Kaliňák verí, že kataster sa pomerne rýchlo obnoví: Pracoviská by mali spúšťať budúci týždeň

Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Jednotlivé pracoviská katastrov v okresoch by mali podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) postupne spúšťať budúci týždeň. Nevie však garantovať, kedy presne bude kataster opäť funkčný. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minúť 12.

"To sa nedá odhadnúť, aby som nesľuboval niečo, čo ja nerobím. Ja vám budem garantovať veci, ktoré robím priamo ja. Viem len potvrdiť jednu skutočnosť, že prvé pôjdu profesionálne služby pre geodetov a pre ďalších a postupne sa budú obnovovať aj tie online služby. Zatiaľ by mali v priebehu budúceho týždňa začať fungovať jednotlivé pracoviská katastrov a myslím si, že sa to pomerne rýchlo obnoví," povedal minister. Deklaroval, že k dispozícií sú všetky údaje a systém bude možné obnoviť kompletne. Poďakoval všetkým zodpovedným, že na kybernetický útok reagovali okamžite. Dodal, že sa bude analyzovať či a ako sa mu dalo zabrániť.

archívne video

Hnutie Slovensko reaguje na závery z bezpečnostnej rady ohľadom nefungujúceho katastra (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Predseda opozičného PS Michal Šimečka, naopak, skritizoval vládu za pomalý postup a reagovanie na vzniknutú situáciu. "Keby sme neorganizovali tlačovky obávam sa, že ani tá bezpečnostná rada sa nezíde," poznamenal s tým, že bola zvolaná neskoro. Rovnako skritizoval spôsob, akým vláda o útoku komunikovala.

Poukázal na to, že kataster nefunguje už týždeň a ľudia, ktorí sú napríklad v procese kúpy, dedenia či kolaudácie, čelia problémom už teraz. Šimečka zároveň opätovne skritizoval cestu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) do Moskvy a do Bruselu. Tvrdí, že pre občanov SR nevybavil nič, iba hanbu. Fica skritizoval aj za verbálne útoky a vyhrážky voči ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Zároveň podotkol, že vláda sa mala na situáciu s plynom pripraviť už skôr.

Kaliňák v reakcii uviedol, že premiér reagoval na porušenie dohody zo strany Ukrajiny

"Robert Fico sa stará o záujmy SR, ktoré sú rozhodujúce pre jeho ďalšiu životaschopnosť. (...) Cesta mala svoj zmysel a absolútne jasný. Od pondelka sa začína diskusia pracovnej skupiny, ako ďalej tú situáciu riešiť," podotkol. V závislosti od výsledkov podľa jeho slov budú diskutovať a pripravovať jednotlivé recipročné opatrenia voči Ukrajine, ktoré už premiér avizoval. Čiastočne sa dotkli aj domácej politickej scény. Kaliňák potvrdil, že Smer-SD je garantom stability. Zvyšné koaličné strany SNS a Hlas-SD podľa neho pracujú na tom, aby svoju jednotu obnovili. Šimečka podotkol, že čím skôr príde politická zmena cez parlamentné voľby, tým lepšie pre Slovensko.