikácie až zastavenie povoľovacích procesov stavieb.

Conec Slovakia dostane na rozšírenie výroby konektorov stimul 1,2 mil. eur

Spoločnosť Conec Slovakia patriaca pod nemeckú firmu Conec - Elektronische Bauelemente plánuje vo svojom závode v Giraltovciach zdvojnásobiť produkciu konektorov. Do konca roka 2028 by mala vytvoriť 267 nových pracovných miest a zachovať súčasných 256 miest z pôvodnej spoločnosti Conec, odštepný závod Slovensko. Na to dostane firma od štátu investičnú pomoc viac ako 1,2 milióna eur vo forme úľavy dane z príjmu. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.

Počiatočná investícia vo forme strojov, prístrojov a zariadení má byť vyše 2,2 milióna eur a firma plánuje vynaložiť do konca roka 2029 oprávnené mzdové náklady vo výške viac než 11,1 milióna eur. Realizáciou investičného zámeru sa dosiahne viac ako 100-percentné zvýšenie výroby. V roku 2025 má byť výrobná kapacita v hodnotovom vyjadrení vo výške približne 14 miliónov eur.

Spoločníkmi prijímateľa sú nemecká Conec - Elektronische Bauelemente a česká Conec s.r.o. Spoločnosť pôvodne požadovala poskytnutie investičnej pomoci v celkovej výške takmer 5,6 milióna eur, a to vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške 715 200 eur a vo forme príspevku na vytvorené nové pracovné miesta v nominálnej hodnote vyše 4,8 milióna eur.

Vláda zatiaľ neschválila zdravotnícku legislatívu, rokovať bude opäť vo štvrtok

Vláda SR zatiaľ neschválila návrh zdravotníckej legislatívy k dohode s Lekárskym odborovým združením (LOZ). V rokovaní bude pokračovať vo štvrtok (30. 1.) o 17.00 h v Bratislave. Premiér Robert Fico (Smer-SD) o tom informoval po stredajšom zasadnutí vládneho kabinetu v Červenom Kláštore.

"Potrebujeme rokovať o návrhoch zákona, kde sme dnes viedli odbornú diskusiu, pretože potrebujeme pripraviť všetko na riadne rokovanie Národnej rady, ktoré je avizované na 4. februára," povedal premiér.