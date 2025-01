Ďalší PROBLÉM? Na štátnom webe sú dostupné rodné čísla štatutárov! Odborník a verenosť bijú na poplach

Nový občiansky preukaz (Zdroj: Getty Images, Topky/Vlado Anjel)

Po prihlásení sa s elektronickým občianskym preukazom na portál slovensko.sk sa dajú zistiť veľké podrobnosti o štatutároch ktorejkoľvek firmy. Informujú o tom tvnoviny.sk, ktoré na hrozbu zneužitia citlivých údajov upozornila podnikateľka Rebeka, ktorá si je istá, že doteraz to tak nebolo. "Vidno každého štatutára – jeho osobné údaje, ako je rodné číslo," vraví. Podľa nej ide o hrozbu v bankovníctve, poisťovníctve i telekomunikačných službých, keďže práve tam slúži aj rodné číslo na overenie identity klienta. Podnikateľka sa pritom spoliehala, že takáto inštitúcia háklivé informácie nechá skryté a považuje za zarážajúce, že sú takto "voľne verejné".

Odborník v oblasti IT špecialista Ondrej Macko je presvedčený, že štátne organizácie by mali okamžite konať a osobné údaje skryť. "Čo by mal štát urobiť, je, že k citlivým údajom, čiže k rodnému číslu jednotlivých ľudí, ktorí stoja za firmami, by sa nikto neoprávnený nemal dostať," vraví odborník.

Podľa kompetentných je všetko v poriadku

Stránku má v správe Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, no tá podľa TV Markízy tvrdí, že za zverejnenie rodných čísel nezodpovedá. "V danom prípade ide o prístup do informačných systémov v správe Ministerstva spravodlivosti SR," uviedla Anna Miháliková z Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby. Samotné ministerstvo v odpovedi citovalo zákon, podľa ktorého sa rodné číslo nezverejňuje. V tomto prípade však podľa rezortu o jeho zverejnenie nejde ale skôr o výhodu pre tých, ktorí sa na portál prihlásia.

Ako argumentovala hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti SR Barbora Škulová, "nejde o zverejňovanie informácií akejkoľvek verejnosti, ale o sprístupňovanie informácií obmedzenému okruhu osôb." TV Markíza však upozorňuje, že po prihlásení do systému vidí rodné čísla aj fyzická osoba.

Osobné údaje má chrániť samostatný úrad, ktorý za porušenie ochrany môže udeliť až 20-miliónovú pokutu. Ten v tejto súvislosti uviedol, že vzhľadom na už prebiehajúce konanie v predmetnej veci nemôže poskytnúť bližišie informácie. V súčasnosti tak stále platí, že sú rodné čísla na ústrednom portáli dostupné.