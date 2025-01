Slováci, buďte na pozore: Opäť bude vyčíňať saharský prach! Má ísť o najvýraznejšiu vlnu, kde bude najsilnejšia?

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

Aj keď si mnohí saharský prach spájajú skôr s teplejším obdobím roka, vie potrápiť aj v zime. Tento rok sme už pozostatky jeho návštevy na autách videli, no nešlo o výraznejšie vlny. Avšak, to sa zrejme už o pár hodín zmení. Meteorológovia totiž predpovedajú, že ku nám mieri nateraz najvýraznejšia tohoročná vlna piesku zo Sahary. Informuje o tom portál tvnoviny.sk.

Archívne VIDEO Saharský prach nad hlavným mestom

Saharský prach nad hlavným mestom (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Slabšiu vlnu sme na Slovensku mali aj začiatkom týždňa, tá podľa meteorológa Slovenského hydrometeorologického ústavu Petra Hrabčáka nebola výrazná a išlo o zanedbateľné množstvá. „V nedeľu (26. 1.) by od juhozápadu mala postupne prechádzať celý územím Slovenska vrstva saharského prachu, ktorá bude oproti vlne zo začiatku týždňa značne vyššia,“ spresnil.

Najviac by ho malo spadnúť v nedeľu ráno na západe krajiny. „Napríklad v Bratislave by najvyššia hodnota mala byť na úrovni 0,44 gramu na meter štvorcový. Nie je to úplne málo, ale ani zas extrémne veľa,“ vysvetlil Hrabčák. Nevylučuje pritom, že saharaský prach bude "vyčíňať" aj v iných oblastiach Slovenska, kde si motoristi môžu nájsť špinavé autá od piesku. Platí to najmä v prípade, ak budú padať snehové či dažďové zrážky, spolu s ktorými padá prach na zemský povrch. „Zvyšky prachovej vlny môžu padať na zem aj na začiatku nového týždňa, preto by ľudia nemali byť prekvapení," upozornil odborník s tým, že aj keď prítomnosť saharského prachu v januári mnohých zrejme prekvapila, nie je to nič nezvyčajné. Stáva sa to takmer každý rok, no častejšie sa začína vyskytovať v marci – apríli. "Za ostatných desať rokov bol rok 2024 rekordný. Až 96 dní bolo takých, že sa saharský prach vyskytol aspoň niekde na území Slovenska,“ uzavrel Peter Hrabčák.